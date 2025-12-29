Genți Chanel, ceasuri scumpe și mită de peste 200.000 de dolari: acuzații explozive la adresa fostei Prime Doamne a Coreei de Sud

Fosta Primă Doamnă a Coreei de Sud, Kim Keon Hee, soția fostului președinte destituit Yoon Suk Yeol, a fost inculpată luni, 29 decembrie, de procurori pentru acceptarea unor mite în valoare de peste 220.000 de euro, precum și pentru amestec ilegal în treburile statului.

Potrivit anchetatorilor, Kim Keon Hee ar fi primit, în perioada în care a fost Primă Doamnă (2022–2025), bunuri de lux și opere de artă în valoare totală de 377,25 milioane de woni (aproximativ 223.000 de euro), din partea unor oameni de afaceri și politicieni influenți.

Potrivit AFP, printre cadourile menționate în dosar se numără două genți Chanel, o poșetă Dior, un colier Graff, bijuterii de lux, un ceas de mână, precum și o pictură semnată de celebrul artist minimalist sud-coreean Lee Ufan.

O parte dintre aceste bunuri ar fi fost oferite de Han Hak-ja, lidera Bisericii Unificării (cunoscută drept „secta Moon”), fapt care, potrivit procurorilor, ridică suspiciuni grave privind încălcarea principiului constituțional al separării dintre stat și religie.

La finalul unei anchete de șase luni, procurorul Min Joong-ki a declarat că instituțiile statului sud-coreean „au fost grav zdruncinate prin abuzuri de putere”, acuzând-o pe Kim Keon Hee că „s-a amestecat ilegal în treburile statului, din culise, departe de ochii publicului”.

Acuzațiile includ și fapte de corupție, manipulare a pieței bursiere și încălcarea legislației electorale, pentru care fosta Primă Doamnă a fost arestată încă din luna august.

Procurorii au cerut, la începutul lunii decembrie, o pedeapsă de 15 ani de închisoare și o amendă de două miliarde de woni (aproximativ 1,4 milioane de dolari), susținând că Kim Keon Hee „s-a plasat deasupra legii” și a colaborat cu o organizație religioasă, punând în pericol ordinea constituțională.

Fostul președinte Yoon Suk Yeol a negat că ar fi avut cunoștință de aceste tranzacții, însă procurorii au catalogat această afirmație drept „greu de acceptat”.

Situația este fără precedent în Coreea de Sud: pentru prima dată, un fost președinte și soția sa se află simultan în detenție.

Kim Keon Hee respinge toate acuzațiile, pe care le consideră „profund injuste”.