Directorul CIA se îndoiește de disponibilitatea Iranului pentru un acord nuclear

Directorul CIA, John Ratcliffe, le-a spus președintelui Donald Trump și altor oficiali de rang înalt că serviciile secrete americane pun la îndoială disponibilitatea Iranului de a face concesii nucleare pe care Statele Unite le cer ca parte a oricărui acord final , potrivit a trei surse familiarizate cu discuțiile.

Ratcliffe nu a fost însă singurul membru al echipei Trump care s-a arătat sceptic față de inițiativă. În discuțiile interne, secretarul de stat Marco Rubio și secretarul Apărării Pete Hegseth și-au exprimat îngrijorarea cu privire la memorandumul de înțelegere anunțat duminică, în timp ce vicepreședintele J.D. Vance și trimisii speciali Steve Witkoff și Jared Kushner au susținut documentul, potrivit a două surse.

În special, Trump a avut duminică o serie de întâlniri cu consilierii săi înainte de a anunța acordul. Potrivit a două surse, întâlnirile au discutat informații americane care au arătat discrepanțe între modul în care oficialii iranieni au discutat acordul între ei și ceea ce le-au spus mediatorilor și reprezentanților americani.

„Informațiile indică faptul că acțiunile Iranului sunt incompatibile cu angajamentele asumate în temeiul acordului”, a declarat una dintre surse.

În același timp, un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat că Trump ascultă opinii diferite cu privire la orice problemă, dar decizia finală îi aparține întotdeauna. El a subliniat, de asemenea, că memorandumul de înțelegere îndeplinește toate liniile roșii exprimate anterior de administrație.

Da, documentul ar trebui să garanteze că Iranul nu va obține arme nucleare, nu va putea stoca uraniu puternic îmbogățit și nu va folosi resursele energetice mondiale ca instrument de presiune. Reprezentantul a adăugat că Trump va fi de acord doar cu un acord final pe care îl consideră suficient de favorabil.

Axios notează că implementarea părții nucleare a memorandumului de înțelegere semnat duminică va depinde de posibilitatea ca părțile să ajungă la un acord nuclear mai detaliat în următoarele 60 de zile. De asemenea, se așteaptă ca Vance, Witkoff și Kushner să se întâlnească vineri, 19 iunie, cu președintele Parlamentului iranian, Mohammad-Bagher Ghalibaf, cu ministrul de externe Abbas Araghchi și cu mediatori din Pakistan și Qatar, pentru a discuta următorii pași în negocieri.

Textul integral al acordului inițial în 14 puncte nu a fost încă făcut public. Cu toate acestea, o sursă familiarizată cu documentul a declarat că, în conformitate cu termenii memorandumului de înțelegere, Iranul ar putea primi mai mult decât oferă dacă nu acceptă un acord nuclear care să îndeplinească cerințele SUA. Potrivit sursei, documentul vizează menținerea armistițiului și lansarea unor discuții de 60 de zile, a căror durată o pot prelungi părțile prin consimțământ reciproc.

Trump a anunțat recent că Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord pentru a pune capăt războiului. De asemenea, el a menționat că a permis reluarea transportului maritim internațional prin Strâmtoarea Hormuz și a ordonat încetarea imediată a blocadei navale americane din regiune.

Conform Al Jazeera, ceremonia oficială de semnare a acordului este programată pentru 19 iunie în Elveția.

Perspectivele unui acord nuclear sunt însă afectate de o decizie recentă a liderului suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei.

La sfârșitul lunii mai, acesta a emis un ordin care interzice scoaterea din țară a rezervelor de uraniu îmbogățit, una dintre cerințele formulate în repetate rânduri de administrația americană.

Analiștii consideră că această decizie reduce considerabil spațiul de negociere și pune sub semnul întrebării disponibilitatea reală a Teheranului de a accepta compromisurile cerute de Washington.