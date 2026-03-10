Scumpiri la biletele de avion după creșterea prețului combustibilului, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu

În contextul creșterii prețului kerosenului pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, biletele de avion au început să se scumpească. Mulți dintre operatorii aerieni evită pentru moment să comenteze situația.

Kerosenul – carburantul pentru avioane – este a doua cea mai mare cheltuială pentru orice companie aeriană, după salarii, spun specialiștii. Înainte de conflictul din Iran, un baril costa între 85 și 90 de dolari, acum prețul a urcat între 150 și 200 de dolari, scrie ProTV.

Scandinavian Airlines și Air New Zealand au fost primele companii aeriene care au majorat tarifele pentru a acoperi creșterea costurilor cu combustibilul.

KLM spune că scumpirea petrolului, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, poate influența prețul biletelor, în funcție de destinație și de clasa de călătorie.

Flydubai precizează că tarifele pot fi afectate temporar de creșterea prețului combustibilului, de rute mai lungi și de capacitatea limitată.

Ryanair susține că este protejată financiar până în martie 2027, având un preț fix pentru combustibil, iar Lufthansa afirmă că tarifele sunt stabilite în funcție de cerere și ofertă și ar putea fi influențate doar de schimbări majore pe piață.

Potrivit Euronews, un alt motiv este și acela că regiunea Golfului este un important punct de transfer, iar în prezent acest rol este afectat din cauza conflictului cu Iranul.

Dacă marile companii aeriene din Golf, precum Emirates, Etihad și Qatar Airways, își vor relua operațiunile de zbor la un nivel mediu sau complet, situația tarifelor la biletele de avion s-ar putea relaxa rapid – în special pentru turiștii germani.

Emirates a anunțat deja că va opera un program redus de zboruri. Compania își propune însă o revenire ambițioasă, de până la 100% din rețeaua de zboruri, în următoarele zile, cel târziu în una sau două săptămâni.