Netanyahu avertizează asupra unei „izolări” globale a Israelului și promite consolidarea industriei de apărare: „Nu avem de ales”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat luni, 15 septembrie, că Israelul se confruntă cu o „izolare” internațională care ar putea dura ani de zile, în contextul furiei globale crescânde față de războiul din Gaza.

Vorbind la o conferință organizată de Ministerul Finanțelor, Netanyahu a spus că economia țării va trebui să se adapteze la „caracteristici autarhice”, devenind mai autonomă și mai puțin dependentă de comerțul exterior, relatează CNN.

„Este un cuvânt pe care îl urăsc”, a afirmat liderul israelian, menționând că el însuși a adus „revoluţia pieţei libere în Israel”.

Una dintre industriile afectate este comerţul cu arme, a adăugat Netanyahu, sugerând că Israelul va fi nevoit să-şi dezvolte propria industrie de apărare. „Vom fi o combinație între Atena și super-Sparta. Nu avem de ales, cel puțin în următorii ani, când va trebui să facem față acestor încercări de izolare”, a spus el.

Declarațiile premierului marchează o recunoaștere rară a reacției internaționale negative cu care se confruntă Israelul, pe măsură ce escaladează conflictul din Gaza. În pofida avertismentelor ONU şi ale altor organizaţii privind un număr mai mare de victime în urma unui atac iminent asupra oraşului Gaza, Netanyahu refuză să-şi schimbe cursul, în timp ce Israelul respinge acuzaţiile de genocid.

Tot mai multe state europene, printre care Germania, Franţa, Olanda, Regatul Unit, Spania şi Italia, au impus embargouri parţiale sau complete asupra armelor către Israel, însă SUA – principalul furnizor de armament al ţării – nu au introdus restricţii similare.

Netanyahu nu exclude noi atacuri asupra liderilor Hamas

Premierul israelian nu a exclus noi lovituri asupra liderilor Hamas după atacul de săptămâna trecută din Qatar. „Aceştia nu vor beneficia de imunitate oriunde s-ar afla”, a spus Netanyahu, în cadrul unei conferinţe de presă la Ierusalim alături de secretarul de stat american Marco Rubio.

Comentariile sale vin după ce decizia Israelului de a viza lideri Hamas aflaţi în Qatar – aliat apropiat al SUA – a stârnit indignare internaţională şi critici din partea preşedintelui american Donald Trump. Hamas a declarat că şase persoane au fost ucise în atac, dar că liderii săi au supravieţuit.

Întrebat dacă SUA au fost implicate în operaţiune, Netanyahu a spus tranşant: „Am făcut-o singuri. Punct.” Rubio a precizat că Washingtonul menţine „relaţii puternice cu aliaţii noştri din Golf”, în pofida tensiunilor apărute.

Întâlnirea dintre Netanyahu şi Rubio a avut loc în contextul unui summit al liderilor arabi organizat pentru a-şi exprima sprijinul faţă de Qatar, unde prim-ministrul qatarez a cerut încetarea „standardelor duble” şi sancţionarea Israelului.