Activiști pentru pace din Israel lansează un partid înaintea alegerilor legislative din toamnă

Activiști pentru pace din Israel, în mare parte membri ai mișcării Standing Together, au anunțat marți lansarea unui nou partid politic înaintea alegerilor legislative care urmează să aibă loc în această toamnă.

Potrivit informațiilor făcute publice de inițiatori, noua formațiune se opune ocupației teritoriilor palestiniene din Gaza și Cisiordania și va participa la scrutinul parlamentar.

Anunțul vine într-un context politic marcat de pregătirile pentru alegerile anticipate din Israel, care ar urma să aibă loc în toamnă.

Ce este Standing Together

Standing Together este o mișcare civică fondată în Israel, care reunește membri evrei și arabi. Organizația afirmă că promovează pacea, egalitatea, justiția socială și combaterea discriminării.

Potrivit prezentării publicate pe site-ul organizației, membrii mișcării consideră că actuala situație din Israel este marcată de conflictul israeliano-palestinian, inegalități economice, creșterea costului vieții și tensiuni sociale.

Organizația susține că urmărește construirea unei mișcări de masă care să promoveze pacea între israelieni și palestinieni, egalitatea între cetățeni și politici sociale și de mediu.

Standing Together precizează că, la bază, este o mișcare civică, iar conducerea sa este aleasă de membri, activitatea fiind coordonată prin structuri locale și naționale.

Mișcarea desfășoară campanii privind conflictul israeliano-palestinian, drepturile sociale, protecția mediului și combaterea discriminării. Potrivit organizației, aceasta este prezentă în mai multe orașe și centre universitare din Israel.

Lansarea noului partid marchează intrarea în competiția electorală a unor activiști asociați până acum în principal cu activitatea civică și campaniile publice desfășurate prin Standing Together.