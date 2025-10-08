Video Momentul în care mașina președintelui Ecuadorului este atacată. „Vehiculul prezenta urme de gloanțe”

Mașina președintelui Ecuadorului, Daniel Noboa, a fost atacată de sute de protestatari în timpul unor manifestații violente. Cinci persoane au fost arestate, iar autoritățile suspectează o tentativă de asasinat.

Coloana oficială a președintelui Ecuadorului a fost atacată marți de protestatari în timpul unei deplasări a șefului statului. Mașina lui Daniel Noboa a fost lovită cu pietre, iar ministrul energiei și mediului a anunțat că pe vehicul au fost descoperite „urme de gloanțe”.

Guvernul de la Quito a confirmat că cinci persoane au fost reținute, fiind acuzate de tentativă de asasinat și terorism, potrivit BBC.

„Aproximativ 500 de persoane au aruncat cu pietre în mașina președintelui, iar vehiculul prezenta urme de gloanțe”, a declarat ministrul. Noboa a scăpat nevătămat.

→ Imaginea 1/4: Mașina președintelui Ecuadorului, Daniel Noboa, a fost atacată de protestatari FOTO: X

Un videoclip transmis de biroul președintelui arată cum protestatarii lovesc mașina cu pietre, iar pe unul dintre geamuri se văd trei găuri mici. BBC precizează însă că nu a putut confirma independent dacă s-au tras focuri de armă.

Proteste violente și acuzații reciproce

Conaie, cea mai mare organizație indigenă din Ecuador și inițiatoarea grevei generale, a acuzat autoritățile de abuzuri. „Cinci dintre membrii noștri au fost arestați arbitrar”, a transmis organizația.

Guvernul a respins acuzațiile și a afirmat că persoanele reținute au fost implicate în acțiuni violente.

Protestele au izbucnit după ce Confederația Naționalităților Indigene din Ecuador (Conaie) a declarat grevă generală împotriva deciziei guvernului de a elimina subvențiile pentru motorină. Mișcarea a dus la blocaje rutiere și confruntări de stradă în mai multe regiuni ale țării.

Decizia guvernului și reacțiile

Executivul susține că eliminarea subvenției este necesară pentru a economisi 1,1 miliarde de dolari anual, sumă care ar urma să fie redirecționată către micii fermieri și lucrătorii din transporturi.

În ciuda apelurilor la calm, violențele au continuat. Săptămâna trecută, un alt convoi prezidențial a fost atacat de protestatari, în timp ce Noboa călătorea alături de diplomați din ONU, Uniunea Europeană, Italia și Vatican, pentru a distribui ajutoare comunităților afectate.

Președintele a publicat pe rețelele sociale imagini cu parbrize și geamuri sparte ale vehiculelor din escortă.

Bilanțul violențelor și istoria tensiunilor

Potrivit autorităților, mai mulți membri ai forțelor armate au fost răniți în confruntări, iar o persoană a murit în timpul protestelor.

Conaie a acuzat guvernul de represiune violentă și arestări arbitrare, în timp ce autoritățile au calificat acțiunile organizației drept „criminale”.

Organizația indigenă are o lungă istorie de confruntări cu statul ecuadorian - între 1997 și 2005, mișcările conduse de Conaie au contribuit la răsturnarea a trei președinți.