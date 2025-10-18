search
Sâmbătă, 18 Octombrie 2025
O călugăriță a renunțat la viața din mănăstire pentru a preda yoga în bikini: „Am fost învățată că senzualitatea era un păcat”

Publicat:

O tânără din Brazilia a decis să renunțe la viața din mănăstire, după ce cineva i-a spus „ești prea frumoasă ca să fii călugăriță”. În prezent, ea predă yoga pe plajă în bikini. 

Tânăra a renunțat la viața din mănăstire FOTO: captura x
Tânăra a renunțat la viața din mănăstire FOTO: captura x

La 24 de ani, Ana Nycole Gomes a renunțat la viața în mănăstire pentru a preda yoga pe plajă, purtând doar un bikini, după ce o întâlnire întâmplătoare cu un străin „a aprins ceva în interiorul ei”.

Tânăra povestește pentru Daily Mail că avea 16 ani când un bărbat, întâlnit la un eveniment religios destinat tinerilor din Alagoas, Brazilia, i-a spus, în glumă: „Ești prea frumoasă ca să fii călugăriță”. Acele șase cuvinte au reprezentat un punct de cotitură în viața ei.

Deși bărbatul era un necunoscut și nu l-a mai întâlnit niciodată, Nycole spune că acele vorbe au rămas adânc întipărite în mintea ei. „A fost ca și cum cineva ar fi aprins o lumină în mine. Am început să mă întreb dacă sunt pregătită să renunț la lume înainte să fi trăit cu adevărat în ea”, povestește ea.

Crescută cu credința că destinul ei era viața în izolare și obediență, Nycole spune că acum își găsește disciplina în yoga. „Am crescut crezând că m-am născut să trăiesc în izolare. Familia mea m-a crescut pentru asta. Dar când cineva mi-a spus că sunt «prea frumoasă ca să fiu călugăriță», ceva s-a schimbat în interiorul meu”, mărturisește ea.

Ana Nycole Gomesa FOTO: daily.mail
Ana Nycole Gomesa FOTO: daily.mail

Comentariul nevinovat a declanșat o rebeliune interioară care i-a schimbat cursul vieții pentru totdeauna. „Am început să mă întreb dacă sunt gata să renunț la tinerețe, la dorințe, la libertate”, își amintește Nycole.

Tânăra, născută în nord-estul Braziliei, a fost abandonată la vârsta de cinci ani și plasată în sistemul de protecție a copilului. Tatăl său biologic a pierdut custodia, iar ea a fost adoptată de o familie religioasă. La 17 ani a fugit de acasă pentru a-și căuta tatăl.

Nycole și-a reconstruit viața câștigându-și existența ca babysitter, dar nu a reușit să se desprindă complet de învățăturile religioase.

„Disciplina pe care am învățat-o în mănăstire a devenit aceeași disciplină pe care am găsit-o în yoga. Doar că, de data aceasta, nu mai era despre vinovăție, ci despre conexiune”, spune ea.

În prezent, Nycole mărturisește că își găsește confortul în disciplina învățată în mănăstire, dar învață să-și accepte corpul. „Am fost învățată că senzualitatea era un păcat. Acum o văd ca pe ceva sacru. Corpul meu nu este o povară – este modul prin care îmi exprim adevărul”, afirmă ea.

