Duminică, 8 Martie 2026
Adevărul
Ploaie neagră peste Teheran: capitala Iranului, acoperită de un nor toxic după atacurile israeliene

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Locuitorii capitalei Iranului s-au trezit duminică dimineață sub un cer acoperit de nori gri și ploaie neagră, după ce Israelul a lovit depozitele de petrol din oraș, potrivit relatărilor de la fața locului ale jurnalistului CNN Fred Pleitgen.

Puteți vedea că apa ploii este, de fapt, neagră - pare chiar saturată cu petrol”, a declarat Pleitgen. „Asta cade acum peste Teheran, această ploaie plină de ulei, după ce au avut loc loviturile”.

Un locuitor al Teheranului a descris atmosfera de după atacuri ca fiind aproape apocaliptică. „Orașul este întunecat, cerul este negru”, a spus acesta pentru CNN. „Am văzut explozia noaptea trecută luminând cerul, nu semăna cu nimic din ce am mai văzut. Părea sfârșitul lumii, sau așa îmi imaginez iadul”.

Persoana a adăugat că incendiul a fost foarte aproape de locuința lor și că „este doar noroc că suntem în regulă acum”.

Sursa video: X/ @fpleitgenCNN

Ploaia neagră, pericol pentru sănătate

Experții avertizează că ploaia neagră care a căzut peste Teheran poate fi periculoasă pentru sănătate. Echipa CNN de la fața locului a filmat nori groși și ploi saturate cu petrol, la câteva ore după loviturile asupra instalațiilor petroliere și rafinăriilor.

Crescătorii și autoritățile locale au fost avertizați să rămână în casă până când aerul se va curăța complet. Purtătorii de cuvânt ai Semilunii Roșii au recomandat locuitorilor să folosească soluții saline pentru a-și clăti gâtul și căile nazale de particulele nocive de funingine.

Inspirarea acestor poluanți poate provoca atât afecțiuni respiratorii pe termen scurt și lung, cât și cancer pe termen lung”, a explicat Jim Dale, meteorolog principal la British Weather Services. El a adăugat că ploile negre pot distruge culturile și pot avea consecințe grave asupra sănătății.

Sursa video: X/ @Nas_1st

Teheran era deja extrem de poluat înainte de ultimele explozii. Un raport al Organizației Mondiale a Sănătății din 2018 a clasat orașul drept unul dintre cele mai poluate din lume, cu peste 4.000 de decese pe an cauzate de poluare. „[Ploaia neagră] este consecința războiului… și adesea nu se gândește la asta… Bombardezi un loc și, dintr-odată, întreaga națiune are probleme cu hrana sau cu sănătatea medicală”, a mai spus Dale.

Armata israeliană a declarat că a lovit sâmbătă seara depozite de combustibil din Teheran care furnizează carburant „diverșilor consumatori, inclusiv entităților militare din Iran”. Imagini video de la Reuters au surprins flăcări și fum ridicându-se de la instalațiile vizate.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

