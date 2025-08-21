Israelul a început operațiunea terestră în orașul Gaza. IDF a mobilizat 60.000 de rezerviști

Israelul a lansat miercuri primele etape ale operațiunii terestre în orașul Gaza, a anunțat purtătorul de cuvânt al armatei israeliene.

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au preluat controlul asupra periferiei orașului, una dintre ultimele bastioane ale Hamas, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, generalul de brigadă Effie Defrin.

„Vom adânci loviturile asupra Hamas în orașul Gaza, un bastion al terorismului... Vom adânci loviturile asupra infrastructurii teroriste de la suprafață și din subteran și vom decupla dependența populației de Hamas.”

El a spus că IDF-ul „nu așteaptă” și că operațiunile preliminare sunt în desfășurare în zonă, gruparea Hamas fiind acum „rănită și învinețită”.

„Am început operațiunile preliminare și primele etape ale atacului asupra orașului Gaza, iar forțele IDF dețin deja periferia orașului Gaza”, a spus el.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat armatei să „scurteze termenele pentru cucerirea ultimelor bastioane teroriste și pentru înfrângerea Hamas”, a declarat el într-un comunicat, fără a clarifica noile termene.

Săptămâna trecută, prim-ministrul israelian a declarat că planul său de extindere a acțiunii militare în enclava devastată de război este „cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului”. El a insistat că Israelul „nu are de ales” decât să „termine treaba” și să „învingă” Hamas în ultimele sale două bastioane: orașul Gaza și taberele de refugiați din al-Mawasi de-a lungul coastei.

El a comparat incursiunea armată în orașul Gaza cu operațiunile militare ale Israelului din orașul sudic Rafah, anul trecut, când peste un milion de civili au fost evacuați din orașul de frontieră.

IDF mobilizează 60.000 de rezerviști

Convocarea unor rezerviști suplimentari face parte dintr-un plan aprobat de ministrul Apărării, Israel Katz, pentru a începe o nouă fază de operațiuni în unele dintre cele mai dens populate zone din Gaza, a declarat armata. Planul, urmează să primească aprobarea finală a șefului de stat major în următoarele zile, include și extinderea serviciului militar pentru încă 20.000 de rezerviști care sunt deja în serviciu activ.

Într-o țară cu mai puțin de 10 milioane de locuitori, chemarea a 60.000 de rezerviști este cel mai mare din ultimele luni și are un impact economic și politic. Anunțul vine la câteva zile după ce sute de mii de israelieni au protestat pentru a cere un armistițiu, în timp ce mediatorii fac eforturi să convingă Israelul și Hamas să pună capăt ostilităților, după 22 de luni de război, iar grupurile pentru drepturile omului avertizează asupra adâncirii crizei din Fâșia Gaza, unde majoritatea celor aproximativ 2 milioane de locuitori au fost strămutați, multe zone au fost reduse la ruine, iar populația se confruntă cu amenințarea foametei.

Un oficial militar israelian, vorbind sub condiția anonimatului, în conformitate cu reglementările militare, a declarat că trupele vor opera în părți din orașul Gaza unde nu au fost încă desfășurate și unde Israelul consideră că Hamas este încă activă. Trupele israeliene din cartierul Zeitoun al orașului și din Jabaliya, o tabără de refugiați din nordul Fâșiei Gaza, pregătesc deja terenul pentru operațiunea extinsă, care ar putea începe în câteva zile.

Deși calendarul nu era clar, biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu a declarat miercuri că Netanyahu „a dispus ca termenele ... să fie scurtate” pentru lansarea ofensivei.

Orașul Gaza este bastionul militar și guvernamental al Hamas și unul dintre ultimele locuri de refugiu din Fâșia de Nord, unde se adăpostesc sute de mii de oameni. Trupele israeliene vor viza vasta rețea de tuneluri subterane ale Hamas de acolo, a adăugat oficialul.

Deși Israelul a vizat și a ucis o mare parte din conducerea Hamas, părți ale Hamas se regrupează activ și efectuează atacuri, inclusiv lansarea de rachete asupra Israelului, a declarat oficialul.

Netanyahu a declarat că obiectivele războiului sunt de a asigura eliberarea ostaticilor rămași și de a se asigura că Hamas și alți militanți nu vor mai putea amenința niciodată Israelul.

Ofensiva planificată, anunțată la începutul acestei luni, vine pe fondul unei condamnări internaționale sporite a restricțiilor impuse de Israel privind alimentele și medicamentele care intră în Gaza și al temerilor că mulți palestinieni vor fi forțați să fugă.

„Este destul de evident că acest lucru va crea doar o altă strămutare în masă a oamenilor care au fost strămutați în mod repetat de la începutul acestei faze a conflictului”, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al Națiunilor Unite, Stephane Dujarric.

„Ceea ce vedem în Gaza este o realitate apocaliptică pentru copii, pentru familiile lor și pentru această generație”, a declarat Ahmed Alhendawi, director regional al organizației Salvați Copiii, într-un interviu. „Situația dificilă și lupta acestei generații din Gaza sunt imposibil de descris în cuvinte.”

Unii rezerviști pun la îndoială obiectivele războiului

Chemarea vine pe fondul unei campanii tot mai ample a rezerviștilor epuizați, care acuză guvernul israelian că prelungesc războiul din motive politice și că nu reușește să aducă acasă cei 50 de ostatici rămași, dintre care 20 se crede că sunt în viață.

Familiile ostaticilor și foști șefi ai armatei și serviciilor de informații și-au exprimat, de asemenea, opoziția față de operațiunea extinsă din orașul Gaza. Majoritatea familiilor doresc un armistițiu imediat și se tem că un atac extins i-ar putea pune în pericol pe ostaticii supraviețuitori.

Guy Poran, un pilot pensionar al forțelor aeriene, care a organizat campanii ale veteranilor pentru a pune capăt războiului, a declarat că mulți rezerviști sunt epuizați după misiuni repetate care au durat sute de zile.

„Chiar și cei care nu sunt ideologic împotriva războiului actual sau a noilor planuri ale guvernului nu vor să plece din cauza oboselii, a familiilor sau a afacerilor lor”, a spus el.

Peste 62.122 de persoane au fost ucise în timpul ofensivei israeliene, a anunțat luni Ministerul Sănătății din Gaza.

În plus, 154 de adulți au murit din cauze legate de malnutriție de la sfârșitul lunii iunie, când ministerul a început să contabilizeze astfel de decese. 112 copii au murit din cauze legate de malnutriție de la începutul războiului.