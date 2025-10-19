Preşedintele chinez Xi Jinping cere „reunificarea naţională” într-un mesaj către noua lideră a opoziţiei din Taiwan

Preşedintele Chinei, Xi Jinping, a transmis un mesaj de felicitare noii lidere a opoziţiei din Taiwan, Cheng Li-wun, în care a făcut apel la „avansarea reunificării naţionale”. Reacţiile din Taiwan au fost însă prudente, în contextul tensiunilor tot mai mari dintre Beijing şi Taipei.

Xi Jinping, liderul Partidului Comunist Chinez, a declarat duminică că doreşte „avansarea reunificării naţionale”, într-un mesaj adresat lui Cheng Li-wun, noua preşedintă a Partidului Kuomintang (KMT), principalul partid de opoziţie din Taiwan.

„KMT trebuie să consolideze fundaţia politică comună şi să unească majoritatea populaţiei din Taiwan pentru a adânci schimburile, cooperarea şi dezvoltarea comună, în vederea avansării reunificării naţionale”, se arată în mesajul publicat de agenţia Xinhua.

Alegerile interne din KMT s-au desfăşurat pe fondul acuzaţiilor de ingerinţă din partea Chinei. Cheng, fostă parlamentară în vârstă de 55 de ani, urmează să preia oficial conducerea partidului la 1 noiembrie. Momentul vine într-un context tensionat, în care Beijingul continuă să considere Taiwanul o parte a teritoriului chinez, în timp ce guvernul de la Taipei respinge ferm aceste pretenţii.

Răspuns prudent din partea lui Cheng Li-wun

În răspunsul transmis liderului chinez, Cheng a evitat să menţioneze direct ideea de „unire” cu Beijingul, subliniind doar că „ambele maluri ale strâmtorii Taiwanului aparţin naţiunii chineze” - o formulare care face referire la identitatea etnică, nu la cea politică.

Ea a pledat pentru „întărirea schimburilor şi cooperării transstrâmtoare” şi pentru menţinerea „păcii şi stabilităţii în regiune”.

Acuzaţii de interferenţă din partea Beijingului

Partidul Kuomintang, tradiţional favorabil unei relaţii mai apropiate cu China, este considerat interlocutorul preferat al Beijingului, care refuză dialogul cu actualul preşedinte taiwanez Lai Ching-te şi cu Partidul Progresist Democrat (DPP), pe care îi etichetează drept „separatişti”.

Alegerile interne din KMT au fost însă marcate de acuzaţii privind posibile campanii de dezinformare orchestrate de China. Susţinători ai contracandidatului lui Cheng, fostul primar al Taipeiului Hau Lung-bin, au reclamat atacuri online menite să-i discrediteze candidatura. Beijingul a negat orice implicare, susţinând că postările respective „nu reflectă poziţia oficială” a sa.

Critici interne şi reacţia partidului de guvernământ

Fostul candidat la vicepreşedinţie al KMT, Jaw Shau-kong, a atras atenţia că partidul ar trebui „să reducă influenţa pro-Beijing şi să ţină cont că alegerile au loc în Taiwan, nu în China continentală”.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al DPP, Justin Wu, a declarat sâmbătă seara că există „semne clare de interferenţă chineză” în scrutinul intern al KMT. Partidul conservator a răspuns ironic acuzaţiei, comentând sec: „Cine este acesta?”.