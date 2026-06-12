Video Drama trăită de un copil cu probleme mari de vedere din Gaza, după ce ochelarii săi s-au spart. Lacrimile băiatului au făcut înconjurul lumii

Un videoclip în care apare un copil palestinian de șapte ani din Fâșia Gaza, care suferă de o afecțiune severă de vedere, a devenit viral pe rețelele sociale și în presa internațională, stârnind valuri de emoție și compasiune.

Imaginile îl surprind pe Ayoub Junaid plângând după ce ochelarii săi s-au spart și readuc în atenție situația dificilă a copiilor cu probleme oftalmologice din enclavă, potrivit The Guardian

Cazul lui Ayoub evidențiază lipsa accesului la servicii medicale de specialitate în Gaza, unde, din cauza blocadei și a distrugerilor provocate de război, copiii nu pot beneficia de consultații, ochelari adecvați sau intervenții chirurgicale oftalmologice.

După ce imaginile au fost vizionate de zeci de milioane de oameni, băiatul a primit o pereche nouă de ochelari. Cu toate acestea, problema de fond rămâne nerezolvată: copilul are nevoie urgentă de o intervenție chirurgicală.

Mama sa, Eman Junaid, în vârstă de 30 de ani, refugiată în zona portului din Gaza City, spune că problemele de vedere ale copilului au început la vârsta de doi ani, în urma unei infecții febrile. Deși inițial medicii au sperat într-o ameliorare, starea lui Ayoub s-a agravat, iar lentilele de care are nevoie nu sunt disponibile în Gaza.

Izbucnirea războiului a blocat orice posibilitate a familiei de a părăsi enclava

Familia intenționa să plece în afara teritoriului pentru tratament, însă izbucnirea conflictului a blocat orice posibilitate de deplasare.

Ayoub trăiește în prezent într-un cort și iese rar afară. Atunci când vrea să se joace, se deplasează cu mare precauție, ținându-și ochelarii strâns și evitând orice mișcare bruscă, de teamă să nu-și agraveze situația. Medicii i-au recomandat să evite efortul fizic, întrucât orice lovitură i-ar putea afecta și mai tare retina.

În urmă cu câteva săptămâni, băiatul a căzut pe un drum acoperit de moloz și și-a spart ochelarii. A început să plângă și a încercat disperat să-i repare, conștient că fără ei aproape nu poate vedea. Timp de câteva zile, a stat retras în cort și nu s-a putut deplasa fără ajutor.

Deși familia a încercat să repare ochelarii, lentilele deteriorate nu au mai putut fi refolosite. Ulterior, după ce videoclipul a devenit viral, mai mulți donatori au ajutat familia să obțină o nouă pereche, numai că aceasta nu corespunde dioptriilor necesare.

Starea emoțională a copilului s-a îmbunătățit ușor în ultimele zile, potrivit familiei, care vorbește despre un început de revenire și speranță.

Situația lui Ayoub reflectă o criză umanitară mai amplă care afectează copiii din Gaza, mii dintre aceștia având nevoie urgentă de tratament medical sau evacuare pentru îngrijiri de specialitate.

Criza medicală din Gaza afectează grav serviciile oftalmologice, spun autoritățile sanitare locale. Mii de pacienți așteaptă intervenții chirurgicale, în condițiile în care spitalele se confruntă cu lipsa echipamentelor esențiale și a materialelor medicale. Singurul spital public de oftalmologie din Gaza City a fost nevoit să își suspende temporar activitatea pe fondul bombardamentelor.

Medicii atrag atenția și asupra creșterii numărului de infecții oculare severe, îm contextul condițiilor de trai precare și al accesului limitat la tratamente, unele cazuri ducând la pierderea permanentă a vederii.



