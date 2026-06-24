search
Miercuri, 24 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Raport ONU: Israelul, acuzat de genocid după ce a desfășurat atacuri care ar fi vizat deliberat copii în Gaza

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O comisie de anchetă internaţională mandatată de ONU acuză Israelul de continuarea unui genocid prin vizarea deliberată a copiilor palestinieni din Fâșia Gaza.

Bombardament în Gaza
Israelul este acuzat că a vizat în mod deliberat copii FOTO EPA-EFE

Raportul, realizat de Comisia Internațională Independentă de Anchetă a ONU, a analizat încălcările comise împotriva copiilor palestinieni de la începutul războiului din Gaza și arată că aproximativ 30% dintre persoanele ucise de forțele israeliene au fost copii, scrie The Guardian.

Un raport anterior al comisiei, publicat în septembrie, a concluzionat că Israelul a comis acte de genocid în Gaza și că oficiali israelieni, inclusiv premierul Benjamin Netanyahu, au incitat la astfel de fapte. Separat, Netanyahu este vizat de un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI) pentru presupuse crime de război.

Misiunea Israelului la Geneva a transmis că respinge concluziile comisiei, pe care le-a catalogat drept „o farsă calomnioasă”. Israelul a contestat constant acuzațiile de genocid, beneficiind în același timp de sprijin diplomatic important din partea unor aliați precum Statele Unite și Regatul Unit.

Un număr semnificativ de cercetări realizate de experți în drept internațional și drepturile omului au concluzionat că Israelul urmărește distrugerea populației palestiniene. Printre acestea se numără analize efectuate de anchetatori ai ONU, organizații precum Amnesty International și Human Rights Watch, precum și de specialiști în studiul genocidului din întreaga lume.

În raportul publicat marți, comisia ONU afirmă că, pe parcursul războiului, copiii palestinieni au fost vizați și uciși în mod deliberat, inclusiv după intrarea în vigoare a unui armistițiu, în octombrie 2025.

Potrivit anchetatorilor, acest aspect reprezintă un element esențial pentru stabilirea intenției genocidare a autorităților și forțelor de securitate israeliene de a distruge, total sau parțial, grupul palestinian din Gaza.

„Probele arată că copiii palestinieni au fost vizați și uciși în mod deliberat de forțele de securitate israeliene”, a declarat Srinivasan Muralidhar, președintele comisiei, într-un comunicat care a însoțit raportul.

Comisia susține că forțele israeliene au continuat să utilizeze muniții cu încărcătură mare și arme cu efecte extinse în zone rezidențiale dens populate, în pofida numărului tot mai mare de victime în rândul copiilor.

Aproximativ 30% dintre persoanele ucise de forțele israeliene au fost copii FOTO X
Aproximativ 30% dintre persoanele ucise de forțele israeliene au fost copii FOTO X
Israelul a ucis doi șoferi contractați de UNICEF, într-un punct de alimentare cu apă din Fâșia Gaza. Organizația anunță suspendarea activității în zonă

„Acest lucru indică faptul că astfel de atacuri, care au provocat moartea unui număr atât de mare de copii, au fost intenționate”, se arată în raport.

Anchetatorii adaugă că există motive să creadă că minorii au fost vizați colectiv deoarece forțele de securitate israeliene au considerat populația civilă, în ansamblul său, drept asociată cu Hamas și alte grupări armate.

Raportul mai arată că condițiile impuse de Israel în Gaza, inclusiv atacurile pe scară largă, strămutările repetate și foametea provocată de blocarea ajutoarelor, alimentelor și medicamentelor, au afectat grav sănătatea și dezvoltarea copiilor, provocând decese care puteau fi prevenite și traume severe.

Ancheta a constatat, de asemenea, că atacurile asupra unităților medicale și a serviciilor de sănătate reproductivă au afectat șansele de supraviețuire ale nou-născuților și au contribuit la creșterea numărului de avorturi spontane raportate. Totodată, aproape toți copiii din Gaza ar avea nevoie de sprijin psihologic.

Palestinieni părăsesc Gaza FOTO Profimedia
Palestinieni părăsesc Gaza FOTO Profimedia

Reacția Israelului

În răspunsul său, Israelul a acuzat Hamas că deturnează în mod sistematic ajutoarele umanitare și combustibilul destinat spitalelor. Hamas a respins aceste acuzații, în timp ce Israelul este acuzat la rândul său că împiedică ajutoarele și combustibilul să ajungă în Gaza.

Raportul nu se referă doar la Gaza, ci și la Cisiordania ocupată, teritoriu asupra căruia Israelul continuă să exercite controlul, în ciuda faptului că Curtea Internațională de Justiție a declarat ocupația ilegală.

În Cisiordania, inclusiv în Ierusalimul de Est, comisia a constatat o creștere accentuată a violențelor comise de coloniști israelieni împotriva copiilor palestinieni și a documentat dovezi privind acte de tortură, inclusiv violență sexuală și de gen, în timpul arestărilor în masă și al detenției.

