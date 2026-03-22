Patru morți în urma unor raiduri israeliene în Gaza. Atacuri raportate în mai multe zone

Un atac aerian israelian asupra unui vehicul de poliție a ucis duminică trei persoane în centrul taberei Nuseirat, din Fâșia Gaza centrală, au anunțat oficialii din domeniul sănătății. Atacul vine la câteva ore după ce o altă persoană a fost ucisă într-un atac în nordul enclavei.

Surse medicale și din poliție au declarat că cei trei bărbați uciși la Nuseirat erau membri ai forței de poliție conduse de Hamas. Alte zece persoane au fost rănite în atac, au spus medicii, potrivit Reuters.

Mai devreme, în cursul zilei de duminică, un alt atac aerian a ucis o persoană – identificată drept un lider al uneia dintre grupările armate ale Fatah – și a rănit un număr necunoscut de alte persoane în cartierul Sheikh Radwan din nordul Gazei.

Deși atacurile israeliene din Gaza au devenit mai rare imediat după ce Statele Unite și Israelul au lansat lovituri asupra Iranului, potrivit locuitorilor, medicilor și analiștilor, acestea au început între timp să crească din nou. Atacurile israeliene au ucis zeci de palestinieni de la izbucnirea conflictului cu Iranul, susțin oficialii din domeniul sănătății din Gaza.

În Gaza au avut loc izbucniri regulate de violență de la intrarea în vigoare a unui armistițiu în octombrie, după doi ani de război devastator declanșat de atacurile conduse de Hamas în Israel, în octombrie 2023.

Ministerul Sănătății din teritoriu afirmă că cel puțin 680 de persoane au fost ucise de focul israelian de la armistițiul din octombrie. Israelul a declarat că patru soldați au fost uciși de militanți în Gaza în aceeași perioadă.

Israelul și Hamas s-au acuzat reciproc de încălcarea armistițiului.