Video „Ultima dorință a decedatului”. Un dric în care se afla un sicriu, filmat la un restaurant McDonald’s

Imagini surprinzătoare au devenit virale după ce un dric a fost filmat trecând prin linia de drive-thru a unui restaurant McDonald’s lângă orașul Adelaide, din Australia, relatează New York Post. Momentul neobișnuit a atras atenția internauților, deoarece în interiorul vehiculului era vizibil un sicriu.

Clipurile postate pe rețelele sociale au adunat milioane de vizualizări, generând comentarii și speculații despre motivul opririi la restaurant. Nu este clar dacă aceasta a fost o dorință a șoferului sau o ultimă cerere a persoanei decedate, au notat utilizatori pe TikTok.

Mai mulți specialiști din domeniul funerar au explicat că astfel de opriri sunt, de regulă, cereri planificate de familie. Un fost manager McDonald’s a declarat că restaurantele primesc adesea notificări de la case funerare: „Am avut apeluri de la case funerare care ne anunțau că vor trece prin drive-thru cu un dric, la cererea familiei, pentru o ultimă cafea a decedatului”.

O altă persoană, care activează în domeniul serviciilor funerare, a precizat că opririle de acest fel sunt organizate strict conform dorințelor familiei și că șoferii de dricuri nu au voie să facă devieri, nici măcar pentru combustibil, fără acordul acestora: „Singura dată când facem opriri este la cererea familiei. Siguranța și respectul față de decedat sunt prioritare”.

McDonald’s Australia a refuzat să comenteze incidentul, dar imaginile continuă să fie distribuite pe rețelele sociale, stârnind uimire și reacții variate din partea publicului.