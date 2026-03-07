search
Sâmbătă, 7 Martie 2026
Războiul invizibil. Cum decide spectrul electromagnetic soarta conflictelor

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Războiul cu Iran oferă încă o dovadă că, în conflictele moderne, câștigarea bătăliilor invizibile este esențială pentru succesul pe câmpul de luptă.

Radar iranian/FOTO:X
Radar iranian/FOTO:X

În primele ore ale operațiunii „Epic Fury”, Statele Unite au vizat capabilități militare iraniene folosind o putere de foc mai puțin vizibilă decât o rachetă, dar extrem de eficientă în războiul contemporan.

Primele forțe implicate au fost cele din spațiu și din domeniul cibernetic. Președintele Statului Major Întrunit al armatei americane, Dan Caine, a declarat luni că acestea au perturbat, degradat și „orbit” sistemele iraniene, pregătind terenul pentru loviturile masive care au urmat.

La începutul anului, o abordare similară a fost folosită și în operațiunea „Absolute Resolve” împotriva Venezuela. Pe măsură ce elicopterele care transportau forțe speciale se apropiau de coastă, „Statele Unite au început să suprapună diferite efecte furnizate de SPACECOM, CYBERCOM și alte instituții guvernamentale pentru a crea un culoar de acțiune”, a explicat ulterior generalul.

Comandamentul Spațial al Statelor Unite și Comandamentul Cibernetic al Statelor Unite au oferit sprijin crucial și pentru operațiunea „Midnight Hammer”, în care Statele Unite au lovit instalațiile nucleare ale Iranului vara trecută. Toate aceste operațiuni au vizat state bine înarmate, nu grupări teroriste sau insurgențe.

În fiecare dintre aceste cazuri, efectele non-cinetice — adică acele capabilități care nu implică distrugerea fizică a unei ținte — au jucat un rol central. Războiul cibernetic, operațiunile spațiale și războiul electronic permit armatelor să bruieze semnale, să compromită rețele informatice sau să perturbe sateliți, „orbind” ori derutând un adversar fără a detona explozibili.

Spectrul electromagnetic

Un câmp de luptă deosebit de important este spectrul electromagnetic — gama completă a tuturor tipurilor de energie luminoasă, de la unde radio cu energie scăzută până la raze gamma cu energie ridicată.

În urmă cu doi ani, comandantul aripii 350 Spectrum Warfare Wing a Forțelor Aeriene americane a subliniat importanța acestui domeniu. El a afirmat că „spectrul este un loc în care nu îți permiți să fii pe locul doi. Dacă pierdem în spectru sau nu putem influența spectrul, forțele comune vor pierde — și foarte rapid”.

Războiul cu Iranul întărește ideea că succesul în aceste bătălii invizibile este vital. „În războiul secolului XXI, utilizarea, exploatarea și negarea accesului la spectrul electromagnetic sunt absolut fundamentale pentru victorie”, a declarat pentru Business Insider Houston Cantwell, expert la Mitchell Institute for Aerospace Studies.

„În secolul XX era important. În secolul XXI este esențial”, a adăugat el.

Forma modernă a războiului în spectrul electromagnetic a început să prindă contur în timpul Celui de-al Doilea Război Mondial, când radarul, interceptarea comunicațiilor și bruiajul au devenit instrumente decisive. În cei peste 80 de ani care au urmat, tehnologia și viteza operațiunilor au evoluat dramatic, însă logica de bază — detectarea, perturbarea, inducerea în eroare și protejarea utilizării spectrului — rămâne fundamentul operațiunilor militare.

În strategia sa din octombrie 2020, Departamentul american de Război a subliniat că „libertatea de acțiune în spectrul electromagnetic este o condiție prealabilă pentru desfășurarea cu succes a operațiunilor în toate domeniile”.

Citește și: Rusia furnizează Iranului informații de Intelligence pentru a lovi forțele americane, afirmă oficiali din domeniul serviciilor secrete

Iranul „orbit“

Statele Unite și Israel au vizat sistemele de apărare antiaeriană ale Iranului pentru a deschide calea operațiunilor aeriene, posibil „orbindu-le” prin bruiaj sau dezactivarea radarelor de care depind. De asemenea, ar fi putut perturba comunicațiile dintre centrele de comandă, radare, baze aeriene și avioane de luptă folosind bruiaj, operațiuni cibernetice și alte instrumente non-cinetice. Detaliile exacte nu sunt publice, însă opțiunile sunt numeroase.

Menținerea dominației în spectrul electromagnetic este la fel de importantă ca și blocarea accesului adversarului la acesta, spune Cantwell, mai ales în cazul armelor care depind de laser, GPS sau navigație prin satelit. Dacă spectrul este compromis, aceste arme de precizie ar putea eșua „în mod absolut”.

Observând războiul din Ukraine, Statele Unite au învățat multe despre modul în care armele lor de precizie — precum sistemele de rachete ghidate lansate de HIMARS sau bombele aeriene de tip Joint Direct Attack Munition — rezistă interferențelor electronice. Forțele ucrainene au raportat în trecut scăderi semnificative ale preciziei armelor din cauza capabilităților rusești de război electronic.

Războiul electronic a devenit omniprezent

Pe câmpul de luptă din Ucraina, războiul electronic a devenit omniprezent, ambele părți bruiind comunicații, drone, arme și alte sisteme.

Analiștii spun că acest conflict a demonstrat impactul larg al acestor tactici. În ultimii ani, oficialii militari americani au subliniat în repetate rânduri importanța controlului spectrului electromagnetic în viitoarele conflicte, recunoscând totodată că acest lucru va fi dificil — mai ales împotriva unor adversari comparabili precum Russia sau China.

Un alt element esențial, în mare parte invizibil în timpul luptelor, este războiul cibernetic. Deși utilizările exacte ale acestor capabilități în operațiunile recente ale SUA nu au fost făcute publice, potențialul lor este considerabil.

Potrivit lui Louise Marie Hurel de la Royal United Services Institute, războiul cibernetic este deosebit de util în faza de perturbare a unei operațiuni, dar și pentru „sprijinirea recunoașterii și a colectării de informații înaintea operațiunii și pentru planificarea etapelor ulterioare”.

Abordarea operațiunilor cibernetice a variat în campaniile recente, însă un lucru devine tot mai clar, spune Hurel. Dacă în trecut se credea că instrumentele cibernetice pot fi decisive de unele singure, acum există o înțelegere tot mai mare că acestea funcționează mai bine ca multiplicatori de forță în cadrul unor operațiuni mai ample.

Efectele non-cinetice invizibile — de la atacuri cibernetice la război electronic — pot dezorienta sau slăbi un adversar în momente cheie ale unei bătălii, deschizând calea pentru lovituri convenționale. În același timp, protejarea accesului la spectrul electromagnetic asigură că propriile forțe pot comunica și opera eficient, în timp ce adversarului i se refuză șansa de a interveni.

Sunt capabilități fără de care armatele moderne nu își mai pot permite să desfășoare operațiuni.

Expertul în război electronic și apărare aeriană Thomas Withington, de la Royal United Services Institute, avertizează că dominația în spectru nu garantează singură victoria.

„Este posibil să nu câștigi războiul doar prin controlul spectrului”, spune el. „Dar dacă pierzi bătălia în spectru, nu vei câștiga războiul.”

