Preşedintele Taiwanului propune creşterea cheltuielilor de apărare cu 40 de miliarde de dolari pentru a proteja țara împotriva unei potenţiale invazii chineze

Lai Ching-te, preşedintele Taiwanului, a anunţat că guvernul său va propune cheltuieli suplimentare pentru apărare în valoare de 40 de miliarde de dolari pe parcursul mai multor ani, în timp ce insula încearcă să se protejeze împotriva unei potenţiale invazii chineze, scrie AFP.

„Căutăm să consolidăm descurajarea prin adăugarea de costuri şi incertitudini mai mari procesului decizional al Beijingului privind utilizarea forţei", a declarat Lai într-un articol publicat marţi de Washington Post, potrivit Agerpres, care citează agenția internațională de știri

Amintim că un grup de bombardiere chineze H-6K a zburat recent în apropierea Taiwanului cu scopul de a efectua „exerciţii de confruntare”.

Considerat de China o provincie renegată, pe care nu exclude să o readucă în rândul său prin forţă, Taiwanul beneficiază de zeci de ani de un sprijin neoficial important din partea Statelor Unite.

Washingtonul nu are relaţii diplomatice oficiale cu Taipei, dar este principalul său furnizor de arme.

Președintele Xi Jinping, liderul Partidului Comunist Chinez, a declarat recent că doreşte „avansarea reunificării naţionale”, într-un mesaj adresat lui Cheng Li-wun, noua preşedintă a Partidului Kuomintang (KMT), principalul partid de opoziţie din Taiwan.

„KMT trebuie să consolideze fundaţia politică comună şi să unească majoritatea populaţiei din Taiwan pentru a adânci schimburile, cooperarea şi dezvoltarea comună, în vederea avansării reunificării naţionale”, se arată în mesajul publicat de agenţia Xinhua.