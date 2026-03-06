Video Israelul susține că a lansat 100 de bombe asupra buncărului lui Khamenei, încă folosit de oficiali iranieni

Armata israeliană afirmă că aproximativ 50 de avioane de luptă au lansat în jur de 100 de bombe asupra unui buncăr subteran din Teheran, despre care spune că aparținea liderului suprem iranian Ali Khamenei și că ar fi continuat să fie utilizat de oficiali de rang înalt ai regimului iranian. Deocamdată, autoritățile iraniene nu au comentat afirmațiile.

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat că au distrus buncărul subteran al liderului suprem iranian Ali Khamenei, aflat sub un complex de conducere din capitala Iranului, Teheran.

Potrivit armatei israeliene, operațiunea a implicat aproximativ 50 de avioane de luptă ale forțelor aeriene israeliene, care au lansat aproximativ 100 de bombe asupra țintei.

IDF susține că buncărul era situat sub ceea ce a numit „complexul de conducere” al Iranului din Teheran. Construcția subterană s-ar întinde pe mai multe străzi și ar include „numeroase puncte de acces și camere destinate întâlnirilor membrilor de rang înalt ai regimului terorist iranian”, potrivit The Guardian.

Declarația armatei israeliene

Într-un comunicat oficial, armata israeliană a explicat rolul pe care l-ar fi avut această infrastructură subterană. „The underground bunker was built beneath the compound and was a secure emergency asset for managing the war by the leader, who was eliminated before he managed to use it”.

Potrivit aceleiași declarații, locația ar fi continuat să fie utilizată chiar și după moartea lui Khamenei. „After Khamenei’s assassination, the compound continued to be used by senior Iranian regime officials”.

Nicio reacție oficială din partea Iranului

Până în prezent, autoritățile iraniene nu au oferit un răspuns oficial la afirmațiile făcute de armata israeliană. Informațiile nu au putut fi confirmate independent.

Atacul ar marca una dintre cele mai intense lovituri aeriene revendicate de Israel asupra unor obiective aflate în centrul capitalei iraniene și ar putea amplifica tensiunile deja ridicate din regiune.