 Scene halucinante în Strâmtoarea Ormuz. Iranienii pescuiesc iPhone-uri și parfumuri de lux provenite de la o navă comercială scufundată | adevarul.ro
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Video Scene halucinante în Strâmtoarea Ormuz. Iranienii pescuiesc iPhone-uri și parfumuri de lux provenite de la o navă comercială scufundată

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Sute de pescari iranieni au ieșit pe mare pentru a recupera iPhone-uri noi, parfumuri franțuzești și alte produse de pe o navă comercială scufundată în Strâmtoarea Ormuz. Imaginile apărute pe rețelele sociale arată zeci de ambarcațiuni care navighează printre containerele plutitoare.

Barcă plină cu telefoane
Barcă plină cu telefoane culese din apă Foto: X

Vestea scufundării unei nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz a atras sute de localnici, care s-au grăbit să ajungă cu bărcile în zona naufragiului. Încărcătura navei GFS Pride, sub pavilion singaporez, care transporta peste 2.500 de containere, s-a împrăștiat pe mare, iar oamenii încearcă să recupereze cât mai multe produse de valoare, scrie Mediafax.

Pescarii au plecat cu bărci mici și alte ambarcațiuni, după ce au aflat că printre produsele pierdute se află telefoane Apple și parfumuri franțuzești.

„Ne adunăm și ne îndreptăm spre Strâmtoarea Ormuz. Am auzit că s-a scufundat o navă cu containere, așa că mergem să adunăm iPhone-uri și parfumuri”, spune un bărbat într-o înregistrare video, citată de publicația britanică.

Bărci mici, printre containere uriașe

Imaginile surprinse în zonă arată zeci de ambarcațiuni care se deplasează printre containerele parțial scufundate. Mai mulți bărbați sunt filmați în timp ce scot cutii din apă și le încarcă în bărci.

În alte înregistrări, ambarcațiuni de mici dimensiuni încearcă să tracteze câte un container maritim întreg.

Nava GFS Pride, înregistrată în Singapore, s-a scufundat în urma unui incendiu izbucnit la bord. Autoritățile din Singapore au anunțat că toți cei 21 de membri ai echipajului au fost evacuați fără să fie răniți.

Marina Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Iran, organizație militară care apără regimul de la Teheran și controlează o parte a forțelor navale iraniene, susține că nava a intrat pe o rută maritimă neautorizată și periculoasă și a lovit o mină, care ar fi provocat incendiul.

Autoritățile iraniene, avertisment pentru pescari

Containerele care plutesc în Strâmtoarea Ormuz reprezintă un pericol pentru navigație. Marina le-a cerut pescarilor să circule cu atenție pentru a evita coliziunile.

GFS Pride este cea de-a doua navă scufundată în decurs de 24 de ore și a treia de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, la sfârșitul lunii februarie. Prima dintre acestea a fost Cape Dao, sub pavilionul Antigua și Barbuda, scufundată în urma unui atac din 23 septembrie.

Atacurile asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz s-au înmulțit în ultimele zile, atingând cel mai ridicat nivel de la începutul conflictului.

Purtătorul de cuvânt al armatei iraniene, generalul Mohammad Akraminia, a declarat vineri că redeschiderea Strâmtorii Ormuz depinde de retragerea forțelor americane din regiune.

„Dacă America părăsește regiunea, Strâmtoarea Ormuz se va deschide, securitatea colectivă va fi asigurată cu participarea statelor din regiune, iar economia mondială se va îmbunătăți. Iar dacă nu pleacă, o vom alunga”, a avertizat oficialul iranian.

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