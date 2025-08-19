Opoziția din Fâșia Gaza se revoltă împotriva Hamas

Tot mai mulți palestinieni cer Hamas să plece de la putere și să pună capăt războiului cu Israelul, după aproape doi ani de lupte. În schimb, gruparea islamistă palestiniană răspunde cu violență extremă, executându-i pe opozanții din Fâșia Gaza, potrivit unor grupuri activiste, relatează New York Post.

Moumen al-Natour, cofondatorul mișcării „Vrem să trăim” din Gaza, a declarat că opoziția împotriva Hamas s-a amplificat de la atacul terorist din 7 octombrie 2023, care a declanșat războiul, palestinienii protestând pentru a cere sfârșitul guvernării de aproape 20 de ani a grupării militante.

„Înainte exista o oarecare opoziție față de Hamas, dar după atac și consecințele care au urmat, tot mai mulți oameni din Gaza îi disprețuiesc”, a declarat Al-Natour pentru Fox News Digital.

Al-Natour, care este și președintele Tineretului Palestinian pentru Dezvoltare, a declarat că războiul a întors opinia publică împotriva Hamas în Gaza, având în vedere că aproape întreaga populație a enclavei, de două milioane de oameni, a fost strămutată în cele 21 de luni de lupte.

Revolta publică față de Hamas a fost vizibilă în timpul protestelor de masă din martie, când sute de palestinieni au ieșit în stradă pentru a cere grupării islamiste să pună capăt războiului.

Protestele au fost însă de scurtă durată după eșecul negocierilor privind încetarea focului și reluarea campaniei militare în Gaza, Hamas respingând orice acord care favorizează o pace permanentă cu statul evreu.

De atunci, potrivit lui Al-Natour, Hamas a luat măsuri extreme pentru a reduce la tăcere orice voce de opoziție, opozantul fiind obligat să se ascundă pentru a evita tortura și moartea.

„Hamas a publicat recent o înregistrare video care arată membri ai Brigăzilor Al-Qassam executând oameni”, a declarat el pentru Fox cu referire la aripa militară a Hamas.

„A amenințat public pe oricine vorbește împotriva lor, spunând că îi vor trata ca pe dușmani”, a adăugat el. „Mă mut dintr-un loc în altul, ascunzându-mă pentru că nu aș vrea să fiu ucis sau paralizat.”

Mkhaimer Abusada, un analist politic originar Gaza, care trăiește la Cairo, a declarat că tot mai mulți palestinieni cer acum ca Hamas să accepte un acord de încetare a focului și să includă și alte grupuri locale în negocierea termenilor.

„Negocierile exclusiv cu Hamas nu sunt de ajutor”, a declarat el pentru Fox. „Celor din Hamas nu le pasă de moarte. Ei cred că dacă mor, ajung în paradis.”

Hamas a semnalat că este dispusă să cedeze controlul asupra Fâșiei Gaza în schimbul încetării războiului care a curmat viața a peste 60.000 de palestinieni, potrivit Ministerului Sănătății controlat de Hamas, care nu prezintă cifre separate pentru militanți și civili.

Hamas, însă, nu este dispusă să demilitarizeze până când nu este asigurată existența unui stat palestinian, o condiție respinsă de premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Netanyahu a declarat că războiul va continua până când Hamas va fi eradicată, Fâșia Gaza demilitarizată și o nouă ramură de lideri locali va fi instalată la conducerea enclavei.