SUA ar fi lovit școala de fete din Iran, arată analizele preliminare ale imaginilor prin satelit

Imagini din satelit, analize ale experților, oficiali americani și informații făcute publice de armatele SUA și Israelului sugerează că explozia care a ucis zeci de eleve iraniene la o școală ar fi putut fi provocată de lovituri aeriene americane vizând un complex al Gardienilor Revoluției, relatează AP.

Atacul din 28 februarie, care produs cel mai mare număr de victime civile de la începutul războiului, a atras critici dure din partea Organizației Națiunilor Unite și a organizațiilor pentru drepturile omului. Mass-media de stat iraniană a relatat că peste 165 de persoane au fost ucise, majoritatea copii, în timpul orelor de curs la Școala Elementară Shajareh Tayyebeh din orașul Minab, situat la aproximativ 1.100 de kilometri sud-est de Teheran.

Imagini prin satelit analizate de Associated Press arată că școala a fost distrusă aproape în totalitate, acoperișul clădirii fiind găurit de bombardament. Experții susțin că distrugerile provocate se potrivesc tiparului unui atac aerian țintit.

Iranul a acuzat Israelul și Statele Unite de comiterea atacului. Niciuna dintre țări nu și-a asumat până acum responsabilitatea. La o conferință de presă la Pentagon miercuri, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat: „Tot ce pot spune este că investigăm acest caz. Desigur, nu vizăm obiective civile. Dar analizăm și investigăm situația.”

Mai mulți indicatori trimit la un posibil atac efectuat de SUA. În primul rând, Pentagonul a inițiat o evaluare a incidentului, o procedură standard atunci când investigațiile preliminare indică un posibil rol al forțelor americane. Un oficial anonim american a declarat pentru AP că atacul a fost probabil efectuat de armata SUA.

Un alt factor relevant este locația școlii, care este situată lângă o bază a Gardienilor Revoluției din provincia Hormozgan și în apropierea cazărmilor brigăzii sale navale. Armata americană a recunoscut că a efectuat lovituri în provincie, inclusiv în apropierea școlii, și a declarat că își concentrează atacurile asupra unor ținte navale. Israelul, în schimb, a negat implicarea și nu a raportat bombardamente la sud de Isfahan, aflat la aproximativ 800 km depărtare. SUA operează în prezent nave de război în Marea Arabiei, inclusiv portavionul USS Abraham Lincoln, care ar avea școala în raza sa de acțiune.

Întrebat cu privire la aceste informații, purtătorul de cuvânt al Comandamentului Central al SUA, căpitanul Tim Hawkins, a declarat: „Ar fi inadecvat să comentăm având în vedere că incidentul este în curs de investigare.” Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat vineri că nu poate oferi o actualizare privind ancheta, evitând să răspundă direct despre poziția președintelui Donald Trump în legătură cu ancheta.

Potrivit lui Farzin Nadimi, cercetător principal la Washington Institute for Near East Policy, atacul ar fi putut fi rezultatul unor informații învechite. „Probabil că au detectat recent anumite activități, dar ... nu aveau cunoștință sau nu aveau o bază de date actualizată că acolo se află o școală de fete și au bombardat-o,” a spus acesta.

Imaginile din satelit arată că școala este adiacentă complexului fortificat Seyyed Al-Shohada al Gardienilor Revoluției. Cel puțin alte cinci clădiri din cadrul complexului au fost afectate, fiind vizibile cratere, acoperișuri arse și dărâmături. Hărțile arată că un spațiu de locuit al Brigăzilor Assef, parte a forțelor navale ale Gărzii, se află la doar 150 de metri de școală, în apropierea Strâmtorii Ormuz.

După atac, videoclipuri verificate de AP arată zeci de morminte proaspăt săpate într-un cimitir din apropiere. Nadimi a menționat că e posibil ca la această școală să fi învățat fiicele personalului Gardienilor Revoluției.

ONU și organizațiile internaționale pentru drepturile omului au condamnat atacul, în contextul și al altor relatări despre alte școli din Iran afectate de bombardamente. Elise Baker, avocat principal la Atlantic Council, a declarat că vizarea școlilor încalcă legea internațională. „Loviturile pot viza legal doar obiective militare și combatanți, dar școala era un obiectiv civil, iar elevii și profesorii erau civili,” a spus aceasta.

Analiza pagubelor indică o lovitură țintită

Experții care au analizat imaginile prin satelit și videoclipurile de la fața locului au declarat pentru AP că scena atacului sugerează că mai multe bombe au lovit complexul cu un grad ridicat de precizie. Corey Scher, cercetător specializat în conflicte armate, a apreciat că lipsa unor cratere sau a altor lovituri în împrejurimi, precum și natura distrugerilor indică atacuri aer-sol care au lovit direct clădirile. Fostul ofițer britanic Sean Moorhouse a adăugat că distrugerile vizibile sunt compatibile cu impactul mai multor focoase de 900 de kilograme, astfel fiind exclus un bombardament cu o rachetă iraniană defectă.

N.R. Jenzen-Jones, directorul Armament Research Services, a apreciat la rândul său că că atacurile par să fi fost „multiple și simultane sau aproape simultane.” El a subliniat că incidentul ar putea indica o eroare în procesul de țintire, posibil din cauza identificării greșite a țintei sau a unor informații neactualizate privind utilizarea clădirii ca o instituție școlară.

Purtătorul de cuvânt al Oficiului ONU pentru Drepturile Omului, Ravina Shamdasani, a cerut transparență: „Familia fetelor ucise are dreptul să afle adevărul despre ce s-a întâmplat,” a spus ea.