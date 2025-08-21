Spitalele şi ONG-urile din nordul Fâşiei Gaza, avertizate să evacueze, înainte de ofensiva israeliană pentru preluarea controlului

Armata israeliană a început să trimită avertismente spitalelor şi organizaţiilor neguvernamentale active în Fâşia Gaza pentru a se pregăti să evacueze zona şi să se îndrepte spre sudul enclavei palestiniene, înaintea unei ofensive menite să ducă la preluarea controlului asupra oraşului Gaza şi împrejurimilor.

Precizarea a fost făcută joi de armata israeliană, potrivit AFP, citată de Agerpres.

„În cadrul pregătirilor pentru securitatea populaţiei, ofiţerii au efectuat apeluri de avertisment iniţiale în urmă cu două zile pe lângă responsabili medicali şi organizaţii internaţionale în nordul Fâşiei Gaza, cu scopul pregătirii evacuării populaţiei către sudul Fâşiei Gaza”, se arată într-un comunicat al armatei.

Potrivit anunțului „sunt în desfăşurare ajustări pentru a adapta infrastructurile spitaliceşti din sudul Fâşiei Gaza pentru a primi bolnavi şi răniţi, sporind accesul echipamentelor medicale necesare'' în Gaza.

Avertizați să-și facă „un plan pentru transferul materialului medical din nord în sud”

Militarii le explică interlocutorilor că „referitor la posibilitatea intrării armatei în oraşul Gaza, va exista o evacuare completă a Gaza către sudul fâşiei”, potrivit comunicatului.

„Acest lucru face necesar să vă pregătiţi un plan pentru transferul materialului medical din nord în sud, pentru a furniza îngrijiri medicale tuturor pacienţilor în sud şi pregăti spitalele să îi primească pe pacienţii veniţi din nord”, continuă comunicatul.

„Vă vom furniza un loc pentru a opera, fie că este un spital de campanie sau orice alt spital”, adaugă armata israeliană.

Conflictul militar din Fâşia Gaza a fost declanşat de atacul terorist fără precedent comis de comandouri ale mişcărilor palestiniene Hamas şi Jihadul Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili.

Alte 251 au fost luate ostatice şi duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 încă se află în Fâşia Gaza, dar armata israeliană deţine informaţii că doar 22 dintre ele mai sunt în viaţă.

Armata israeliană a ripostat cu o ofensivă terestră şi aeriană dură asupra poziţiilor Hamas din Fâşia Gaza, operaţiune în timpul căreia, până joi la prânz, au murit 62.158 persoane, dintre care 36 în ultimele 24 de ore, şi alte peste 156.760 au fost rănite, potrivit datelor Ministerului Sănătăţii din Gaza.

Israelul a lansat miercuri primele etape ale operațiunii terestre în orașul Gaza, a anunțat purtătorul de cuvânt al armatei israeliene.