Moscova este în contact cu Venezuela, în contextul tensiunilor cu SUA. Ce a anunțat Kremlinul după ce Maduro a cerut ajutorul Rusiei, Iranului și Chinei

Rusia are contacte cu Venezuela, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în momentul în care a fost întrebat despre relatările privind o posibilă solicitare de asistenţă din partea liderului venezuelean Nicolas Maduro către preşedintele rus Vladimir Putin.

„Suntem în contact cu prietenii noştri venezueleni”, a declarat Peskov pentru agenţia de ştiri TASS, scrie Agerpres.

Potrivit publicaţiei The Washington Post, Maduro ar fi cerut ajutorul Rusiei, Chinei şi Iranului pentru consolidarea apărării ţării sale împotriva presiunii americane.

Peskov, care nu a menţionat direct presupusa solicitare a lui Maduro, a subliniat însă că Rusia şi Venezuela sunt unite prin „obligaţii contractuale”. Cele două țări au semnat un acord de parteneriat strategic în luna mai, în timpul unei vizite a lui Maduro la Moscova.

Pe 29 octombrie, vicepreședintele Comitetului de Apărare al Dumei de Stat a Rusiei, Alexei Juravliov, a amenințat că Moscova ar putea livra rachete cu capacitate nucleară „Venezuelei sau Cubei”, menționând că acestea se află în apropiere de ceea ce a numit „principalul adversar geopolitic” al Rusiei, Statele Unite.

Acesta a subliniat că SUA „nu sunt un prieten sau un partener” al Rusiei, ci un „inamic”.

Mai multe informații publicate vinerea aceasta indică faptul că SUA îşi intensifică în continuare desfăşurarea militară în Caraibe sau chiar plănuiește atacuri împotriva unor ținte din Venezuela, ceea ce stârneşte temeri privind o ofensivă a Washingtonului împotriva guvernului Maduro, în ciuda faptului că Donald Trump a negat această posibilitate.

Potrivit jurnaliştilor din domeniul apărării, SUA vor avea opt nave de război, trei nave amfibii şi un submarin în zonă în câteva zile, cu un total de 13 efective navale, „cea mai mare desfăşurare a sa de la primul Război din Golf (1990-1991)”, conform unui studiu realizat de Centrul pentru Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS).

Articole apărute în Miami Herald şi The Wall Street Journal au mers chiar mai departe.

Cele două publicaţii, citând surse apropiate administraţiei Trump, au relatat că Statele Unite „se pregătesc să bombardeze instalaţii militare din interiorul Venezuelei în orice moment”.

Maduro a denunţat în repetate rânduri dorinţa Washingtonului de a-l înlătura de la putere şi a cerut SUA să „abandoneze planurile sale militare privind Venezuela”.