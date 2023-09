„CĂLUGĂRIȚA II”, horrorul fenomen, Continuarea blockbusterului mondial revine pe marile ecrane din 8 septembrie

New Line Cinema aduce următorul capitol din povestea „CĂLUGĂRIȚA”, producția cu cele mai mari încasări din universul „Conjuring - Trăind Printre Demoni”, de 2 miliarde de dolari.

Universul „Trăind printre demoni” este franciza horror cu cele mai mari încasări din istorie: 2 miliarde de dolari la nivel

1956, în Franța, un preot este ucis. Răul se răspândește. Continuarea blockbusterului mondial o urmărește pe sora Irene, care se întâlnește din nou față în față cu Valak, călugărița demon.

Taissa Farmiga („CĂLUGĂRIȚA”, „The Gilded Age”) revine ca sora Irene, alături de Jonas Bloquet („Tirailleurs”, „CĂLUGĂRIȚA”), Storm Reid („The Last of Us”, „The Suicide Squad”), Anna Popplewell (Trilogia „Fairytale”, „Cronicile din Narnia”) și Bonnie Aarons (reluând rolul din „CĂLUGĂRIȚA”), împreună cu o distribuție formată din talente internaționale.

→ Imaginea 1/3: Călugărița 2, horrorul de succes din 8 septembrie în România Sursa foto Vertical Entertainment

Regizat de Michael Chaves („Trăind printre demoni: E mâna diavolului”) după un scenariu de Ian Goldberg, Richard Naing („Eli”, „The Autopsy of Jane Doe”) și Akela Cooper („M3GAN”, „Malignant”), filmul se bazează pe o poveste scrisă de Cooper, cu personaje create de James Wan și Gary Dauberman.

Peter Safran de la compania Safran și James Wan de la Atomic Monster sunt producători, continuând colaborarea lor în rolul de realizatori pentru toate filmele anterioare din seria „Trăind printre demoni”.

Alături de Chaves, în spatele camerei este directorul de fotografie Tristan Nyby („Trăind printre demoni: E mâna diavolului”, „The Darkand the Wicked”), împreună cu designerul de producție Stéphane Cressend („Les Vedettes”, „The French Dispatch”), editorul Gregory Plotkin („Scream”, „Get Out”), producătorul de efecte vizuale Sophie A. Leclerc („Finch”, „Lucy”), designerul de costume Agnès Béziers („Oxygen”, „The Breitner Commando”), și compozitorul Marco Beltrami („Scream”, „Venom: Let There Be Carnage”).

Universul „Trăind printre demoni” este franciza horror cu cele mai mari încasări din istorie, de peste 2 miliarde de dolari la nivel mondial. La nivel internațional, patru dintre titlurile „Trăind printre demoni” au avut câștiguri de peste 300 de milioane de dolari la nivel mondial.

„CĂLUGĂRIȚA” - 366 de milioane de dolari; „Trăind printre demoni 2” - 322 de milioane de dolari; „Trăind printre demoni” - 320 de milioane de dolari; „Annabelle: Creation” - 307 milioane de dolari), iar toate cele șapte producții au încasat fiecare peste 200 de milioane de dolari. „CĂLUGĂRIȚA” este filmul cu cele mai mari câștiguri din franciză, cu peste 366 de milioane de dolari în întreaga lume.

„CĂLUGĂRIȚA II” este distribuit la nivel internațional de Warner Bros. Pictures și în România de Vertical Entertainment, ce are premiera în cinematografele din întreaga țară din 8 septembrie 2023.

„The Nun/Călugăriţa: Misterul de la mănăstire“ a fost filmat în România. Scenariul thriller-ul horror de mare succes a fost chiar de la început conceput pentru a fi realizat în România.

Producătorii și realiztorii „The Nun“ au filmat la Castelul Corvinilor, Castelul Bethlen din Criş, în tunelele de la Mogoşoaia, în Sighişoara, la Copşa Mare, la Palatul Parlamentului şi în studiourile Castel Film.