„Ori zbori, ori mănânci”. Strategia prin care piloții israelieni ating un ritm record de atacuri asupra Iranului

Forțele Aeriene Israeliene (IDF) au adoptat un ritm fără precedent în operațiunile împotriva Iranului, desfășurând până la trei raiduri pe zi asupra țintelor militare iraniene, potrivit unei analize publicate de The Jerusalem Post. Strategia a atras atenția experților militari din întreaga lume datorită vitezei, preciziei și cooperării strânse cu Statele Unite.

Pentru a susține misiunile la intensitate maximă, piloții israelieni au zburat de trei ori pe zi către Iran și înapoi, folosind pastile stimulente pentru a menține concentrarea. Această strategie a permis multiplicarea rapidă a loviturilor asupra infrastructurii militare iraniene.

„Am înțeles că trebuie să ducem cât mai multe bombe către țintă în cel mai scurt timp posibil”, a declarat un oficial al armatei israeliene, potrivit The Jerusalem Post. „Să-i blocăm, să-i distrugem și să-i doborâm cât mai repede, fără să le dăm timp să ridice capul”.

O cursă contra timpului și lansatoarelor iraniene

Operațiunea s-a transformat într-o cursă între capacitatea Iranului de a lansa rachete și abilitatea Israelului de a distruge lansatoarele și infrastructura militară asociată. Autoritățile iraniene încercau să repare rapid siturile atacate, folosind buldozere și utilaje, dar frecvența ridicată a raidurilor le-a limitat timpul de reacție.

Până miercuri după-amiază, aviația israeliană lansase 5.000 de muniții în doar patru zile, comparativ cu 3.700 de muniții folosite în operațiunea precedentă, care a durat 12 zile.

Primele două zile ale campaniei au fost cele mai intense. Sub supraveghere medicală, piloții au folosit stimulente pentru a susține zboruri repetate pe distanțe lungi, în timp ce regimul alimentar a fost adaptat pentru a menține performanța maximă. Experiența armatei americane cu zboruri de durată lungă a fost integrată în planificarea misiunilor.

Piloți și echipaje împinse la limită

În primele zile, personalul militar a fost împins la limitele fizice. Motto-ul tradițional al aviației israeliene în război - „Ori zbori, ori dormi, ori mănânci” a fost redus la „Ori zbori, ori mănânci”. Somnul aproape a dispărut din programul multora, dar disciplina și evitarea excesului de încredere au rămas prioritare.

Calitatea informațiilor a fost esențială. „Este o muncă incredibilă, ceea ce a făcut serviciul de informații militare, pură magie. Totul începe de acolo”, a spus un participant la misiuni. Datele despre ținte din Teheran, Beirut și alte zone au permis lovituri extrem de precise.

Echipajele de la sol au jucat un rol crucial în pregătirea, alimentarea și reînarmarea rapidă a avioanelor între misiuni, ritmul lor fiind mult mai eficient decât în alte forțe aeriene occidentale. Participarea militarilor femei în echipele tehnice a fost, de asemenea, un element decisiv.

Peste 100 de avioane de realimentare americane au permis piloților israelieni să opereze aproape oriunde în spațiul aerian din Orientul Mijlociu. Bombardierele americane și avioanele F-22 au asigurat superioritatea aeriană, iar colaborarea a creat un sistem integrat de operațiuni aeriene, navale și de informații între cele două țări. Militarii americani au avut astfel ocazia să observe precizia și eficiența aviației israeliene.