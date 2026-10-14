Video O fată de 15 ani s-a trezit în sicriu, în timpul propriului priveghi, după ce familia a crezut că a murit. De ce au deschis procurorii o anchetă
O adolescentă de 15 ani din Guatemala s-a trezit în sicriu, în timpul propriului priveghi, după ce familia a crezut că a murit. Fata își pierduse cunoștința după ce i s-a făcut rău, iar tatăl său, care nu i-a mai simțit pulsul, a considerat că aceasta decedase. După opt ore, fata a început să se miște și s-a ridicat în fața rudelor.
Cazul s-a petrecut în satul El Jocote, din localitatea Sacapulas, în departamentul Quiché din Guatemala. Potrivit publicației La Stampa, adolescenta nu a fost examinată de un medic și nici nu a fost eliberat un certificat de deces înainte de organizarea priveghiului.
sursa video: X/Alerta_Mundial
Fata și-a pierdut cunoștința și a fost dusă la spital, însă nu își amintește cum a ajuns acolo. Ulterior, familia a considerat că aceasta a murit, după ce tatăl său nu i-a mai simțit pulsul și nu a mai observat semne de respirație.
În lipsa unei examinări medicale și a unui certificat de deces, familia a pregătit funeraliile.
S-a ridicat în sicriu după aproximativ opt ore
La aproximativ opt ore după ce fusese considerată moartă, adolescenta a început să se miște în sicriu. Ulterior, s-a ridicat în șezut, sub privirile rudelor care se adunaseră pentru a-și lua rămas-bun de la ea.
Tânăra a relatat că, înainte de a leșina, a început să simtă o durere puternică în zona inimii și o senzație de greutate.
„A fost un miracol”, a spus adolescenta.
Momentul a provocat șoc în rândul celor prezenți, care nu se așteptau ca fata să își revină.
Adolescenta a fost transportată la un spital privat, unde a rămas internată pentru investigații medicale suplimentare.
Procuratura din Guatemala a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și în ce condiții fata a fost considerată decedată.
Investigația urmează să clarifice circumstanțele în care adolescenta și-a pierdut cunoștința, precum și motivele pentru care decesul nu a fost confirmat de un medic înainte de organizarea priveghiului.