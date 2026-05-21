Execuții în secret în Iran. Țara a ajuns lider mondial la condamnări la moarte

Iran a executat în secret încă patru persoane, inclusiv doi activiști politici kurzi și doi cetățeni irakieni, în timp ce organizațiile pentru drepturile omului avertizează că regimul de la Teheran a ajuns la cel mai mare număr de execuții din lume, transmite Euronews.

Potrivit unui raport publicat de Amnesty International, Iranul a efectuat cel puțin 2.159 de execuții în 2025, din totalul de aproximativ 2.700 înregistrate la nivel global, scrie Euronews.

Cele mai recente execuții au fost raportate de organizația kurdă pentru drepturile omului Hengaw. Potrivit acesteia, Ramin Zale și Karim Maroufpour au fost executați în închisoarea centrală din Naqadeh fără ca familiile lor să fie informate și fără posibilitatea unei ultime vizite. Autoritățile iraniene au susținut că cei doi au fost condamnați pentru „răscoală armată”, „tentativă de asasinat” și „formarea unui grup care amenință securitatea națională”, fiind acuzați că aveau legături cu Partidul Democrat al Kurdistanului din Iran, considerat organizație teroristă de Teheran.

Organizațiile pentru drepturile omului acuză procese „simulate”

Hengaw contestă însă versiunea oficială și afirmă că procesele au fost extrem de scurte și lipsite de garanții juridice. Organizația susține că Ramin Zale a fost condamnat la moarte după o audiere care ar fi durat doar câteva minute și fără prezența avocatului ales de el. Activistul fusese reținut timp de peste 500 de zile înaintea execuției. În cazul lui Karim Maroufpour, monitorii internaționali susțin că acesta ar fi fost bătut în momentul arestării și ținut luni întregi fără contact cu familia.

Platforma juridică Dadban a acuzat anterior existența unor „probleme sistemice grave” în procesele de securitate națională din Iran, afirmând că mulți inculpați nu au acces la avocați independenți și că unele procese durează doar câteva minute.

Doi irakieni executați pentru spionaj

Separat, Hengaw și Iran Human Rights au raportat că doi cetățeni irakieni – Ali Nader al-Obeidi și Fazel Sheikh Karim – au fost executați în aprilie într-o închisoare din Karaj, după acuzații de spionaj. Familiile lor nu au fost anunțate, iar autoritățile iraniene nu au confirmat oficial execuțiile în momentul publicării informațiilor. Organizațiile pentru drepturile omului susțin că cei doi au petrecut aproape un an în detenție de securitate fără acces la avocați independenți și fără un proces echitabil.

Iranul accelerează execuțiile după proteste și război

Potrivit Amnesty International, peste 200 de persoane au fost deja executate în Iran de la începutul lui 2026. Organizația consideră că accelerarea execuțiilor este legată inclusiv de protestele izbucnite în decembrie și de climatul tensionat creat de conflictul regional și acuzațiile de spionaj. Datele cumulative ale Amnesty arată că Iranul a executat cel puțin 10.642 de persoane din 2010 până în prezent. Organizațiile pentru drepturile omului acuză regimul iranian că folosește condamnările la moarte ca instrument de intimidare politică, în special împotriva minorităților etnice și a opozanților acuzați de terorism sau colaborare cu state străine.