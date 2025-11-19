SUA trimit Taiwanului rachete în valoare de 700 de milioane de dolari. Arma a fost deja testată în războiul din Ucraina

Statele Unite au confirmat vânzarea către Taiwan a unui sistem avansat de rachete în valoare de aproape 700 de milioane de dolari, testat deja în luptă în Ucraina. Acesta este cel de-al doilea pachet de arme într-o săptămână, ridicând totalul la 1 miliard de dolari .

În regiunea Indo-Pacifică, doar Australia și Indonezia mai operează acest sistem, dintre care Statele Unite au anunțat anul trecut că Taiwan va primi trei unități, ca parte a unei vânzări de armament de 2 miliarde de dolari.

Sistemele de apărare aeriană cu rază medie de acțiune NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System), așa cum se numesc, sunt produse de RTX și reprezintă o armă nouă pentru Taiwan, notează Reuters.

Potrivit Pentagonului, companiei i-a fost atribuit un contract ferm cu preț fix pentru achiziția unităților NASAMS, lucrările fiind estimate să se încheie în februarie 2031.

„Fonduri pentru vânzări militare externe aferente anului fiscal 2026 (Taiwan), în valoare de 698.948.760 de dolari, au fost angajate”, se arată într-un comunicat emis luni.

Folosite în Ucraina pentru a se apăra de invazia rusă, sistemele NASAMS oferă o creștere semnificativă a capacităților de apărare aeriană, pe care Statele Unite o exportă acum către Taiwan, pe fondul cererii tot mai mari.

Sprijin „de neclintit”

„Ar trebui să fie clar astăzi și va rămâne clar și în viitor că angajamentele Americii față de Taiwan sunt de neclintit”, a declarat Raymond Greene, ambasadorul de facto al SUA la Taipei, în cadrul unui eveniment al Camerei Americane de Comerț din Taiwan, marți.

„Susținem aceste cuvinte prin acțiuni, concentrându-ne pe sprijinirea eforturilor Taiwanului de a obține pace prin putere. Acest lucru este cel mai evident în cooperarea noastră tot mai mare în industria apărării.”

Aprobarea de joi a vânzării de piese pentru avioane de luptă și alte aeronave către Taiwan, în valoare de 330 de milioane de dolari, a fost prima astfel de tranzacție de când președintele Donald Trump a preluat mandatul în ianuarie, provocând mulțumiri din partea Taipeiului și furie la Beijing.

Anunțul privind vânzările de armament vine în contextul unei crize diplomatice tot mai tensionate între Beijing și Tokyo pe tema Taiwanului, pe care China îl revendică drept teritoriu propriu, deși guvernul din Taipei respinge pretențiile Beijingului.

Duminică, nave ale pazei de coastă chineze au trecut prin apele din jurul unui grup de insule din Marea Chinei de Est, controlate de Japonia, dar revendicate de China.

Japonia a anunțat, de asemenea, că a ridicat avioane de luptă sâmbătă, după ce China a trimis o dronă între Taiwan și insula Yonaguni, cea mai vestică a Japoniei.

Armata Taiwanului își consolidează armamentul pentru a face față mai bine unui eventual atac din partea Chinei, prin eforturi precum construirea propriilor submarine pentru a proteja liniile maritime vitale de aprovizionare.

Armata chineză desfășoară activități în jurul Taiwanului aproape zilnic, într-o strategie de „zonă gri”, menită să testeze și să epuizeze forțele taiwaneze.

În ciuda lipsei unor relații diplomatice oficiale, Statele Unite sunt obligate prin lege să ofere Taiwanului mijloacele necesare pentru a se apăra, spre iritarea constantă a Beijingului.