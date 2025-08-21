search
Joi, 21 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Israelul a început operațiunea terestră în orașul Gaza. IDF a mobilizat 60.000 de rezerviști

0
Război în Israel
0
Publicat:

Israelul a lansat miercuri primele etape ale operațiunii terestre în orașul Gaza, a anunțat purtătorul de cuvânt al armatei israeliene.

Tancuri israeliene Fâșia Gaza FOTO EPA EFE jpg

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au preluat controlul asupra periferiei orașului, una dintre ultimele bastioane ale Hamas, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, generalul de brigadă Effie Defrin.

„Vom adânci loviturile asupra Hamas în orașul Gaza, un bastion al terorismului... Vom adânci loviturile asupra infrastructurii teroriste de la suprafață și din subteran și vom decupla dependența populației de Hamas.”

El a spus că IDF-ul „nu așteaptă” și că operațiunile preliminare sunt în desfășurare în zonă, gruparea Hamas fiind acum „rănită și învinețită”.

„Am început operațiunile preliminare și primele etape ale atacului asupra orașului Gaza, iar forțele IDF dețin deja periferia orașului Gaza”, a spus el.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat armatei să „scurteze termenele pentru cucerirea ultimelor bastioane teroriste și pentru înfrângerea Hamas”, a declarat el într-un comunicat, fără a clarifica noile termene.

Săptămâna trecută, prim-ministrul israelian a declarat că planul său de extindere a acțiunii militare în enclava devastată de război este „cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului”. El a insistat că Israelul „nu are de ales” decât să „termine treaba” și să „învingă” Hamas în ultimele sale două bastioane: orașul Gaza și taberele de refugiați din al-Mawasi de-a lungul coastei.

El a comparat incursiunea armată în orașul Gaza cu operațiunile militare ale Israelului din orașul sudic Rafah, anul trecut, când peste un milion de civili au fost evacuați din orașul de frontieră.

IDF mobilizează 60.000 de rezerviști

Convocarea unor rezerviști suplimentari face parte dintr-un plan aprobat de ministrul Apărării, Israel Katz, pentru a începe o nouă fază de operațiuni în unele dintre cele mai dens populate zone din Gaza, a declarat armata. Planul, urmează să primească aprobarea finală a șefului de stat major în următoarele zile, include și extinderea serviciului militar pentru încă 20.000 de rezerviști care sunt deja în serviciu activ.

Într-o țară cu mai puțin de 10 milioane de locuitori, chemarea a 60.000 de rezerviști  este cel mai mare din ultimele luni și are un impact economic și politic. Anunțul vine la câteva zile după ce sute de mii de israelieni au protestat pentru a cere un armistițiu, în timp ce mediatorii fac eforturi să convingă Israelul și Hamas să pună capăt ostilităților, după 22 de luni de război, iar grupurile pentru drepturile omului avertizează asupra adâncirii crizei din Fâșia Gaza, unde majoritatea celor aproximativ 2 milioane de locuitori au fost strămutați, multe zone au fost reduse la ruine, iar populația se confruntă cu amenințarea foametei.

Un oficial militar israelian, vorbind sub condiția anonimatului, în conformitate cu reglementările militare, a declarat că trupele vor opera în părți din orașul Gaza unde nu au fost încă desfășurate și unde Israelul consideră că Hamas este încă activă. Trupele israeliene din cartierul Zeitoun al orașului și din Jabaliya, o tabără de refugiați din nordul Fâșiei Gaza, pregătesc deja terenul pentru operațiunea extinsă, care ar putea începe în câteva zile.

Deși calendarul nu era clar, biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu a declarat miercuri că Netanyahu „a dispus ca termenele ... să fie scurtate” pentru lansarea ofensivei.

Orașul Gaza este bastionul militar și guvernamental al Hamas și unul dintre ultimele locuri de refugiu din Fâșia de Nord, unde se adăpostesc sute de mii de oameni. Trupele israeliene vor viza vasta rețea de tuneluri subterane ale Hamas de acolo, a adăugat oficialul.

Deși Israelul a vizat și a ucis o mare parte din conducerea Hamas, părți ale Hamas se regrupează activ și efectuează atacuri, inclusiv lansarea de rachete asupra Israelului, a declarat oficialul.

Netanyahu a declarat că obiectivele războiului sunt de a asigura eliberarea ostaticilor rămași și de a se asigura că Hamas și alți militanți nu vor mai putea amenința niciodată Israelul.

Ofensiva planificată, anunțată la începutul acestei luni, vine pe fondul unei condamnări internaționale sporite a restricțiilor impuse de Israel privind alimentele și medicamentele care intră în Gaza și al temerilor că mulți palestinieni vor fi forțați să fugă.

„Este destul de evident că acest lucru va crea doar o altă strămutare în masă a oamenilor care au fost strămutați în mod repetat de la începutul acestei faze a conflictului”, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al Națiunilor Unite, Stephane Dujarric.

„Ceea ce vedem în Gaza este o realitate apocaliptică pentru copii, pentru familiile lor și pentru această generație”, a declarat Ahmed Alhendawi, director regional al organizației Salvați Copiii, într-un interviu. „Situația dificilă și lupta acestei generații din Gaza sunt imposibil de descris în cuvinte.”

Unii rezerviști pun la îndoială obiectivele războiului

Chemarea vine pe fondul unei campanii tot mai ample a rezerviștilor epuizați, care acuză guvernul israelian că prelungesc războiul din motive politice și că nu reușește să aducă acasă cei 50 de ostatici rămași, dintre care 20 se crede că sunt în viață.

