Mirel Rădoi semnează! Când va fi prezentat tehnicianul la noua echipă

Mirel Rădoi este tot mai aproape de o revenire pe banca tehnică, la mai bine de un an de la ultima experiență în antrenorat.

Tehnicianul român în vârstă de 44 de ani urmează să revină în Arabia Saudită, acolo unde o formație din prima ligă i-a făcut o ofertă concretă și este gata să îl instaleze în zilele următoare.

Este vorba despre Al-Najma, club aflat într-o situație critică în campionat, cu doar două puncte acumulate după 12 etape și poziționat pe ultimul loc al clasamentului. Conducerea saudită este hotărâtă să producă o schimbare pe banca tehnică, după rezultatele slabe din ultima perioadă, iar Rădoi este alesul pentru a încerca redresarea echipei. Potrivit iamsport.ro, prezentarea oficială ar urma să aibă loc în două-trei zile, interval necesar pentru rezilierea contractului actualului antrenor.

A patra aventură a lui Mirel Rădoi în zona Golfului

Dacă mutarea se va concretiza, aceasta va reprezenta a patra aventură a lui Mirel Rădoi în zona Golfului, după experiențele avute la Al-Tai, Al-Bataeh și Al-Jazira.

Al-Najma l-a dorit, inițial, pe Marius Șumudică

Interesant este că Al-Najma îl avusese inițial în vedere pe Marius Șumudică, însă fostul antrenor al Rapidului a refuzat propunerea.

Totuși, Șumudică a ajuns ulterior în Arabia Saudită, semnând cu Al-Okhdood, unde va începe al patrulea său mandat în campionatul saudit, după perioadele petrecute la Al Shabab și Al Raed.