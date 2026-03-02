Qatar își oprește producția de gaze naturale lichefiate după atacuri iraniene asupra facilităților

Compania de stat QatarEnergy a oprit producția de gaze naturale lichefiate (GNL) după atacuri asupra facilităților sale din Ras Laffan și Mesaieed.

„QatarEnergy apreciază relațiile cu toți factorii săi interesați și va continua să comunice cele mai recente informații disponibile”, transmite compania într-un comunicat, potrivit The Guardian.

GNL este gaz care a fost răcit, încărcat pe nave și trimis peste mări pentru a fi utilizat ca sursă de energie. Qatar se numără printre cei mai mari exportatori de GNL din lume.

Declarația QatarEnergy a venit după ce guvernul din Qatar a anunțat că o facilitate energetică a companiei a fost atacată luni, 2 martie, de două drone iraniene, autoritățile evaluând în continuare pagubele.

Unul dintre atacuri a vizat un rezervor cu apă, la o centrală electrică, la Mesaieed, în sudul Qatarului, precizează ministerul.

Celălalt a vizat o instalaţie electrică operată de Qatar Energy în oraşul industrial Ras Laffan, potrivit aceleiaşi surse.