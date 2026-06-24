Raport ONU: Israelul, acuzat de genocid după ce a desfășurat atacuri care ar fi vizat deliberat copii în Gaza

O comisie de anchetă internaţională mandatată de ONU acuză Israelul de continuarea unui genocid prin vizarea deliberată a copiilor palestinieni din Fâșia Gaza.

Raportul, realizat de Comisia Internațională Independentă de Anchetă a ONU, a analizat încălcările comise împotriva copiilor palestinieni de la începutul războiului din Gaza și arată că aproximativ 30% dintre persoanele ucise de forțele israeliene au fost copii, scrie The Guardian.

Un raport anterior al comisiei, publicat în septembrie, a concluzionat că Israelul a comis acte de genocid în Gaza și că oficiali israelieni, inclusiv premierul Benjamin Netanyahu, au incitat la astfel de fapte. Separat, Netanyahu este vizat de un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI) pentru presupuse crime de război.

Misiunea Israelului la Geneva a transmis că respinge concluziile comisiei, pe care le-a catalogat drept „o farsă calomnioasă”. Israelul a contestat constant acuzațiile de genocid, beneficiind în același timp de sprijin diplomatic important din partea unor aliați precum Statele Unite și Regatul Unit.

Un număr semnificativ de cercetări realizate de experți în drept internațional și drepturile omului au concluzionat că Israelul urmărește distrugerea populației palestiniene. Printre acestea se numără analize efectuate de anchetatori ai ONU, organizații precum Amnesty International și Human Rights Watch, precum și de specialiști în studiul genocidului din întreaga lume.

În raportul publicat marți, comisia ONU afirmă că, pe parcursul războiului, copiii palestinieni au fost vizați și uciși în mod deliberat, inclusiv după intrarea în vigoare a unui armistițiu, în octombrie 2025.

Potrivit anchetatorilor, acest aspect reprezintă un element esențial pentru stabilirea intenției genocidare a autorităților și forțelor de securitate israeliene de a distruge, total sau parțial, grupul palestinian din Gaza.

„Probele arată că copiii palestinieni au fost vizați și uciși în mod deliberat de forțele de securitate israeliene”, a declarat Srinivasan Muralidhar, președintele comisiei, într-un comunicat care a însoțit raportul.

Comisia susține că forțele israeliene au continuat să utilizeze muniții cu încărcătură mare și arme cu efecte extinse în zone rezidențiale dens populate, în pofida numărului tot mai mare de victime în rândul copiilor.

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„Acest lucru indică faptul că astfel de atacuri, care au provocat moartea unui număr atât de mare de copii, au fost intenționate”, se arată în raport.

Anchetatorii adaugă că există motive să creadă că minorii au fost vizați colectiv deoarece forțele de securitate israeliene au considerat populația civilă, în ansamblul său, drept asociată cu Hamas și alte grupări armate.

Raportul mai arată că condițiile impuse de Israel în Gaza, inclusiv atacurile pe scară largă, strămutările repetate și foametea provocată de blocarea ajutoarelor, alimentelor și medicamentelor, au afectat grav sănătatea și dezvoltarea copiilor, provocând decese care puteau fi prevenite și traume severe.

Ancheta a constatat, de asemenea, că atacurile asupra unităților medicale și a serviciilor de sănătate reproductivă au afectat șansele de supraviețuire ale nou-născuților și au contribuit la creșterea numărului de avorturi spontane raportate. Totodată, aproape toți copiii din Gaza ar avea nevoie de sprijin psihologic.

Reacția Israelului

În răspunsul său, Israelul a acuzat Hamas că deturnează în mod sistematic ajutoarele umanitare și combustibilul destinat spitalelor. Hamas a respins aceste acuzații, în timp ce Israelul este acuzat la rândul său că împiedică ajutoarele și combustibilul să ajungă în Gaza.

Raportul nu se referă doar la Gaza, ci și la Cisiordania ocupată, teritoriu asupra căruia Israelul continuă să exercite controlul, în ciuda faptului că Curtea Internațională de Justiție a declarat ocupația ilegală.

În Cisiordania, inclusiv în Ierusalimul de Est, comisia a constatat o creștere accentuată a violențelor comise de coloniști israelieni împotriva copiilor palestinieni și a documentat dovezi privind acte de tortură, inclusiv violență sexuală și de gen, în timpul arestărilor în masă și al detenției.

Potrivit raportului, copiii palestinieni, în special băieții, au fost supuși unor rele tratamente sistematice în detenție, inclusiv dezbrăcării forțate, bătăilor și privării de hrană. Comisia a concluzionat că aceste tratamente constituie crime împotriva umanității, respectiv acte de tortură și alte fapte inumane care provoacă suferințe grave sau vătămări serioase.