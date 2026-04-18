Sâmbătă, 18 Aprilie 2026
Adevărul
Israelul a ucis doi șoferi contractați de UNICEF, într-un punct de alimentare cu apă din Fâșia Gaza. Organizația anunță suspendarea activității în zonă

Doi șoferi contractați de UNICEF au fost uciși într-un punct de alimentare cu apă din nordul Fâșiei Gaza, iar alte două persoane au fost rănite, a anunțat organizația, care a decis suspendarea activităților în zonă după acest incident.

În Gaza, copii încă suferă de foame şi de sete, în lipsa ajutoarelor. FOTO: FOTO Profimedia

Doi șoferi de camioane contractați de UNICEF au fost uciși de armata israeliană într-un punct de alimentare cu apă din nordul Fâșiei Gaza, în timp ce alți doi civili au fost răniți, potrivit unui comunicat al agenției ONU. În urma incidentului, UNICEF a anunțat suspendarea operațiunilor din zonă, în așteptarea îmbunătățirii condițiilor de securitate.

Atacul a avut loc vineri, 17 aprilie, la punctul de alimentare Mansoura, din orașul Gaza, un nod esențial pentru distribuția de apă potabilă către populația civilă. Potrivit UNICEF, instalația este folosită de mai multe ori pe zi pentru a asigura alimentarea a sute de mii de persoane, inclusiv copii, prin conducta Mekorot.

„UNICEF este îngrozită de uciderea a doi șoferi de camioane contractați de UNICEF pentru a furniza apă curată familiilor din Fâșia Gaza.

Victimele au fost ucise de focuri de armă israeliene într-un incident care a avut loc în această dimineață, la punctul de alimentare cu apă Mansoura din nordul Gazei. UNICEF transmite condoleanțe familiilor bărbaților uciși.

Incidentul, în care alte două persoane au fost rănite, s-a produs în timpul unor operațiuni de rutină de transport de apă, fără modificări ale traseului sau procedurilor.

Punctul de alimentare Mansoura este în prezent singurul punct operațional de încărcare pentru linia de aprovizionare cu apă Mekorot care deservește orașul Gaza.

UNICEF și partenerii umanitari îl folosesc de mai multe ori pe zi pentru a susține operațiunile esențiale de distribuție a apei către sute de mii de persoane, inclusiv copii. Contractorii UNICEF au fost instruiți să suspende activitățile la fața locului până la restabilirea condițiilor de securitate în zonă.

UNICEF solicită autorităților israeliene să investigheze imediat acest incident și să asigure responsabilitate deplină. Lucrătorii umanitari, furnizorii de servicii esențiale și infrastructura civilă, inclusiv instalațiile critice de apă, nu trebuie niciodată să devină ținte. Protecția civililor și a celor care oferă asistență vitală este o obligație conform dreptului internațional umanitar”, a atras atenția UNICEF, printr-un comunicat transmis pe pagina oficială a organizației.

