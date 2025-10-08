search
Miercuri, 8 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Momentul în care mașina președintelui Ecuadorului este atacată. „Vehiculul prezenta urme de gloanțe”

0
0
Publicat:

Mașina președintelui Ecuadorului, Daniel Noboa, a fost atacată de sute de protestatari în timpul unor manifestații violente. Cinci persoane au fost arestate, iar autoritățile suspectează o tentativă de asasinat.

Coloana oficială a președintelui Ecuadorului a fost atacată marți de protestatari în timpul unei deplasări a șefului statului. Mașina lui Daniel Noboa a fost lovită cu pietre, iar ministrul energiei și mediului a anunțat că pe vehicul au fost descoperite „urme de gloanțe”.

Guvernul de la Quito a confirmat că cinci persoane au fost reținute, fiind acuzate de tentativă de asasinat și terorism, potrivit BBC.

„Aproximativ 500 de persoane au aruncat cu pietre în mașina președintelui, iar vehiculul prezenta urme de gloanțe”, a declarat ministrul. Noboa a scăpat nevătămat.

Mașina președintelui Ecuadorului, Daniel Noboa, a fost atacată de protestatari FOTO: X
Imaginea 1/4: Mașina președintelui Ecuadorului, Daniel Noboa, a fost atacată de protestatari FOTO: X
Mașina președintelui Ecuadorului, Daniel Noboa, a fost atacată de protestatari FOTO: X
Mașina președintelui Ecuadorului, Daniel Noboa, a fost atacată de protestatari FOTO: X
Mașina președintelui Ecuadorului, Daniel Noboa, a fost atacată de protestatari FOTO: X
Mașina președintelui Ecuadorului, Daniel Noboa, a fost atacată de protestatari FOTO: X

Un videoclip transmis de biroul președintelui arată cum protestatarii lovesc mașina cu pietre, iar pe unul dintre geamuri se văd trei găuri mici. BBC precizează însă că nu a putut confirma independent dacă s-au tras focuri de armă.

Proteste violente și acuzații reciproce

Conaie, cea mai mare organizație indigenă din Ecuador și inițiatoarea grevei generale, a acuzat autoritățile de abuzuri. „Cinci dintre membrii noștri au fost arestați arbitrar”, a transmis organizația.

Guvernul a respins acuzațiile și a afirmat că persoanele reținute au fost implicate în acțiuni violente.

Protestele au izbucnit după ce Confederația Naționalităților Indigene din Ecuador (Conaie) a declarat grevă generală împotriva deciziei guvernului de a elimina subvențiile pentru motorină. Mișcarea a dus la blocaje rutiere și confruntări de stradă în mai multe regiuni ale țării.

Decizia guvernului și reacțiile

Executivul susține că eliminarea subvenției este necesară pentru a economisi 1,1 miliarde de dolari anual, sumă care ar urma să fie redirecționată către micii fermieri și lucrătorii din transporturi.

În ciuda apelurilor la calm, violențele au continuat. Săptămâna trecută, un alt convoi prezidențial a fost atacat de protestatari, în timp ce Noboa călătorea alături de diplomați din ONU, Uniunea Europeană, Italia și Vatican, pentru a distribui ajutoare comunităților afectate.

Președintele a publicat pe rețelele sociale imagini cu parbrize și geamuri sparte ale vehiculelor din escortă.

Bilanțul violențelor și istoria tensiunilor

Potrivit autorităților, mai mulți membri ai forțelor armate au fost răniți în confruntări, iar o persoană a murit în timpul protestelor.

Conaie a acuzat guvernul de represiune violentă și arestări arbitrare, în timp ce autoritățile au calificat acțiunile organizației drept „criminale”.

Organizația indigenă are o lungă istorie de confruntări cu statul ecuadorian - între 1997 și 2005, mișcările conduse de Conaie au contribuit la răsturnarea a trei președinți.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
digi24.ro
image
Începe potopul în România: Apă cât să umple o cadă pe fiecare metru pătrat. „Luați alimente pentru 72 de ore”
stirileprotv.ro
image
Nepalezul din imagine câștigă în România 4.000 lei lunar. Cât din acest SALARIU trimite acasă, lună de lună
gandul.ro
image
Efectele ciclonului care a lovit România: Case inundate și copaci căzuți în București, Ilfov și Giurgiu. Zeci de intervenții ale pompierilor
mediafax.ro
image
Gigi Becali i-a decis soarta jucătorului adus cu surle și trâmbițe la FCSB: „Face ravagii sau îl dau cadou”
fanatik.ro
image
Adolescent din Tulcea, bătut și umilit de membrii unui grup de extremă dreapta pentru că este gay
libertatea.ro
image
Reacția Gretei Thunberg după ce Donald Trump i-a transmis: „Mergi la doctor”
digi24.ro
image
Ion Țiriac, noul val de declarații controversate: „Drag mi-ar fi să avem un Viktor Orban! Știți ce mi-a promis președintele?”
gsp.ro
image
Gică Hagi n-a stat deloc pe gânduri: prima decizie luată, imediat după ce a dat lovitura
digisport.ro
image
Bicicleta reprezintă moartea lentă a planetei
stiripesurse.ro
image
Un nou „Transfăgărășan” se construiește în România: Investiția va lega trei județe și va costa 90 milioane euro
antena3.ro
image
Mașină luată de viitură în Constanța. Şoferul a rămas blocat pe capotă
observatornews.ro
image
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu el, potrivit raportului FINAL al procurorilor care i-au investigat cazul
cancan.ro
image
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
prosport.ro
image
Tabel actualizat cu vârsta de pensionare pentru femei și bărbați până în 2030
playtech.ro
image
El este jucătorul care poate să schimbe naționala: „Acum îşi va da doctoratul!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Conor McGregor și-a primit sentința. În vara lui 2026 este așteptat la Casa Albă
digisport.ro
image
Tsunami în Justiție: ÎCCJ, lovitură pentru Nicușor Dan, cu efecte în valuri în toată țara
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a fost găsit carbonizat în propria locuință, în Cluj. De la ce ar fi izbucnit incendiul
kanald.ro
image
Acvaplanarea: ce este, semnele pericolului pe șosea și cum o eviți în siguranță
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Ce iarnă anunţă SUPERCICLONUL din aceste zile. Elena Mateescu, Florinela Georgescu şi Roxana Bojariu au analizat hărţile
romaniatv.net
image
Armata Română cheamă românii la mobilizare! Cine sunt primii solicitați
mediaflux.ro
image
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Saveta Bogdan și-a stricat silueta în vacanța de peste Ocean. De ce s-a îngrășat și ce salarii au americanii: „Gata, trec la dietă”
click.ro
image
Octavian Ursulescu rupe tăcerea. Ce relație era, de fapt, între Alexandru Arșinel și Stela Popescu? Mulți îi credeau soț și soție: „Un cuplu sudat numai pe scenă”
click.ro
Eva Longoria și Alexandre Grimaldi pe covorul roșu al Global Gift Gala, profimedia 1043500119 jpg
Alexandre Grimaldi, fiul cel mare al Prințului Albert de Monaco, a impresionat la Monte Carlo alături de Eva Longoria
okmagazine.ro
Joan Collins foto Profimedia, Instagram jpg
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Trei zodii termină această săptămâna în forță. Norocul le surâde din plin, bunăstare și bogății pe bandă rulantă pentru acești native
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Neliniște la palat! Ce crede familia regală britanică despre apariția lui Meghan Markle la Săptămâna Modei de la Paris

Click! Pentru femei

image
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani