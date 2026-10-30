 Cât de curate sunt străzile din Japonia: un tânăr a ieșit la plimbare doar în șosete albe pentru a afla răspunsul | adevarul.ro
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Video Cât de curate sunt străzile din Japonia: un tânăr a ieșit la plimbare doar în șosete albe pentru a afla răspunsul

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Un experiment neobișnuit, publicat pe rețelele sociale, a atras atenția asupra curățeniei străzilor din Japonia. Un tânăr a ieșit la plimbare fără pantofi, purtând doar șosete albe, pentru a arăta cât de mult se murdăresc acestea.

În imaginile publicate pe Facebook, tânărul merge timp de 10 minute pe străzile din Osaka doar în șosete albe, expunându-le direct la praful și murdăria de pe trotuare. La final, șosetele sunt atât de curate, încât în comentarii oamenii au remarcat că după o zi petrecută în propria casă șosetele sunt mai murdare decât ale tânărului care a făcut experimentul.

Tânărul merge pe stradă doar în șosete albe
Tânărul merge pe stradă doar în șosete albe Foto: captură video

Un tânăr spune că își spăla mașina doar de două ori pe an în Japonia

O experiență asemănătoare a fost povestită de Kenji Miura, un tânăr născut în România și crescut în Japonia. Acesta a afirmat că își spăla mașina doar de două ori pe an, fără ca autoturismul să se murdărească. 

„În Japonia îmi spălam mașina doar de două ori pe an. Și era curată și înăuntru, și afară. Acolo aproape nu există praf. Voi de câte ori o spălați?”, a întrebat Kenji Miura. 

Postarea acestuia a atras numeroase comentarii din partea românilor, unii dintre aceștia povestind despre experiențele lor din Japonia

„Anul trecut, când am vizitat Japonia și am fost nevoită să-mi pun sandalele în bagaj, după două zile de mers prin Tokyo, șervețelul umed cu care le-am șters pe talpă a rămas curat. La fel tricourile sau cămășile care rămâneau albe”, a scris aceasta.

„Vrem și noi”, a scris altcineva.

„La noi praful face parte din viața noastră”

Alte persoane au explicat că menținerea curățeniei este mai dificilă în România, mai ales după ploaie, când noroiul ajunge pe încălțăminte și în locuințe.

La noi praful face parte din viața noastră firesc”, a comentat Aura Demetra Matei.

La rândul său, o româncă a povestit cât de dificil a fost să-și curețe încălțămintea după ce a mers pe afară pe vreme ploioasă.

„Praful ca praful, dar noroiul. Tocmai am terminat de spălat tălpile pantofilor, i-am curățat cu cuțitul zimțat, noroi că plouă. I-am spălat, curgeau râuri de noroi, parcă nu se mai termina. Pe urmă gresia de la intrarea în casă”, a relatat aceasta.

Postarea a generat și comentarii ironice. „Dar praful lor unde se duce?”, a întrebat un alt utilizator.

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