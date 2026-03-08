Video Războiul din Orientul Mijlociu escaladează: rafinării din Iran în flăcări, explozie la Ambasada SUA din Oslo, un mort în Dubai după atacuri cu dronă

Conflictul dintre Iran, Statele Unite și Israel s‑a intensificat în ultimele 24 de ore. Au avut loc atacuri coordonate asupra infrastructurii energetice iraniene, incidente grave în statele din Golf și o explozie produsă în fața Ambasadei SUA din Oslo.

Atacurile indică o extindere a conflictului dincolo de teatrul principal de operațiuni.

Deutsche Welle relatează că armata israeliană a lovit instalații petroliere folosite pentru „infrastructură militară” și că Teheranul amenință cu represalii împotriva oricărei țări vecine care ar permite atacuri de pe teritoriul ei .

Lovituri asupra depozitelor petroliere din Teheran și Alborz

Autoritățile iraniene au indicat că patru depozite de petrol și un centru logistic pentru transportul produselor petroliere din Teheran și provincia Alborz au fost lovite în timpul unor atacuri nocturne atribuite Statelor Unite și Israelului.

Patru oameni au murit, iar instalațiile au suferit avarii semnificative, incendiile fiind ulterior controlate.

Al Jazeera notează că SUA și Israel au vizat pentru prima dată depozite și rafinării din capitala iraniană, provocând incendii masive în mai multe zone ale orașului .

Explozie la Ambasada SUA din Oslo

În Norvegia, o explozie puternică a avut loc în fața Ambasadei Statelor Unite din Oslo, în jurul orei 1 dimineața. Poliția a confirmat că deflagrația a provocat pagube minore și a precizat că nu au existat victime. Martorii au relatat că au văzut fum dens ridicându‑se din zona consulară.

Potrivit Reuters, citat de Yahoo News, explozia a avut loc la intrarea în secția consulară și autoritățile nu au stabilit încă natura incidentului sau identitatea eventualilor autori.

CBS News notează că poliția a mobilizat drone, câini și elicoptere pentru a căuta posibili suspecți, tratând incidentul ca pe un act deliberat până la clarificarea situației .

Potrivit poliției, martorii au auzit un bubuit „puternic”, iar zona a fost imediat securizată. Postul public NRK a relatat că explozia a afectat intrarea în secția consulară a ambasadei, provocând doar pagube minore.

Iranul afirmă că a capturat soldați americani și avertizează statele vecine

Șeful Consiliului pentru Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, susține că Teheranul ar fi capturat soldați americani, acuzând Washingtonul că prezintă capturările drept „morți în luptă”. Declarația a fost preluată de Al Jazeera în contextul escaladării conflictului.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a transmis că Iranul „va fi obligat să răspundă” dacă o țară vecină permite atacuri asupra teritoriului său. DW notează că liderul iranian a adoptat un ton simultan amenințător și conciliant față de statele din Golf .

Un om a murit în urma unor atacuri cu drone în Dubai. Zgârie‑nori avariați și aeroport închis temporar

În Emiratele Arabe Unite, două dintre cele mai exclusiviste zone ale Dubaiului - Al Barsha și Dubai Marina - au fost lovite de drone în timpul nopții. Un șofer de origine asiatică a murit după ce fragmente în flăcări au căzut peste mașina sa, iar două clădiri înalte au fost avariate.

O dronă a lovit Azayez Tower, provocând incendii la etajele superioare, iar o altă dronă a fost interceptată în apropierea Marina Tower, potrivit Daily Mail.

În paralel, Aeroportul Internațional Dubai a fost închis temporar după o explozie puternică în apropierea complexului, atribuibilă tot unui atac iranian cu drone.

Mii de turiști au rămas blocați, iar zborurile au fost anulate în lanț, potrivit relatărilor martorilor intervievați de publicația britanică.

Trump spune că e „posibil” să trimită trupe terestre americane în Iran, dar ar fi nevoie de un „motiv foarte bun”

Trupe americane terestre ar putea fi trimise la sol în Iran, pe măsură ce războiul continuă, a declarat președintele SUA, Donald Trump, însă a precizat că, pentru acest lucru, ar fi nevoie de un „motiv foarte bun”, potrivit CNN.

Trump fi discutat opțiunea trupelor terestre cu oficiali republicani. FOTO Profimedia

„Nici măcar nu vreau să vorbesc despre acest lucru acum. Nu este o întrebare potrivită. Știţi că nu voi răspunde la ea. S-ar putea? Posibil, pentru un motiv foarte bun! Ar trebui să fie un motiv foarte bun. Aş spune că, dacă am face vreodată asta, ei ar fi atât de decimaţi, încât nu ar mai putea lupta la nivel terestru”, a afirmat Trump, sâmbătă, la bordul Air Force One, sâmbătă.

„La un moment dat, poate o vom face”

Președintele american a fost întrebat și dacă ar lua în considerare folosirea trupelor terestre pentru a securiza uraniul îmbogăţit din siturile nucleare iraniene:

„Vom vedea în legătură cu asta, nu am discutat despre acest lucru. A fost o distrugere totală. Nu au reuşit să ajungă la el. Şi, la un moment dat, poate o vom face. Ar fi un lucru grozav, dar acum doar îi decimăm”.

Președintele american a adăugat însă că „este ceva ce am putea face mai târziu:

„Nu am face-o acum”.

Gardienii Revoluţiei spun că Iranul poate susține „șase luni de război intens” cu SUA și Israel

Gardienii Revoluției din Iran susțin că armata țării este pregătită să susțină un conflict de lungă durată cu Statele Unite și Israel, estimând că pot menține ritmul actual al operațiunilor pentru „cel puțin șase luni”.