Trump amenință din nou țările NATO că nu le va sprijini militar dacă vor avea nevoie

Preşedintele SUA Donald Trump a ameninţat luni din nou ţările NATO că nu le va ajuta dacă i-ar cere acest lucru, justificându-şi poziţia prin faptul că acestea nu i-au susţinut operaţiunea militară împotriva Iranului, relatează AFP.

„Am cheltuit toţi aceşti bani. Şi apoi, când vrem să primim poate puţin ajutor pentru o chestiune măruntă (...) ei spun nu, preferăm să nu ajutăm”, a declarat preşedintele american în timpul unei discuţii cu presa în Biroul Oval. „Este o prostie să spui asta, pentru că şi noi le putem spune acelaşi lucru, şi am putea s-o facem”, a adăugat el, potrivit News.

În ciuda relaţiilor tensionate, Donald Trump va participa la următorul summit al celor 32 de ţări membre ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), care va avea loc în Turcia, la începutul lunii iulie.

Printre țările care l-au nemulțumit pe Donald Trump se numără Spania, Italia, Franța și Germania.

Spania a refuzat să aloce 5% din PIB pentru apărare și a blocat utilizarea spațiului aerian de către avioanele americane implicate în operațiuni în Iran. Italia a limitat temporar accesul la o bază din Sicilia, iar Franța a permis folosirea unei baze doar cu condiția ca aceasta să nu fie implicată în atacuri.