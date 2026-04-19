search
Duminică, 19 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cumnata i-a stricat cea mai frumoasă zi din viața ei. Mireasa s-a trezit stropită cu cerneală neagră chiar în fața altarului

0
0
Publicat:

O britanică a fost pusă într-o situație de neimaginat cu câteva minute înainte de a ajunge în fața altarului pentru a se căsători, după ce cumnata sa a apărut pe neașteptate și i-a transformat ziua nunții într-un moment traumatizant, pe care spune că nu îl va putea uita niciodată.

Mireasa a fost stropită cu cerneală neagră. FOTO: captură video YouTube
O nuntă pregătită în detaliu a luat o turnură neașteptată chiar înainte de începerea ceremoniei religioase, când mireasa a fost stropită cu vopsea neagră de propria cumnată, în fața invitaților adunați la Oficiul de Stare Civilă Oakwood House din Maidstone.

Antonia Eastwood, soția fratelui miresei, a apărut la eveniment alături de soțul ei, deși nu fuseseră invitați din cauza unor conflicte mai vechi în familie, s-a apropiat de mireasă și a strigat-o pe nume pe Gemma Monk, după care i-a aruncat cerneala neagră în față, distrugându-i rochia.

După ce a depășit momentul de șoc, mireasa, în vârstă de 35 de ani, s-a spălat pe ochi, s-a schimbat într-o rochie de rezervă și a decis să continue ceremonia alături de soțul ei, Ken, cu care are o relație de peste 20 de ani.

„Era atât de hotărâtă să aibă ziua ei. Este foarte puternică. Când a mers la altar alături de tatăl ei, a reușit în mod incredibil să își păstreze calmul. Toată lumea a început să o aplaude. Se vedeau lacrimile în ochii ei. Este una la un milion”, a descris-o unul dintre invitați, care a asistat înmărmurit la incidentul de dinainte.

Gemma Monk a explicat ulterior că nimic nu ar fi putut să o oprească.

„Am așteptat atât de mult acea zi. Nimic nu avea să mă oprească. Ea era hotărâtă să nu aibă loc nunta. Nu m-am gândit de două ori, aș fi mers la altar și în lenjerie, cu vopsea pe față, dacă era nevoie”, a povestit ea pentru KentOnline.

Închisoare cu suspendare şi amendă

După eveniment, conflictul din familie s-a adâncit şi mai tare, iar legăturile dintre Gemma și fratele său Ashley s-au rupt definitiv.

Ulterior, cazul a ajuns în fața Tribunalului Crown din Maidstone, unde cumnata miresei, Antonia Eastwood, în vârstă de 49 de ani, a recunoscut două capete de acuzare pentru atac.

 „Aceasta trebuia să fie o zi specială pentru Gemma Monk și familia ei. Din cauza comportamentului dumneavoastră, s-a transformat într-un coșmar. Nu este vorba doar despre faptul că ceea ce ați făcut a fost tulburător și înfricoșător în acel moment, dar ați privat-o pe ea și pe familia ei, pe toți invitații, de ocazia pe care o meritau și de amintirile pe care orice cuplu le prețuiește.

Mai grav este că există suspiciunea că, chiar dacă regretați acum, acest regret a venit târziu și, în adâncul sufletului, ați crezut o vreme că ea merita asta. Toate explicațiile că a fost un gest de moment… nu țin. V-ați propus să-i distrugeți ziua. Și ați făcut-o, iar gestul a fost oribil, răutăcios și josnic”, i-a reproșat judecătorul Oliver Saxby KC.

Instanța a decis condamnarea Antoniei Eastwood la 10 luni de închisoare cu suspendare și 160 de ore de muncă în folosul comunității. De asemenea, aceasta a primit un ordin de restricție valabil 10 ani și a fost obligată să plătească despăgubiri de 5.000 de lire sterline, dintre care 4.000 către mireasă și 1.000 către locația evenimentului.

Traume pe termen lung

După proces, adică după doi ani de la incident, Gemma Monk a vorbit deschis despre efectele pe termen lung pe care le-a avut gestul cumnatei sale.

 „Faptul că soția fratelui meu a aruncat vopsea peste mine mi-a schimbat complet viața. M-a făcut să mă întreb dacă am făcut ceva greșit. A avut un impact dramatic asupra mea. Dacă nu ar fi fost copiii și familia mea, nu cred că aș mai fi avut puterea să mă ridic din pat. Mi-am pierdut demnitatea, obiceiurile bune și cine eram înainte. Ziua cea mai importantă din viața mea s-a transformat în cea mai urâtă amintire”, a povestit ea.

Impactul a fost cu atât mai puternic în care a venit într-o perioadă extrem de dificilă, în care cea care urma să devină mireasă se confrunta și cu o suspiciune de cancer, ceea ce a amplificat șocul emoțional.

Deși evenimentul a fost dus la capăt, mireasa spune că nu a reușit să lase în urmă acel episod, iar amintirea zilei rămâne una dintre cele mai dificile din viața ei și că nu o va ierta niciodată pe soția fratelui său.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

