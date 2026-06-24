Rezoluția votată de Senatul SUA prin care i se cere lui Trump să retragă trupele din Iran. Mai mulți republicani s-au alăturat democraților

Senatul Statelor Unite, controlat de republicani, a adoptat marți o rezoluție care urmărește limitarea implicării militare a SUA în conflictul cu Iranul. Votul este considerat surprinzător și evidențiază nemulțumirile tot mai mari din Congres față de războiul început pe 28 februarie 2026.

Rezoluția a fost aprobată cu 50 de voturi pentru și 48 împotrivă, după ce fusese adoptată anterior și de Camera Reprezentanților, conform Reuters. Aministrația președintelui american Donald Trump negociază un acord de pace cu Iranul.

Deși majoritatea senatorilor au votat conform liniei de partid, patru republicani – Lisa Murkowski, Susan Collins, Rand Paul și Bill Cassidy – s-au alăturat democraților și au susținut inițiativa. De partea cealaltă, senatorul democrat John Fetterman a votat împotriva rezoluției.

Rezultatul a fost influențat și de absența a doi senatori republicani. Mitch McConnell și Dave McCormick nu au participat la vot, lăsând Partidul Republican fără suficiente voturi pentru a bloca măsura.

Este pentru prima dată când Senatul reușește să adopte o rezoluție privind puterile de război referitoare la Iran, după nouă tentative eșuate. Chiar dacă documentul este considerat în mare parte simbolic și nu are forță deplină de lege, votul reflectă îngrijorările crescânde ale unor membri republicani față de conflict și față de acordul negociat de administrația Trump pentru încheierea acestuia.

Rezoluția îi cere președintelui Donald Trump să retragă forțele armate americane din ostilitățile cu Iranul. Cu toate acestea, măsura nu va fi trimisă la Casa Albă pentru promulgare, deoarece Legea privind puterile de război din 1973 prevede un mecanism diferit pentru astfel de inițiative.

Administrația Trump a contestat însă validitatea rezoluției, susținând că aceasta este neconstituțională și nu are caracter obligatoriu.

Experții în drept constituțional consideră că situația rămâne una controversată din punct de vedere juridic și ar putea ajunge în instanță.

„Puterea executivă o va ignora probabil pe motive constituţionale, dar nu este clar cine ar putea avea calitatea procesuală activă pentru a intenta un proces în vederea punerii sale în aplicare”, a declarat Scott Anderson, cercetător principal la Brookings Institution și redactor-șef al publicației juridice Lawfare.

Votul din Senat vine și într-un moment în care Pentagonul solicită Congresului aproximativ 80 de miliarde de dolari pentru refacerea stocurilor de muniție și a rezervelor militare, cheltuieli generate în mare parte de conflictul cu Iranul.