26 august, ziua în care s-a născut Maica Tereza, laureată a Premiului Nobel pentru Pace. A îngrijit bolnavi timp de 45 de ani VIDEO

Pe 26 august 1950, s-a născut Maica Tereza, călugăriță care a primit Premiul Nobel pentru Pace și care a fost beatificată de Biserica Catolică. Tot în ziua de 26 august, s-au născut Nicolae Dobrin, marele fotbalist român, și jucătoarea de tenis, Irina Begu.

1789: Este adoptată Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului



Adunarea Constituantă Franceză (9 iulie 1789-30 septembrie 1791) a fost un organ al puterii legislative în perioada revoluției din Franța. Constituția adoptată în 1791 a desființat privilegiile feudale, consacrând monarhia constituțională, în timp ce Biserica a fost pusă sub controlul statului.

La cererea poporului, Adunarea Constituantă s-a grăbit să adopte unele măsuri cu caracter social. În noaptea de 4 august („Noaptea minunilor”), nobilimea și clerul au renunțat „benevol” la privilegiile lor, astfel că este elaborat decretul care prevedea lichidarea feudalismului în Franța.

De asemenea, a adoptat măsuri cu caracter social. Ea a adoptat Declarația drepturilor omului și ale cetățeanului care proclama, în spiritul ideilor iluministe, principiile noii, societăți burgheze.

1826: Ultima execuție publică la București

Ghiță Cuțui și Simion au fost spânzurați la capul Podului Târgului de Afară, pentru că, împreună cu alte persoane, s-au răzvrătit împotriva domniei.

A doua zi, trei dintre tovarășii lui Cuțui au fost plimbați „cu pieile goale“ prin târg și bătuți, după care au fost trimiși la ocnă.

Dintre mişcările de după 1821 în Principatele române, cea mai violentă a fost revolta din Oltenia, în anul 1826, sub conducerea a doi foşti participanţi la mişcarea din 1821: Simion Mehedinţeanu şi Ghiţă Cuţui.

Simion Mehedinţeanu fusese isprăvnicelul moşiei Podu Grosului, actualmente județul Mehedinţi, şi „fost căpetenie dintre apostaţi la vremea turburării ce s-au urmat aici în ţară”. Ghiţă Cuţui a fost slujitor de plasă la Broşteni, tot în judeţul Mehedinţi, şi „între apostaţi căpetenie”.

Ambii erau refugiaţi în Transilvania şi încă din anul 1825 au hotărât să adune „tovarăşi cât de mulţi” şi „să iasă cu toţi deodată în ţară pă la multe locuri”.

Ghiță Cuțui, căpitan de panduri în oastea lui Tudor Vladimirescu, este cel care a construit în 1815, o culă în lunca Motrului, în amintirea soției răpite de turcii din Ada-Kaleh, care pustiau vestul Olteniei în vremea când cetele lui Pasvantoglu terorizau Bucureștiul.

Pedeapsa cu moartea a fost desființată de Regulamentul Organic, în iulie 1831

August 1950: S-a născut Maica Tereza

Maica Tereza, născută Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, a fost o călugăriță catolică de origine albaneză care a fondat ordinul Misionarii Carității în Kolkata (Calcutta), India în 1950.

Timp de peste 45 de ani a îngrijit săracii, bolnavii, orfanii și muribunzii, conducând și extinderea Misionarelor Carității, mai întâi în toată India, apoi și în alte țări. În anul 1979 a primit Premiul Nobel pentru Pace. A fost beatificată de Biserica Catolică în 19 octombrie 2003 și canonizată la 4 septembrie 2016 în Piața Sf. Petru din Roma.

Potrivit Wikipedia, în 1952 Tereza a deschis primul azil cu ajutorul oficialilor din Calcutta. Ea a transformat un templu Hindu abandonat în Kalighat Home for the Dying⁠, gratuită pentru cei săraci, și i-a schimbat numele în Kalighat, the Home of the Pure Heart (Nirmal Hriday; „Casa Inimii Pure”). Cei aduși aici primeau îngrijiri medicale și ocazia de a muri cu demnitate în conformitate cu credința lor: musulmanilor li se citea Coranul, hindușii primeau apă din Gange, iar catolicii primeau taina maslului.

A deschis un azil pentru bolnavii de lepră, denumit Shanti Nagar (Orașul Păcii). Misionarele Carității au înființat clinici de îngrijire a leprei în toată Calcutta, oferind medicamente, pansamente⁠(d și hrană.] Misionarele Carității au primit din ce în ce mai mulți copii fără adăpost; în 1955, Tereza a deschis Nirmala Shishu Bhavan („Casa Inimii Imaculate pentru Copii”), ca adăpost pentru orfani și tineri fără casă.

Congregația a început să atragă recruți și donații, și în anii 1960 deschisese aziluri, orfelinate și leprozerii⁠ în toată India. Tereza a extins apoi congregația și peste hotare, deschizând în 1965 în Venezuela o casă cu cinci surori. Au urmat și alte case în Italia (Roma), Tanzania și Austria în 1968, și în anii 1970 congregația a deschis case și fundații în Statele Unite și în zeci de țări din Asia, Africa și Europa.

