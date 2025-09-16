search
Marți, 16 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Netanyahu avertizează asupra unei „izolări” globale a Israelului și promite consolidarea industriei de apărare: „Nu avem de ales”

0
Război în Israel
0
Publicat:

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat luni, 15 septembrie, că Israelul se confruntă cu o „izolare” internațională care ar putea dura ani de zile, în contextul furiei globale crescânde față de războiul din Gaza.

Israelul va trebui să se adapteze la „caracteristici autarhice”. FOTO: Profimedia
Israelul va trebui să se adapteze la „caracteristici autarhice”. FOTO: Profimedia

Vorbind la o conferință organizată de Ministerul Finanțelor, Netanyahu a spus că economia țării va trebui să se adapteze la „caracteristici autarhice”, devenind mai autonomă și mai puțin dependentă de comerțul exterior, relatează CNN.

„Este un cuvânt pe care îl urăsc”, a afirmat liderul israelian, menționând că el însuși a adus „revoluţia pieţei libere în Israel”.

Una dintre industriile afectate este comerţul cu arme, a adăugat Netanyahu, sugerând că Israelul va fi nevoit să-şi dezvolte propria industrie de apărare. „Vom fi o combinație între Atena și super-Sparta. Nu avem de ales, cel puțin în următorii ani, când va trebui să facem față acestor încercări de izolare”, a spus el.

Declarațiile premierului marchează o recunoaștere rară a reacției internaționale negative cu care se confruntă Israelul, pe măsură ce escaladează conflictul din Gaza. În pofida avertismentelor ONU şi ale altor organizaţii privind un număr mai mare de victime în urma unui atac iminent asupra oraşului Gaza, Netanyahu refuză să-şi schimbe cursul, în timp ce Israelul respinge acuzaţiile de genocid.

Tot mai multe state europene, printre care Germania, Franţa, Olanda, Regatul Unit, Spania şi Italia, au impus embargouri parţiale sau complete asupra armelor către Israel, însă SUA – principalul furnizor de armament al ţării – nu au introdus restricţii similare.

Netanyahu nu exclude noi atacuri asupra liderilor Hamas

Premierul israelian nu a exclus noi lovituri asupra liderilor Hamas după atacul de săptămâna trecută din Qatar. „Aceştia nu vor beneficia de imunitate oriunde s-ar afla”, a spus Netanyahu, în cadrul unei conferinţe de presă la Ierusalim alături de secretarul de stat american Marco Rubio.

Comentariile sale vin după ce decizia Israelului de a viza lideri Hamas aflaţi în Qatar – aliat apropiat al SUA – a stârnit indignare internaţională şi critici din partea preşedintelui american Donald Trump. Hamas a declarat că şase persoane au fost ucise în atac, dar că liderii săi au supravieţuit.

Întrebat dacă SUA au fost implicate în operaţiune, Netanyahu a spus tranşant: „Am făcut-o singuri. Punct.” Rubio a precizat că Washingtonul menţine „relaţii puternice cu aliaţii noştri din Golf”, în pofida tensiunilor apărute.

Întâlnirea dintre Netanyahu şi Rubio a avut loc în contextul unui summit al liderilor arabi organizat pentru a-şi exprima sprijinul faţă de Qatar, unde prim-ministrul qatarez a cerut încetarea „standardelor duble” şi sancţionarea Israelului.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
Pe ce arme se bazează Armata Română în cazul în care decide să doboare o dronă și cât costă o astfel de operațiune
digi24.ro
image
ADN-ul asasinului lui Charlie Kirk, găsit pe un prosop cu care a înfășurat arma. Mesajul descoperit de FBI
stirileprotv.ro
image
Zodia care se bucură de SUCCES în toamna lui 2025. Urmează o perioadă binecuvântată cu bani și dragoste
gandul.ro
image
Oana Țoiu: Cu siguranță rușii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor
mediafax.ro
image
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
fanatik.ro
image
Trebuia drona din Rusia doborâtă pe teritoriul României? Răspunsul lui Nicușor Dan: „Poți să provoci pagube colaterale”
libertatea.ro
image
FOTO Revoluția generației Z care răscolește un continent. Ce se întâmplă în Asia
digi24.ro
image
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
gsp.ro
image
FOTO Octavian Popescu s-a afișat cu ea, după Csikszereda - FCSB: a transmis două cuvinte
digisport.ro
image
Bolojan își ține demisia la vedere. Coaliția merge la Cotroceni, în pragul rupturii totale din cauza prețurilor
stiripesurse.ro
image
Fiul lui Ilie Dumitrescu, căutat de Poliţie după ce ar fi provocat un accident rutier în Bucureşti, apoi ar fi fugit de la faţa locului
antena3.ro
image
Primarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene
observatornews.ro
image
Răsturnare de situație după ce Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare. Decizia finală a tribunalului!
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Hidroelectrica vs. alți furnizori de energie electrică: cât plătești la aceeași factură de 150 kWh/lună în 2025
playtech.ro
image
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
E așteptat să semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la șefii lui Inter, după eșecul cu Juventus
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
A murit pe scările spitalului din Reșița, după ce o treaptă s-a rupt. Verdictul medicilor: „Un infarct”
kanald.ro
image
David Popovici a avut o singură rugăminte de ziua lui pentru toți românii. Ce a putut să ceară campionul...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Ningeee! Vortexul s-a rupt, meteorologii anunţă prima ninsoare adevărată în România
romaniatv.net
image
Se ia în calcul un nou sprijin istoric pentru români!
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Drama fetelor din trupa Trident. Nu le mai recunoști după 20 de ani FOTO
actualitate.net
image
Victor Rebengiuc se retrage de pe scenă la 92 de ani: „Nu mai pot, eu nu sunt ca Radu Beligan”. Ce pensie primește: „Nu suntem la Hollywood”
click.ro
image
Schimbări importante pentru șoferi. Ce se întâmplă cu numerele de înmatriculare de la 17 septembrie 2025
click.ro
image
Filmul care a cucerit cinefilii la început de toamnă. E pe Netflix și se bucură de succes
click.ro
Regele Felipe, Regina Letizia foto Profimedia jpg
Escapada Regelui Felipe al Spaniei fără Letizia! Unde a apărut monarhul, care dă semne că uneori fuge de căsnicia sa
okmagazine.ro
abstract numerology concept with woman full shot jpg
Venus și Marte aduc noroc uriaș pentru 3 zodii după 15 septembrie
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedeta din România care și-a înnebunit fanii la început de toamnă. Vezi fotografiile în care și-a arătat toate formele
image
Victor Rebengiuc se retrage de pe scenă la 92 de ani: „Nu mai pot, eu nu sunt ca Radu Beligan”. Ce pensie primește: „Nu suntem la Hollywood”

OK! Magazine

image
Kate & William au dat marea veste, atât de așteptată de fani. Cu toate acestea, se aude că Regele Charles n-ar fi încântat

Click! Pentru femei

image
Lovitura pe care Jennifer Aniston i-o aplică Angelinei Jolie. „E femeia pe care o urăște cel mai mult!”

Click! Sănătate

image
Rețeta de gem de prune a lui David Beckham face furori!