Trump ar lua în calcul lovituri asupra infrastructurii Iranului: „Devine rapid o NAȚIUNE EȘUATĂ!” Sunt vizate obiective energetice și de transport

Donald Trump ar putea ordona noi lovituri împotriva infrastructurii iraniene, inclusiv centrale electrice și poduri, pe fondul tensiunilor crescute și al blocajului diplomatic. Liderul american aa acuzat Iranul că a tergiversat în mod deliberat negocierile pentru un acord și a avertizat că Teheranul „va plăti prețul”.

Președintele SUA, Donald Trump, ia în considerare noi atacuri asupra unor obiective din Iran, inclusiv centrale electrice și poduri, în contextul în care negocierile cu Teheranul ar fi intrat în impas, potrivit unei relatări Fox News, care citează un interviu telefonic cu liderul american.

Potrivit sursei citate, Trump ar fi afirmat că este „din ce în ce mai aproape” de a ordona noi lovituri asupra infrastructurii iraniene, în condițiile în care Iranul este acuzat că tergiversează procesul de negociere a unui acord.

Informațiile apar pe fondul unei escaladări a tensiunilor dintre Washington și Teheran, în care au fost deja raportate atacuri americane asupra unor ținte din Iran, inclusiv sisteme de apărare aeriană și stații radar din zona Golfului.

Discuții despre legalitatea atacurilor asupra infrastructurii civile

Posibilele ținte menționate – precum centralele electrice și podurile – ridică însă întrebări din perspectiva dreptului internațional umanitar, în cazul în care acestea nu sunt utilizate în scop militar.

După cum notează o analiză a lui Peter Beaumont, articolul 52 din Primul Protocol Adițional la Convențiile de la Geneva din 1977 definește obiectele civile prin excludere, acestea neputând fi considerate ținte militare decât dacă oferă un avantaj militar concret:

„Obiectele civile, cum ar fi infrastructura, sunt definite nu în sine, ci prin ceea ce nu sunt: obiective militare a căror distrugere oferă un avantaj militar clar”, a transmis acesta.

De asemenea, regulile dreptului internațional umanitar prevăd că „obiectele civile sunt protejate împotriva atacurilor, cu excepția cazului și pentru perioada în care devin obiective militare”.

Mai mult, Statutul Curții Penale Internaționale prevede că atacurile intenționate asupra obiectelor civile care nu constituie obiective militare pot fi considerate crime de război.

„Va plăti prețul”: Trump lansează avertismente dure către Iran și susține că armata Teheranului a fost „complet înfrântă”

Donald Trump a afirmat că Iranul „a întârziat prea mult negocierile privind un acord” și că, în consecință, „va trebui să suporte consecințele”, fără a detalia ce măsuri ar putea fi luate în continuare, potrivit theguardian.

În paralel, armata Statelor Unite a desfășurat atacuri asupra unor obiective iraniene, inclusiv sisteme de apărare aeriană și stații radar din zona Golfului, în contextul în care eforturile diplomatice pentru reducerea tensiunilor continuă.

Într-un mesaj postat pe Truth Social, Trump a lansat critici dure la adresa armatei iraniene, afirmând:

„Armata Iranului este un dezastru complet și total. O mare parte din ea, precum Marina și Forțele Aeriene, nici măcar nu mai există – au fost complet înfrânte. Iranul vorbește mult și nu face nimic. Tiranul Orientului Mijlociu este MORT!!! Au pierdut prea mult timp negociind un acord care ar fi fost excelent pentru ei, iar acum vor trebui să plătească prețul!!”, a scris Trump.

Ulterior, liderul de la Casa Albă a acuzat presa de „știri false” și a lăudat eficiența unei presupuse blocade navale, pe care a descris-o drept „cea mai reușită blocadă din istoria războiului naval”.

„NIMIC NU TRECE, decât dacă vrem noi. ESTE UN ZID DE OȚEL! Iranul nu face NICIUN fel de afaceri, nu-și plătește armata sau facturile și devine rapid o NAȚIUNE EȘUATĂ! O mulțime de petrol iese din țară. Slavă lui Allah!”, a spus președintele Trump.

Declarațiile vin după ce Trump își exprimase anterior optimismul privind posibilitatea unui acord cu Iranul „în două sau trei zile” și a redeschiderii strâmtorii Ormuz.