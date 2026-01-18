Erfan Soltani a fost ucis cu brutalitate în închisoare, susțin surse din interiorul Iranului

Erfan Soltani, tânărul protestatar iranian, ar fi fost ucis în detenție, la Karaj, potrivit unor surse din interiorul Iranului. Informația a fost făcută publică pe rețelele sociale, deși justiția iraniană a negat anterior o condamnare la moarte.

Informația a apărut inițial într-o postare pe Instagram a lui Sholeh Pakravan, mama lui Reyhaneh Jabbari – executată în 2014 pentru uciderea violatorului său – care a citat o rudă apropiată a lui Soltani. Aceasta a dezvăluit că Soltani a fost ucis cu brutalitate în timp ce era deținut de Republica Islamică, înainte ca sentința sa să fi fost măcar pronunțată, potrivit RaiNews.it.

Surse citate de contul în limba persană al Ministerului de Externe al Israelului pe platforma X au susținut de asemenea că Erfan Soltani „a fost ucis cu brutalitate în timp ce se afla în custodia Republicii Islamice”.

Arestat în timpul unei demonstrații sub acuzațiile de propagandă împotriva sistemului islamic și acțiuni împotriva securității naționale, acesta a fost dus într-o închisoare din Karaj, în apropiere de Teheran.

În momentul de față, nu există o informație oficială în acest sens, însă mai mulți jurnaliști susțin că tânărul nu se mai află în viață.

Justiția iraniană a negat existența unei sentințe de condamnare la moarte, într-un comunicat relatat de televiziunea de stat. Însă, începând de ieri seară, pe rețelele sociale s-au răspândit informații potrivit cărora Soltani a fost, de fapt, ucis.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a susținut miercuri că a fost informat că represiunile sângeroase din Iran ar fi în scădere și că, în prezent, nu ar exista un plan pentru executarea protestatarilor condamnați la moarte, fiind vorba inclusiv despre Erfan Soltani.

Rudele au precizat însă că nu au reușit să ia legătura direct cu Erfan și nu l-au văzut, astfel că nu pot confirma dacă mai este în viață.