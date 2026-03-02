Video Iranul lansează un nou val de atacuri asupra Israelului și statelor din Golf. Explozii puternice în Ierusalim, Dubai și Doha

Mai multe explozii puternice au fost raportate luni, în orașele Dubai, Doha și Manama, precum și în Ierusalim, pe fondul unei escaladări a tensiunilor dintre Teheran și Israel.

Exploziile au fost auzite în capitalele Qatarului și Bahrainului, precum și în cel mai mare oraș al Emiratelor Arabe Unite, Dubai.

Forțele aeriene israeliene au anunțat pe platforma X că au fost lansate rachete din Iran către teritoriul israelian și că sistemele de apărare interceptau atacurile, potrivit the guardian.

Autoritățile au recomandat populației să se adăpostească în spații protejate până la noi notificări.

Conflictul a tensionat și mai mult relațiile deja fragile din regiunea Orientului Mijlociu, atrăgând atenția comunității internaționale asupra riscului unei escaladări militare majore.

Un general de rang înalt israelian a declarat luni că armata va intensifica atacurile asupra Libanului, după ce a lansat raiduri ca răspuns la tiruri de rachete revendicate de grupul militant Hezbollah, susținut de Iran.

„Hezbollah a ales regimul iranian în locul Statului Libanez și a inițiat un atac asupra civililor noștri. Vor plăti un preț greu”, a spus Rafi Milo, șeful comandamentului nordic al armatei israeliene.

„Atacurile continuă, intensitatea lor va crește”, a spus el.

Armata israeliană a lansat o serie de atacuri în Liban, inclusiv în capitala Beirut, luni dimineață. Armata israeliană a declarat că a lovit „teroriști Hezbollah de rang înalt în zona Beirut” și a ordonat evacuarea a 52 de localități din sudul țării.

De asemenea, explozii puternice au fost auzite în Kuweit luni dimineață, ora locală, după ce apărarea aeriană a interceptat „drone ostile” care se apropiau de țară pe „rute maritime”, au raportat mass-media de stat.