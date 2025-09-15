search
Luni, 15 Septembrie 2025
Țara din Europa care a anulat un contract de 700 de milioane de euro pentru lansatoare de rachete israeliană

Publicat:

Contractul de aproape 700 de milioane de euro pentru lansatoare de rachete de concepţie israeliană a fost anulat în contextul embargoului asupra contractelor de armament cu Israelul confirmat săptămâna trecută.

Lansatoare de rachete FOTO: X
Lansatoare de rachete FOTO: X

Contractul, atribuit unui consorţiu de companii spaniole, prevedea achiziţionarea de către guvernul spaniol a 12 unităţi din sistemul de lansare de rachete de înaltă mobilitate SILAM, dezvoltat pe baza sistemului Puls al grupului israelian Elbit Systems, arată publicaţia „Military Balance” a Institutului Internaţional pentru Studii Strategice (IISS). 

Anularea acestui contract, relatată de presa locală şi de cotidianul israelian Haaretz, a fost oficializată pe platforma oficială spaniolă care trece în revistă contractele publice într-un document datat 9 septembrie, potrivit Agerpres. 

Cu o zi înainte, prim-ministrul Pedro Sanchez a anunţat noi măsuri menite să „pună capăt genocidului din Gaza”, îndeosebi „consolidarea juridică” a embargoului asupra contractelor de armament cu Israelul, deja aplicat de facto de Spania.

Pe 9 septembrie a fost înregistrată pe aceeaşi platformă anularea unui alt contract, care privea achiziţia a 168 de lansatoare de rachete antitanc, ce urmau să fie fabricate în Spania sub licenţă de la o companie israeliană, a mai constatat AFP.

Respectivul contract valora 287,5 milioane de euro, anularea sa fiind deja anunţată în presă în iunie.

Potrivit cotidianului La Vanguardia, guvernul spaniol este angajat în prezent într-un proces major de evaluare în vederea eliminării armelor şi tehnologiei israeliene din forţele sale armate. Relaţiile dintre cele două ţări sunt extrem de tensionate de câteva luni.

Israelul nu are ambasador în Spania de când guvernul lui Pedro Sanchez a recunoscut statul Palestina, în 2024.

De asemenea, Madridul şi-a rechemat de asemenea ambasadoarea din Israel săptămâna trecută, în urma schimburilor aprinse de replici dintre cele două ţări care au venit după noile măsuri susţinute de guvernul spaniol.

Centrul Delas, un institut de cercetare cu sediul la Barcelona specializat în securitate şi apărare, a estimat în aprilie că Madridul a acordat 46 de contracte în valoare de 1,044 miliarde de dolari unor companii israeliene de la începutul războiului din Gaza, conform datelor colectate pe platforma de licitaţii publice.  

Europa

