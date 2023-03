Călugărița care a câștigat Vocea Italiei și-a pus inel în nas și a renunțat la viața monahală. Cum arată acum

Cristina Scuccia este decisă să-și realizeze o carieră muzicală și a devenit de necunoscut cu noua înfățișare după lansarea videoclipului.

Cristina Scuccia, călugărița care a câștigat Vocea Italiei în urmă cu mai mulți ani, a renunțat la viața monahală și se va dedica unei cariere muzicale.

Ea a reușit să-și lanseze primul single, “La felicita e una direzione” și are acum un videoclip pe Youtube.

“A fost o experiență unică! Mulțumirile mele nu vor fi niciodată suficiente pentru a exprima recunoștința pe care o am față de toți oamenii care lucrează pentru mine”, a scris Cristina Scuccia pe Instagram.

Cristina Scuccia a devenit aproape de nerecunoscut, după ce și-a pus cercel în nas și a arătat că are calități de dansatoare.

De altfel, în videoclip poartă o ținută sexy, motiv pentru care a primit foarte multe aprecieri din partea publicului.

“Ești minunată! Ritm frumos, versuri frumoase și o voce senzațională!”, “Îmi place! Un cântec cu multă forță! Felicitări!”, “Chiar ești talentată! Nu te lăsa de cântat!”, “Sperăm să vii cu un album! Felicitări!”, “O voce grozavă!”, “Bravo, Cristina! Respect pentru alegerea ta! Ești foarte talentată!”, “Este fericită făcând ceea ce iubește”, sunt câteva dintre mesajele postate de urmăritorii Cristinei, scrie ProTV.

După ce în 2014 a câștigat Vocea Italiei, Cristina Scuccia a renunțat la călugărie și s-a mutat în Spania. Acolo a lucrat ca ospătăriță, dar nu a renunțat niciodată la visul ei de a avea o carieră muzicală.

Ea a mărturisit că a avut nevoie de ajutorul unui psiholog pentru a lua această decizia de a renunța la călugărie.

"Am ales să-mi urmez inima fără să mă gândesc la ce vor spune oamenii despre mine (...), Am riscat și mi-am făcut griji că voi ajunge sub un pod. I-am repetat mereu acest lucru psihologului meu”, a mai declarat Cristina.