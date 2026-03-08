search
Duminică, 8 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

SUA ar fi lovit școala de fete din Iran, arată analizele preliminare ale imaginilor prin satelit

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Imagini din satelit, analize ale experților, oficiali americani și informații făcute publice de armatele SUA și Israelului sugerează că explozia care a ucis zeci de eleve iraniene la o școală ar fi putut fi provocată de lovituri aeriene americane vizând un complex al Gardienilor Revoluției, relatează AP.

FOTO X
FOTO X

Atacul din 28 februarie, care produs cel mai mare număr de victime civile de la începutul războiului, a atras critici dure din partea Organizației Națiunilor Unite și a organizațiilor pentru drepturile omului. Mass-media de stat iraniană a relatat că peste 165 de persoane au fost ucise, majoritatea copii, în timpul orelor de curs la Școala Elementară Shajareh Tayyebeh din orașul Minab, situat la aproximativ 1.100 de kilometri sud-est de Teheran.

Imagini prin satelit analizate de Associated Press arată că școala a fost distrusă aproape în totalitate, acoperișul clădirii fiind găurit de bombardament. Experții susțin că distrugerile provocate se potrivesc tiparului unui atac aerian țintit.

Iranul a acuzat Israelul și Statele Unite de comiterea atacului. Niciuna dintre țări nu și-a asumat până acum responsabilitatea. La o conferință de presă la Pentagon miercuri, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat: „Tot ce pot spune este că investigăm acest caz. Desigur, nu vizăm obiective civile. Dar analizăm și investigăm situația.”

Mai mulți indicatori trimit la un posibil atac efectuat de SUA. În primul rând, Pentagonul a inițiat o evaluare a incidentului, o procedură standard atunci când investigațiile preliminare indică un posibil rol al forțelor americane. Un oficial anonim american a declarat pentru AP că atacul a fost probabil efectuat de armata SUA.

Un alt factor relevant este locația școlii, care este situată lângă o bază a Gardienilor Revoluției din provincia Hormozgan și în apropierea cazărmilor brigăzii sale navale. Armata americană a recunoscut că a efectuat lovituri în provincie, inclusiv în apropierea școlii, și a declarat că își concentrează atacurile asupra unor ținte navale. Israelul, în schimb, a negat implicarea și nu a raportat bombardamente la sud de Isfahan, aflat la aproximativ 800 km depărtare. SUA operează în prezent nave de război în Marea Arabiei, inclusiv portavionul USS Abraham Lincoln, care ar avea școala în raza sa de acțiune.

Întrebat cu privire la aceste informații, purtătorul de cuvânt al Comandamentului Central al SUA, căpitanul Tim Hawkins, a declarat: „Ar fi inadecvat să comentăm având în vedere că incidentul este în curs de investigare.” Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat vineri că nu poate oferi o actualizare privind ancheta, evitând să răspundă direct despre poziția președintelui Donald Trump în legătură cu ancheta.

Potrivit lui Farzin Nadimi, cercetător principal la Washington Institute for Near East Policy, atacul ar fi putut fi rezultatul unor informații învechite. „Probabil că au detectat recent anumite activități, dar ... nu aveau cunoștință sau nu aveau o bază de date actualizată că acolo se află o școală de fete și au bombardat-o,” a spus acesta.

Imaginile din satelit arată că școala este adiacentă complexului fortificat Seyyed Al-Shohada al Gardienilor Revoluției. Cel puțin alte cinci clădiri din cadrul complexului au fost afectate, fiind vizibile cratere, acoperișuri arse și dărâmături. Hărțile arată că un spațiu de locuit al Brigăzilor Assef, parte a forțelor navale ale Gărzii, se află la doar 150 de metri de școală, în apropierea Strâmtorii Ormuz.

După atac, videoclipuri verificate de AP arată zeci de morminte proaspăt săpate într-un cimitir din apropiere. Nadimi a menționat că e posibil ca la această școală să fi învățat fiicele personalului Gardienilor Revoluției.

ONU și organizațiile internaționale pentru drepturile omului au condamnat atacul, în contextul și al altor relatări despre alte școli din Iran afectate de bombardamente. Elise Baker, avocat principal la Atlantic Council, a declarat că vizarea școlilor încalcă legea internațională. „Loviturile pot viza legal doar obiective militare și combatanți, dar școala era un obiectiv civil, iar elevii și profesorii erau civili,” a spus aceasta.

Analiza pagubelor indică o lovitură țintită

Experții care au analizat imaginile prin satelit și videoclipurile de la fața locului au declarat pentru AP că scena atacului sugerează că mai multe bombe au lovit complexul cu un grad ridicat de precizie. Corey Scher, cercetător specializat în conflicte armate, a apreciat că lipsa unor cratere sau a altor lovituri în împrejurimi, precum și natura distrugerilor indică atacuri aer-sol care au lovit direct clădirile. Fostul ofițer britanic Sean Moorhouse a adăugat că distrugerile vizibile sunt compatibile cu impactul mai multor focoase de 900 de kilograme, astfel fiind exclus un bombardament cu o rachetă iraniană defectă.

