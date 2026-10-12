 Japonia declară „stare de urgență în spațiul cibernetic” după un val de atacuri informatice | adevarul.ro
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Japonia declară „stare de urgență în spațiul cibernetic” după un val de atacuri informatice

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Japonia a declarat stare de urgență în spațiul cibernetic, pe fondul unui val de atacuri informatice de amploare. În ultimele săptămâni, peste 20 de companii mari au raportat intruziuni în sistemele lor, iar datele a zeci de milioane de clienți ar putea fi expuse. Informația apare în Financial Times, care citează o declarație a Sediului pentru Strategia Securității Cibernetice Naționale din Japonia (NCSH).

Hackerii au vizat peste 20 de companii mari
Hackerii au vizat peste 20 de companii mari/FOTO:Profimedia

Atacurile au vizat sectoare diverse ale economiei japoneze, de la rețele comerciale și restaurante la spitale și instituții de stat. Operatorul feroviar JR East a anunțat o posibilă scurgere de 1,67 milioane de adrese de e-mail din sistemul său de rezervări. Serviciul de car sharing Times Car a avertizat că ar fi fost furate date din 6,6 milioane de conturi. Acesta din urmă păstra în profilurile utilizatorilor imagini digitale ale permiselor de conducere, iar, potrivit estimărilor experților, astfel de imagini pot fi vândute pe dark web cu aproximativ 25 de yeni (0,15 dolari) bucata.

Agenția pentru Servicii Financiare din Japonia a cerut băncilor să nu mai accepte permisele de conducere la deschiderea conturilor și să folosească documente cu cip de identificare, precum pașapoartele sau cardurile naționale MyNumber.

Șeful NCSH, Masaaki Taira, a declarat că țara se află într-o „stare de urgență în spațiul cibernetic”, iar ministrul securității cibernetice, Toshiharu Furukawa, a descris situația drept „foarte critică”.

Deocamdată nu a fost stabilită o legătură directă între inteligența artificială și valul de atacuri din Japonia. Tehnologia este însă folosită tot mai intens de infractorii cibernetici, deoarece le permite să simplifice și să accelereze intruziuni care înainte cereau mult timp și cunoștințe specializate. Săptămâna aceasta, președintele Coreei de Sud a spus că există dovezi privind utilizarea AI în atacuri cibernetice asupra băncilor din țară.

„Când o parte din proces este preluată de AI, un grup mic de hackeri poate analiza mult mai multe sisteme. Serviciile mai mici, în cazul cărora nu merita înainte să se depună efort pentru un atac, pot deveni și ele ținte atractive”, a explicat Masaki Hiraoka, director general al companiei de securitate cibernetică Blackpanda.

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