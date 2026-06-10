Trump amenință Iranul pentru întârzierea negocierilor: „Va trebui să plătească prețul. Agresorul Orientului Mijlociu este MORT!”

Președintele american Donald Trump a amenințat Iranul că „va trebui să plătească prețul”, pentru că „a întârziat prea mult negocierile pentru un acord”.

„Armata Iranului este într-o stare dezastruoasă, complet distrusă. O mare parte din ea, precum Marina și Forțele Aeriene, practic nici nu mai există — au fost înfrânte complet. Iranul vorbește mult, dar nu face nimic. Agresorul Orientului Mijlociu este MORT!!! Au întârziat prea mult negocierile pentru un acord care le-ar fi fost foarte favorabil, iar acum vor trebui să plătească prețul!!!”, a afirmat Donald Trump într-un mesaj postat pe Truth Social.

Trump nu a precizat însă ce măsuri intenționează să ia, însă armata americană a lovit ținte iraniene, inclusiv sisteme de apărare antiaeriană și instalații radar, în apropierea Golfului.

De asemenea, nu este clar ce înseamnă aceste declarații pentru eforturile diplomatice aflate în desfășurare pentru încheierea războiului, în condițiile în care Trump susținuse anterior că un acord ar putea fi încă posibil.

Afirmațiile vin la o zi după ce Trump a afirmat că Statele Unite se află la doar două săptămâni distanță de o „victorie totală” în conflictul cu Iranul. El a insistat totodată că regimul de la Teheran este îngenuncheat și caută cu disperare un acord: „Sunt gata să ne ofere totul. Sunt dispuși să renunțe complet la arma nucleară. Iranul nu poate deține o armă atomică, este atât de simplu.”

Luni, Trump a declarat că premierul israelian Benjamin Netanyahu va trebui să accepte orice acord pe care Statele Unite îl vor încheia cu Iranul, subliniind că deciziile finale privind negocierile cu Teheranul aparțin exclusiv Washingtonului.

De partea cealaltă, Mohsen Rezaei, consilier militar al liderului suprem iranian, a sugerat că șansele unui acord între Teheran și Washington depind de disponibilitatea administrației Trump de a debloca aproximativ 24 de miliarde de dolari din activele iraniene înghețate în străinătate.