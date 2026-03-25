Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman l-ar fi îndemnat pe Trump să continue războiul cu Iranul

Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, l-ar fi încurajat pe președintele american Donald Trump să continue războiul împotriva Iranului, considerând conflictul o „ocazie istorică” de a remodela Orientul Mijlociu, potrivit unor surse citate de The New York Times.

Într-o serie de conversații recente, prințul Mohammed i-ar fi transmis lui Trump că ar trebui să insiste pentru distrugerea guvernului iranian, susținând că Iranul reprezintă o amenințare pe termen lung pentru regiunea Golfului, care poate fi eliminată doar prin înlăturarea actualei conduceri.

Poziția saudită diferă de cea a Israelului. Premierul Benjamin Netanyahu vede, la rândul său, Iranul ca pe o amenințare majoră, însă analiștii spun că oficialii israelieni ar considera probabil suficient un Iran slăbit, afectat de instabilitate internă. În schimb, Arabia Saudită percepe un stat iranian eșuat drept o amenințare directă la adresa securității sale.

În același timp, oficiali de rang înalt din SUA și Arabia Saudită se tem că un conflict prelungit ar putea determina Iranul să intensifice atacurile asupra infrastructurii petroliere saudite și să atragă Statele Unite într-un război de durată.

În public, Donald Trump a oscilat între mesaje privind o posibilă încheiere rapidă a conflictului și semnale că acesta s-ar putea intensifica. Luni, liderul american a afirmat că administrația sa și Iranul au purtat „discuții productive privind o rezolvare completă și totală a ostilităților”, însă Teheranul a negat existența unor negocieri.

Impact major asupra Arabiei Saudite

Războiul are consecințe semnificative pentru economia și securitatea Arabiei Saudite. Atacurile cu drone și rachete lansate de Iran au provocat deja perturbări majore pe piața petrolului, iar blocarea Strâmtorii Ormuz afectează exporturile energetice ale regiunii.

Autoritățile saudite resping însă ideea că prințul Mohammed bin Salman ar fi susținut prelungirea conflictului.

„Regatul Arabiei Saudite a susținut întotdeauna o soluționare pașnică a acestui conflict, chiar înainte ca acesta să înceapă”, a transmis guvernul saudit.

„Preocuparea noastră principală astăzi este să ne apărăm de atacurile zilnice asupra poporului nostru și a infrastructurii noastre civile”, a adăugat acesta. „Iranul a ales o politică periculoasă de risc calculat în locul unor soluții diplomatice serioase. Acest lucru dăunează tuturor părților implicate, dar nimănui mai mult decât Iranului însuși.”

Casa Albă nu a comentat aceste informații, purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt precizând că administrația „nu comentează conversațiile private ale președintelui”.

Potrivit surselor citate, Mohammed bin Salman ar fi sugerat inclusiv posibilitatea unei intervenții terestre americane pentru preluarea infrastructurii energetice iraniene, inclusiv a Insulei Kharg, considerată un punct strategic major. O astfel de operațiune ar implica riscuri ridicate, inclusiv acțiuni militare aeriene sau amfibii.

Temeri privind evoluția conflictului

Analiștii susțin că poziția Arabiei Saudite este influențată de teama că o retragere prematură a SUA ar lăsa regiunea expusă unui Iran întărit.

„Oficialii sauditi doresc cu siguranță ca războiul să se termine, dar modul în care se termină contează”, a declarat Yasmine Farouk, din cadrul International Crisis Group.

Un precedent important îl reprezintă atacul din 2019 asupra instalațiilor petroliere saudite, atribuit Iranului, care a afectat temporar jumătate din producția regatului și a determinat o schimbare de strategie, inclusiv reluarea relațiilor diplomatice cu Teheranul în 2023.

După declanșarea conflictului actual, Iranul a lansat mii de rachete și drone asupra statelor din regiune, afectând grav eforturile diplomatice ale acestora.

„Puțina încredere care exista înainte a fost complet distrusă”, a declarat recent ministrul de Externe saudit, prințul Faisal bin Farhan.