Familiile ostaticilor și foști șefi ai armatei și serviciilor de informații și-au exprimat, de asemenea, opoziția față de operațiunea extinsă din orașul Gaza. Majoritatea familiilor doresc un armistițiu imediat și se tem că un atac extins i-ar putea pune în pericol pe ostaticii supraviețuitori.

Guy Poran, un pilot pensionar al forțelor aeriene, care a organizat campanii ale veteranilor pentru a pune capăt războiului, a declarat că mulți rezerviști sunt epuizați după misiuni repetate care au durat sute de zile.

„Chiar și cei care nu sunt ideologic împotriva războiului actual sau a noilor planuri ale guvernului nu vor să plece din cauza oboselii, a familiilor sau a afacerilor lor”, a spus el.

Peste 62.122 de persoane au fost ucise în timpul ofensivei israeliene, a anunțat luni Ministerul Sănătății din Gaza.

În plus, 154 de adulți au murit din cauze legate de malnutriție de la sfârșitul lunii iunie, când ministerul a început să contabilizeze astfel de decese. 112 copii au murit din cauze legate de malnutriție de la începutul războiului.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
digi24.ro
image
Ministerul Sănătății retrage prevederea privind limitarea accesului la ordonanța președințială pentru tratamente
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan, tot în concediu prin țară. Președintele a primit un cadou neașteptat. Ce semnificație are
gandul.ro
image
Ultima oră! Schimbările făcute de Guvern la plata pensiilor private
mediafax.ro
image
Incursiune în mintea tinerilor care s-au sinucis pe A1. Fața neștiută a tragediei: ”Lumea e împotriva noastră”
fanatik.ro
image
„Imperiul a înnebunit”. Maduro a mobilizat 4,5 milioane de milițieni după ce SUA a trimis trei distrugătoare în apele Venezuelei
libertatea.ro
image
Drama tinerilor morți pe A1. Părinții fetei: „Le era frică. Se iubeau foarte mult, au zis că nu stau unul fără altul”
digi24.ro
image
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
gsp.ro
image
Scandalul din mall a fost filmat: momentul în care celebrul fotbalist vrea să-i dea un cap în gură unui agent de pază
digisport.ro
image
Apa de ploaie se taxează legal: ANRSC explică motivul
stiripesurse.ro
image
Un ciclon mediteranean lovește Europa, cu furtuni și vijelii: Sunt alerte cod roșu în mai multe țări. Și România va fi afectată
antena3.ro
image
Iancu Guda, despre cum să investim inteligent în artă
observatornews.ro
image
BREAKING! Ioan Mateescu S-A SINUCIS. Ce i-a spus soției înainte cu puțin timp să își ia viața e tulburător
cancan.ro
image
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
prosport.ro
image
Cât costă revizia auto în 2025, după ultimele scumpiri. Modificarea TVA se simte și la buzunarul șoferilor din România
playtech.ro
image
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care transmite partida
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A spus totul! Emma Răducanu a văzut ce a postat Alcaraz și i-a dat o replică de trei cuvinte, în limba spaniolă
digisport.ro
image
VIDEO Cum a justificat judecătoarea Scântei decizia CCR privind anularea alegerilor prezidențiale: Îmi pare rău că CCR nu a găsit prilejul de a cere scuze
stiripesurse.ro
image
Când începe școala în 2025. Ministrul Educației nu a putut să dea un răspuns
kanald.ro
image
Un influencer a murit în direct, după ce a stat online timp de 12 zile neîntrerupt, umilint și...
playtech.ro
image
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în străinătate! Vestea face deja înconjurul țării!
romaniatv.net
image
Anunț privind tichetele de 50 de lei pentru curent de la ministrul Muncii! Cererile pentru vouchere se pot depune și la primărie
mediaflux.ro
image
Mașina care va lua cu asalt piața auto din România » Se poate bate cu Dacia, este mai ieftină decât rivalele Skoda și Toyota
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Medicii avertizează: lipsa acestui aliment din dietă crește riscul cardiac. Superalimentul care îți poate salva inima
actualitate.net
image
Un român a deschis la Tokyo un restaurant cu mâncare tradițională românească: „Când ești nebun și îți pui în cap să duci mai departe, nu te oprești”
click.ro
image
Zodia care astăzi, 21 august, o să aibă cea mai bună zi din acest an. Se pare că toate îi vor merge așa cum a visat
click.ro
image
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
click.ro
Prințesa Charlene de Monaco Profimedia jpg
Prințesa Charlene de Monaco vorbește pentru prima dată despre durerea cumplită pe care a trăit-o: „A fost devastator”
okmagazine.ro
Patrick Duffy foto Profimedia jpg
La 76 de ani, Patrick Duffy din serialul „Dallas” dezvăluie secretul unei vieți amoroase fericite
clickpentrufemei.ro
d775367d 2896 49ba b51e 0d8511c1d3e9 webp
Anticoncepționalele și Auschwitz: trecutul ascuns al contraceptivelor și moștenirea doctorului Clauberg
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
image
Un român a deschis la Tokyo un restaurant cu mâncare tradițională românească: „Când ești nebun și îți pui în cap să duci mai departe, nu te oprești”

OK! Magazine

image
Prințul William, atacat de jurnaliștii de casă: "Ți-am fost mereu aproape, dar acum ne-ai dezamăgit!" Ce i se reproșează

Click! Pentru femei

image
La 76 de ani, Patrick Duffy din serialul „Dallas” dezvăluie secretul unei vieți amoroase fericite

Click! Sănătate

image
15 fraze care îi fac pe oameni să te respecte