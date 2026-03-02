search
Luni, 2 Martie 2026
Video Ambasada SUA din Kuweit, atacată de o dronă iraniană. Fum dens se ridică de pe clădire, în timp ce tensiunile în Orientul Mijlociu se amplifică

Tensiunile din Orientul Mijlociu au escaladat luni, după ce o dronă iraniană a lovit, potrivit relatărilor, Ambasada Statelor Unite din Kuwait. Videoclipuri care circulă pe rețelele sociale arată fum ridicându-se din incinta ambasadei. 

Conflictul dintre Iran și Israel s-a intensificat, după ce o dronă iraniană a lovit Ambasada SUA din Kuwait. Videoclipurile care circulă pe rețelele sociale, care nu au putut fi verificate independent, par să arate fum ridicându-se de pe incinta ambasadei SUA din Kuwait, după presupusul atac.

Ambasada SUA din Kuwait FOTO: x
Ambasada SUA din Kuwait FOTO: x

Alte imagini neconfirmate au arătat de asemenea fum gros ridicându-se de pe incinta ambasadei, ceea ce a generat temeri privind o extindere a conflictului în regiune, potrivit freepressjournal.

De asemenea, un avion de luptă F-15E Strike Eagle al Forțelor Aeriene americane s-a prăbușit în vestul Kuwaitului. Pilotul s-a catapultat în siguranță și, potrivit mai multor surse, a suferit răni minore. Mai multe videoclipuri postate online arată civili kuwaitieni asistând pilotul, inclusiv transportându-l către servicii medicale.

Ministerul Apărării din Kuwait a anunțat că forțele de apărare aeriană au interceptat mai multe „ținte aeriene ostile” în zorii zilei de luni, fără ca vreo persoană să fie rănită. Autoritățile au subliniat că forțele armate rămân în stare de alertă pentru protejarea securității naționale și a spațiului aerian.

Într-un mesaj oficial transmis Organizației Națiunilor Unite, ministrul de externe al Iranului, Seyed Abbas Araghchi, a acuzat Statele Unite și Israelul de implicare în presupusa „asasinare” a liderului suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei, cerând Consiliului de Securitate să investigheze situația.

