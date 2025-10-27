Mai multe bombardiere chineze au efectuat manevre în apropierea Taiwanului

Un grup de bombardiere chineze H-6K a zburat recent în apropierea Taiwanului cu scopul de a efectua „exerciţii de confruntare”, a anunţat, duminică seară, presa chineză.

Anunțul are loc cu doar câteva zile înaintea unei întâlniri prevăzute între preşedinţii chinez şi american, relatează Reuters, citată de News.ro.

Televiziunea naţională nu a comunicat nicio dată precisă, publicând această informaţie prin intermediul contului său de pe reţeaua de socializare Weibo dedicată activităţilor militare.

„Mai multe avioane de vânătoare J-10 au zburat în formaţie de luptă într-un spaţiu aerian ţintă desemnat, iar mai multe bombardiere H-6K s-au îndreptat către apele şi spaţiul aerian din jurul Taiwanului pentru a efectua exerciţii simulate de confruntare”, se scrie, fără alte detalii.

H-6K este capabil să transporte arme nucleare.

Întâlnire Xi Jinping - Donald Trup, săptămâna aceasta

Președinții Xi Jinping şi Donald Trump sunt aşteptaţi să se întâlnească săptămâna aceasta în Coreea de Sud, în marja unui summit regional. Liderii chinez şi american ar trebui să discute în special despre războiul comercial care opune cele două ţări.

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, a declarat că Taiwanul nu ar trebui să fie îngrijorat de întâlnirea dintre cei doi preşedinţi.

Considerat de China o provincie renegată, pe care nu exclude să o readucă în rândul său prin forţă, Taiwanul beneficiază de zeci de ani de un sprijin neoficial important din partea Statelor Unite. Washingtonul nu are relaţii diplomatice oficiale cu Taipei, dar este principalul său furnizor de arme.