1907: S-a stins din viață scriitorul Iosif Vulcan

A fost un publicist și scriitor român, animator cultural, membru al Academiei Române. Iosif Vulcan născut într-o veche familie greco-catolică. Tatăl său, Nicolae Vulcan, a fost nepotul de unchi al episcopului Samuil Vulcan, întemeietorul școlii de la Beiuș, care astăzi îi poartă numele.

Primele sale încercări literare apar în publicația Federațiunea, patronată de Alexandru Roman. În luna iunie a anului 1865 Iosif Vulcan întemeiază revista Familia, al cărei program era de a răspândi cultura românească în Transilvania.

În februarie 1866, Iosif Vulcan primește la sediul redacției o scrisoare însoțită de o poezie, „De-aș avea”, semnată de Mihail Eminovici. Redactorul Familiei este încântat de poezia primită, permițându-și însă o modificare, și anume, romanizarea numelui tânărului poet, transformându-l din Eminovici în Eminescu. Din acest motiv, Iosif Vulcan este considerat „nașul literar” al celui mai mare poet român.

Pe lângă activitatea sa literară, Iosif Vulcan a fost și unul dintre promotorii teatrului românesc în Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În 1870, alături de deputații români din Parlamentul Ungar, Iosif Vulcan a pus bazele Societății pentru crearea unui fond de teatru român. Creată în contextul politic al Transilvaniei, care la acea dată se afla în componența Imperiului Austro-Ungar, Societatea a jucat un rol important nu doar în evoluția dramaturgiei românești, ci și în relațiile dintre români și maghiari.

Tot la inițiativa lui, revista „Familia” a devenit organul de presă reprezentativ pentru această Societate.

1947: s-a născut Nicolae Dobrin, fotbalist român

Nicolae Dobrin (n. 26 august 1947, Pitești – d. 26 octombrie 2007, Pitești), cunoscut și ca Gâscanul sau Prințul din Trivale, a fost un fotbalist român. Istoria fotbalului românesc îl reține ca fiind cel mai mare și cel mai bun fotbalist român al tuturor timpurilor, un maestru al driblingului și al fentei, un model în executarea paselor și a loviturilor liber.

Rămas de mic orfan de tată, Nicolae Dobrin îşi petrecea aproape tot timpul jucând fotbal cu prietenii, pe un maidan de pe malurile Argeşului, cunoscut sub numele de „Maracana“.

A ajuns la Dinamo Piteşti printr-o întâmplare. În 1959, impresionaţi fiind de puştii care băteau mingea cât era ziua de lungă, titularii echipei fanion a oraşului, în frunte cu Florin Halagian, le-au acordat onoarea unei miuţe, de dragul distracţiei.

Numai că puştanii lui Dobrin i-au bătut pe profesionişti cu 12-2, ascunzându-le pur şi simplu mingea. La 14 ani, „Gicu“ debuta deja în primul eşalon, într-un meci cu Ştiinţa Craiova. A ars etapele în continuare, iar la 17 ani juca deja prima sa partidă în tricoul echipei naţionale, contra reprezentativei RFG-ului.

Adversar direct i-a fost Horst Szymaniak, un mijlocaş ce participase deja, la acea oră, la două Cupe Mondiale. Nimic din astea nu l-a speriat pe Dobrin, care în primele minute i-a introdus nonşalant balonul printre picioare, ca unui vechi amic de pe maidan.

În anii ce au urmat, „Prinţul din Trivale“ a condus Argeşul din succes în succes, ajutând echipa piteşteană să câştige primele şi singurele sale titluri din palmares, în 1972 şi 1979. Era vremea când refrenul „Ce ne facem, oameni buni, cu acest Dobrin, care ascunde mereu mingea de n-o mai găsim?“ se cânta pe toate stadioanele din ţară.

Nicolae Dobrin a ratat și un transfer la Real Madrid. După ce a jucat împotriva spaniolilor în Liga Campionilor, înscriind un gol, Santiago Bernabeu, faimosul președinte al madrilenilor, a fost atât de impresionat de calitățile lui Dobrin, încât ar fi fost dispus să ofere 2 milioane de dolari pentru a-l transfera, o sumă enormă pentru acele vremuri.

Din cauza regimului din România, Bernabeu a trebuit să poarte discuții chiar cu Nicolae Ceaușescu, dar nu a reușit să-l convingă, deoarece conform propagandei oficiale, Dobrin era „bun național” și nu putea fi „înstrăinat”. S-a spus că a fost cel mai mare regret din viața lui Dobrin, deși a participat la meciul de retragere al lui Francisco Gento, în faimosul tricou „blanco” al celor de la Real Madrid, ocazie cu care Santiago Bernabeu a făcut o ultimă încercare nereușită de a-l păstra pe jucătorul român la Madrid.