N.R. Jenzen-Jones, directorul Armament Research Services, a apreciat la rândul său că că atacurile par să fi fost „multiple și simultane sau aproape simultane.” El a subliniat că incidentul ar putea indica o eroare în procesul de țintire, posibil din cauza identificării greșite a țintei sau a unor informații neactualizate privind utilizarea clădirii ca o instituție școlară.

Purtătorul de cuvânt al Oficiului ONU pentru Drepturile Omului, Ravina Shamdasani, a cerut transparență: „Familia fetelor ucise are dreptul să afle adevărul despre ce s-a întâmplat,” a spus ea.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în 2028. „Dacă proiectul nu va fi un succes, va îngropa Boeing”
digi24.ro
image
Alice Ene, fata care la doar 14 ani a cucerit Europa. Povestea impresionantă a „Reginei Driftului”
stirileprotv.ro
image
VORTEX POLAR! Meteorologii sunt cu ochii pe un martie neobișnuit. Vreme cum nu s-a mai VĂZUT
gandul.ro
image
Buget 2026 sub tensiune: PSD acuză Guvernul că ignoră creșterea salariului minim și taie venituri
mediafax.ro
image
Un apropiat al lui Mircea Lucescu, blocat la Dubai cu Bill Gates: ,,Și-a schimbat părerea despre Donald Trump”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ea este Elena, românca dispărută de șase zile în Italia. Poliția cere ajutor: „Oricine are informații să sune la 112”
libertatea.ro
image
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în Golful Persic, în ciuda războiului din Iran
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Dezastru pentru iranience, după ce au fost amenințate cu execuția
digisport.ro
image
Se întâmplă ceva bizar! De ce rebelii Houthi din Yemen stau departe de războiul din Iran
stiripesurse.ro
image
Așezați-vă liniștiți la locurile voastre: Anthropic lucrează la un „detector de AI” care măsoară riscul ca un robot să-ți ia jobul
antena3.ro
image
Activiştii acuză muşamalizarea cazului de la Uzunu. Câinii nu au fost mutaţi, "probele" ar fi fost incinerate
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: 'Va escalada rapid'
cancan.ro
image
Cele 22 de sporuri de care Casa de Pensii ține cont la calcul pensiei. Cum îți pot aduce bani in plus?
newsweek.ro
image
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
prosport.ro
image
Se pregătește schimbarea permisului auto în România. Ce se întâmplă după vârsta de 70 de ani
playtech.ro
image
Ce s-a ales de un triplu campion al României la fotbal și jucător de națională. A devenit primar în comuna unde a copilărit
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A lăsat pe toată lumea ”mască”: ”Am vrut să mor! Sunt terminată, soțul meu este direct responsabil”
digisport.ro
image
Scenariu exploziv la Palatul Buckingham: abdicarea regeleui Charles al III‑lea ar fi deja decisă
stiripesurse.ro
image
Nicolae, un bărbat de 57 de ani din Pitești, s-a stins în brațele medicilor, după ce i s-a făcut rău. Acasă îl aștepta o fiică
kanald.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat două decrete înainte de weekend. Banii se plătesc în trei rate
romaniatv.net
image
Venus se află în apropierea lui Saturn pe 8 martie 2026! Cele trei zodii “lovite” de Cupidon
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Cât costă studiile la universitatea din Abu Dhabi unde merge Irina, fiica lui Victor Ponta. Instituția este una dintre cele mai costisitoare opțiuni academice din lume
actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu a împlinit 44 de ani. Vedeta a fost răsfățată cu cadouri de zeci de mii de euro
click.ro
image
Ce flori să nu oferi pe 8 martie. Aduc ghinion și ceartă în casă!
click.ro
image
Mesaje de 8 Martie care merg direct la suflet. Cele mai frumoase urări pentru mame, soții și prietene
click.ro
Prințesa Kate descălțată, Foto GettyImages (1) jpg
Picioarele lui Kate, un nou subiect de discuție. După ce s-a descălțat ieri în public, a uimit cu începutul de monturi și unghiile nefăcute
okmagazine.ro
adult meditating with planet view jpg
Mercur retrograd în Pești până pe 20 martie 2026! Ocazie bună să reevaluăm ceea ce credeam despre spiritualitate și divinitate
clickpentrufemei.ro
download jpg
Comoară romană scoasă din pământ: lingouri vechi de 2.000 de ani, descoperite pe un câmp din Țara Galilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vin schimbări radicale de temperatură în martie. Experții vorbesc despre „o anomalie atmosferică de proporții”
image
Bianca Drăgușanu a împlinit 44 de ani. Vedeta a fost răsfățată cu cadouri de zeci de mii de euro

OK! Magazine

image
Regele Charles va abdica în secret, iar Palatul va folosi scuza sănătății sale. "Toată mașinăria regală este complice la asta!"

Click! Pentru femei

image
Ceva de speriat! Nicole Kidman are un „telent” nebănuit – știe să facă autopsii!

Click! Sănătate

image
Poți găsi balena ascunsă în doar 8 secunde