Primarul Istanbulului, acuzat de 142 de fapte de corupție. Riscă peste 2.000 de ani de închisoare

Procurorul din Istanbul, cel mai mare oraș al Turciei, l-a acuzat pe primarul Ekrem Imamoglu de 142 de infracțiuni de corupție, pentru care pedepsele prevăzute însumează între 828 și 2.352 de ani de închisoare.

Imamoglu, considerat principalul rival politic al președintelui Recep Tayyip Erdogan, se află în arest preventiv din luna martie, fiind suspectat de corupție. Procurorul-șef al orașului nu l-a vizat însă doar pe Imamoglu, ci și pe alte 401 persoane, acuzate că ar fi făcut parte dintr-o rețea infracțională de corupție avându-l pe edil drept „fondator și lider”, transmite BBC.

După o anchetă de opt luni, procurorul Akin Gürlek a declarat că suspecții, dintre care 105 se află în arest, ar fi constituit o organizație criminală uriașă implicată în luare și dare de mită, precum și în spălare de bani. Pierderile aduse statului turc s-ar ridica, potrivit acestuia, la 160 de miliarde de lire turcești (aproximativ 2,9 miliarde de lire sterline sau 3,8 miliarde de dolari).

Pasibil de peste 2.300 ani de închisoare

Imamoglu, candidatul CHP la alegerile prezidențiale din 2028, este acuzat de 12 fapte de luare de mită, șapte fapte de spălare a banilor proveniți din infracțiuni și alte șapte fapte de fraudă în dauna unor instituții și organizații publice.

Agenția Anadolu estimează că pedepsele însumate ar putea ajunge la 2.430 de ani de închisoare. Reținerea primarului, în luna martie, a declanșat proteste masive, soldate cu sute de arestări și o intervenție brutală a poliției. De atunci, el este deținut în penitenciarul Marmara, la periferia Istanbulului. Pe lângă dosarul de corupție, procurorii îl mai acuză de spionaj și de falsificarea diplomei universitare — o calificare care a fost între timp anulată.

Autoritățile turce resping acuzația primarului potrivit căreia justiția ar fi folosită ca instrument politic. Totuși, fără o diplomă universitară validă, Imamoglu nu va putea candida la alegerile prezidențiale din 2028.

Cine este Ekrem Imamoglu

În vârstă de 54 de ani, Ekrem Imamoglu a fost ales pentru prima dată primar în 2019 și a fost reales în aprilie 2024, învingând candidatul partidului aflat la guvernare (AKP) cu aproape un milion de voturi.

El a făcut deja apel împotriva unei pedepse de un an și opt luni de închisoare, pronunțată în iulie, pentru insulte și amenințări la adresa procurorului din Istanbul. Contestă, de asemenea, o altă condamnare mai veche pentru criticarea oficialilor electorali.

Dosarul de spionaj, deschis acum două săptămâni, susține că Imamoglu ar fi furnizat date despre locuitorii Istanbulului în schimbul unei finanțări internaționale. Imamoglu a reacționat spunându-le turcilor să „uite prostiile astea despre spionaj”.