Pe 26 octombrie 2007, s-a stins din viață. Corpul neînsuflețit al marelui sprtiv a fost depus în dimineața înmormântării, în incinta tribunei oficiale a stadionului din Pitești, care din 2003 poartă numele „Nicolae Dobrin”. La înmormântarea sa au participat peste 5.000 de persoane.

Componenții echipei FC Argeș, formație la care Dobrin a făcut istorie, au purtat în aceeași zi, la Alba Iulia, pe sub echipamentul de joc, tricouri cu chipul fostului fotbalist, iar pe braț au purtat eșarfe alb-violete, cu negru pe margine.

A fost decorat, post mortem, cu Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler, pentru întreaga sa carieră de fotbalist

1950: s-a născut Mihai Mălaimare, actor român

Mihai Mălaimare este un actor de teatru și film, director al Teatrului Masca, fost deputat în legislaturile 2000-2004 pe listele PDSR și 2004-2008 pe listele PSD. Până în 2013, Mihai Mălaimare a fost membru al Consiliului Național al Audivizualului (C.N.A.).

Actorul Mihai Mălaimare s-a născut la 27 august 1950, in Botoșani.A absolvit cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică in anul 1973, la clasa profesorilor Moni Ghelerter, Zoe Anghel Stanca, Geta Angheluță. A fost sef de promoție si a primit repartiție la Teatrul Național.

A jucat in spectacole ca Richard al III lea de W. Shakespeare (1975), A douăsprezecea noapte de W. Shakespeare (1984), Cyrano de Bergerac de E. Rostand (1976), Fata din Andros de Terentiu (1977) Romulus cel mare de Durenmatt, (1977) Alexandru Lapusneanu de V. Stoenescu (1978), Filumena Marturano de Ed de Fillippo, Mantaua de Gogol, Harap Alb de Raducu Itcus, etc. A regizat si a scris scenariul pieselor Actorul, Clovnii.

1957 S-a născut Dr. Alban

Alban Uzoma Nwapa , mai cunoscut sub numele său de scenă Dr. Alban, este un artist , producător si un excelent dentist suedez originar din Nigeria. Muzica lui poate fi descrisă cel mai bine ca un reggae Eurodance/ hip-hop într-un stil dancehall.

1988: s-a născut Cristina Neagu, jucătoare română de handbal

Cristina Neagu s-a născut în data de 26 august 1988, la București, în cartierul Ghencea. Ea are două surori mai mari.

Cristina Georgiana Neagu este o jucătoare profesionistă de handbal din România. Este singura handbalistă din istoria acestui sport recompensată de patru ori cu titlul de cea mai bună handbalistă IHF a anului.

Neagu a intrat în lumea handbalului întâmplător, în 2000, când avea doar 12 ani, la una din orele de sport, prin intermediul antrenoarei Maria Covaci, care venise să selecționeze fete pentru secția de handbal a Clubului Sportiv Școlar numărul Cristina spune despre această întâlnire: „Am zis că nu am nimic de pierdut dacă merg și eu. Handbalul mi-a intrat la suflet din primul moment”.

1990 S-a născut Irina-Camelia Begu, jucătoare română de tenis

Potrivit Wikipedia, Irina Begu a câștigat patru titluri la simplu și nouă titluri la dublu în WTA Tur. Ea a câștigat, de asemenea, un titlu de simplu în seria WTA 125, precum și 12 titluri de simplu și 19 de dublu pe Circuitul ITF.

La simplu, ea a ajuns la o finală Premier, la Cupa Kremlin din 2014, dar a pierdut în fața Anastasiei Pavliuchenkova. Celelalte rezultate semnificative ale ei la simplu includ două sferturi de finală la nivel Premier la Madrid Open în 2015 și 2016 și semifinala Premier 5 Italian Open în 2016. La dublu, ea nu a câștigat niciodată un turneu de nivel mai înalt decât Internațional, dar a ajuns în finala turneului Premier-5 Wuhan Open în 2015, precum și două finale de nivel Premier la Kremlin Cup în 2015 și la Eastbourne International în 2018.

Begu a început sezonul 2023 la Adelaide International 1 unde a ajuns în sferturi de finală după ce a învins-o în seturi consecutive pe favorita nr. 7, letona Jeļena Ostapenko, apoi în semifinale după ce a învins-o în seturi consecutive pe favorita nr. 4 Veronika Kudermetova.

Clasată pe locul 31 la Mutua Madrid Open din 2023, ea a ajuns în sferturi învingându-le pe Karolína Muchová, favorita nr. 33 Shelby Rogers și favorita nr. 14 Liudmila Samsonova.

Drept urmare, a devenit jucătoarea nr. 1 din România, întrecând-o pe Simona Halep. La French Open 2023, unde a fost cap de serie nr. 27, după ce le-a învins pe Anna Bondar și Sara Errani, a fost învinsă de Karolina Muchova (locul 43 mondial) în seturi consecutive, în runda a treia. Următorul turneu la care a participat a fost Wimbledon 2023, unde s-a oprit în runda a doua, fiind învinsă de Anna Blinkova, în două seturi.