Potrivit raportului, copiii palestinieni, în special băieții, au fost supuși unor rele tratamente sistematice în detenție, inclusiv dezbrăcării forțate, bătăilor și privării de hrană. Comisia a concluzionat că aceste tratamente constituie crime împotriva umanității, respectiv acte de tortură și alte fapte inumane care provoacă suferințe grave sau vătămări serioase.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O nouă amenințare pe litoralul european: Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește odată cu încălzirea mărilor
digi24.ro
image
Evaluarea Națională 2026, Matematică: a început examenul. Subiectele și baremele, publicate în curând pe stirileprotv.ro
stirileprotv.ro
image
Evaluare Națională 2026. Ce subiecte au picat la Matematică
gandul.ro
image
Examen cu capcane? Ce subiecte au primit elevii la Evaluarea Națională la Matematică
mediafax.ro
image
Csikszereda, gest emoționant pentru o legendă a naționalei României. Rentă viageră lunară
fanatik.ro
image
De ce votează românii cu populiștii. Expert: Votanții lui Simion sau Georgescu nu au locuri de muncă bine plătite și au acumulat multe nemulțumiri INTERVIU
libertatea.ro
image
Subiecte la matematică la Evaluarea Națională 2026: A început examenul. Ce tipuri de exerciții pot primi elevii
digi24.ro
image
Cum arată casa unde a copilărit miliardarul Ion Țiriac
gsp.ro
image
Anunț oficial! SUA, decizie total neașteptată în privința Iranului, după primele două meciuri de la Cupa Mondială
digisport.ro
image
Adriana Trandafir, victima unei escrocherii de proporții. Cum ar fi rămas actrița fără 13.000 de lei
click.ro
image
„Regele TikTok-ului”, Alin Borcan, a fost reținut: S-a dat în live-uri drept Piedone și a făcut controale în magazine și benzinării
antena3.ro
image
ANAF a facut public primul caz privind o activitate clandestină de minare de criptomonede în România, într-o clădire dezafectată din Satu Mare cu 407 echipamente de minare. În mai puţin de un an, minerii au consumat energie electrică de peste 7 milioane de lei
zf.ro
image
Subiectele la Matematică de la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate. Ce au avut de rezolvat elevii
observatornews.ro
image
BREAKING. Avem subiectele de la Matematică, la Evaluarea Națională 2026? Cum se rezolvau exercițiile
cancan.ro
image
Cum poți lua un bonus la pensie de 7.600 lei cu o contribuție de doar 167 lei? 1.000.000 români au făcut asta
newsweek.ro
image
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup lucrat
prosport.ro
image
Taxa de vacanță despre care mulți turiști află abia la recepție. Cât se plătește în Grecia, Italia și Croația
playtech.ro
image
„M-am trezit plângând, nu pot să cred…!“ Dezvăluirea emoționantă a lui Vasile Mogoș după despărțirea de Universitatea Craiova
fanatik.ro
image
Cum a dat lovitura un cuplu cu o afacere neașteptată: „Nu aveam nicio idee că vom crește atât de mult”
ziare.com
image
Echipele calificate în 16-imile Cupei Mondiale 2026, după încheierea etapei a doua a fazei grupelor. 5 naționale, OUT!
digisport.ro
image
Soția lui Messi, mesaj emoționant după ce fotbalistul a stabilit un nou record la Campionatul Mondial. Ce i-a transmis: „Este un privilegiu”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţ SURPRIZĂ făcut de Nicuşor Dan după consultările de la Cotroceni
romaniatv.net
image
Horoscop 24 iunie: O zi a alegerilor inspirate și a întâlnirilor care pot schimba planuri de viitor
mediaflux.ro
image
Clipul cu Antonela face înconjurul internetului mondial! Cum au surprins-o reporterii GSP: „Crede că îl iubește pe Messi mai mult decât noi...”
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Cine sunt liberalii care vor fi dați afară din PNL după marea „trădare”. Predoiu, Rareș Bogdan și Hubert Thuma, pe listă
actualitate.net
image
La ce viciu a renunțat Irinel Columbeanu, de dragul Irinucăi. Fostul milionar se topește de dorul fiicei. Când o va îmbrățișa din nou: „Va fi ca o surpriză!”
click.ro
image
Câți bani de buzunar le mai dau românii copiilor adolescenți. „De fiecare dată apar discutii că nu ii ajung și că toți ceilalți au mai mult"
click.ro
image
O familie din Germania a renunțat la viața din Bavaria pentru un sat din România: „Nu ni s-a furat nimic până acum”
click.ro
AnnaLynne McCord profimedia 0423233470 jpg
Blondina care și-a tratat propriul corp „ca pe un bordel”: „Pot face sex toată ziua, în fiecare zi!”
okmagazine.ro
Anne Hathaway foto Profimedia jpg
VIDEO Anne Hathaway a aruncat bomba la Hollywood. Emoționată, actrița a făcut marele anunț!
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice pe platoul Jabal al-Tayr din Egipt (© Facebook / Ministry of Tourism and Antiquities)
Descoperirea care redefinește originile arhitecturii piramidale egiptene
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Caz de canibalism la Serviciul de Ambulanță din Budapesta. Ancheta șoc: Organe umane găsite acasă la un angajat
image
La ce viciu a renunțat Irinel Columbeanu, de dragul Irinucăi. Fostul milionar se topește de dorul fiicei. Când o va îmbrățișa din nou: „Va fi ca o surpriză!”

OK! Magazine

image
Ce actriță celebră doarme cu Kama Sutra pe noptieră? „Favorurile orale”, printre subiectele ei preferate!

Click! Pentru femei

image
Umilința supremă! Fostul ei iubit a povestit lumii întregi, de pe scenă, cum și-a pierdut ea virginitatea

Click! Sănătate

image
Nutriționist: „Niciodată nu aș consuma aceste 5 alimente”