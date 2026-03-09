Rivalul președintelui Turciei riscă 2.430 de ani de închisoare. Dosarul fostului primar al Istanbulului numără 142 de capete de acuzare

Fostul primar al Istanbulului, Ekrem Imamoglu, riscă 2.430 de ani de închisoare. Cel mai urmărit proces din Turcia a început în aplauzele susținătorilor.

Un nou proces a început la Istanbul împotriva fostului primar al Istanbulului, Ekrem İmamoğlu. Acuzațiile la adresa rivalului președintelui turc însumează 3.900 de pagini și includ 142 de capete de acuzare. Astăzi, Ekrem İmamoğlu a intrat în sala de proces în aplauzele susținătorilor.

Ekrem Imamoglu este acuzat inclusiv de crearea unei organizații criminale, luare de mită și delapidare, scrie Mediafax.

Potrivit Hurriyet Daily News, dacă procuratura îl găsește pe fostul primar vinovat de toate capete de acuzare, acesta ar putea risca o pedeapsă cu închisoarea de 2.430 de ani.

Prima audiere a fost întreruptă de judecător, care a refuzat să-i permită lui Ekrem İmamoğlu să facă o declarație.

După ce fostul primar a cerut „respectarea prezumției de nevinovăție”, judecătorul a părăsit sala de judecată, iar toți cei prezenți au fost, de asemenea, rugați să plece.

Procesul a fost reluat în jurul prânzului.

În sala de judecată au fost prezenți familia lui Ekrem İmamoğlu și Özgür Özel, liderul partidului de opoziție Partidul Popular Republican (CHP).

Procesul se desfășoară sub măsuri stricte de securitate. Toate protestele sunt interzise pe o rază de 1 kilometru în jurul tribunalului. Numeroși susținători ai fostului primar s-au adunat în spatele barierelor ridicate în fața tribunalului.

Ekrem İmamoğlu, unul dintre liderii CHP, care susține calea de dezvoltare europeană a Turciei, a fost arestat în martie 2025 sub acuzația de corupție. El neagă toate acuzațiile, spunând că sunt motivate politic.

Imamoglu a fost considerat principalul rival al lui Recep Tayyip Erdogan în alegerile prezidențiale, iar arestarea sa a stârnit protestele a milioane de oameni pe străzile orașelor turcești.

În iulie 2025, Ekrem İmamoğlu a fost condamnat la un an și opt luni de închisoare pentru insultarea și amenințarea unui procuror.

Aproximativ 400 de persoane sunt, de asemenea, acuzate în dosarul de corupție în curs, inclusiv angajați ai primarilor din Istanbul, Antalya, Bursa și alte orașe, precum și oameni de afaceri și jurnaliști.