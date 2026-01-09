Video „Invazie” de oi într-un supermarket. Zeci de ovine s-au desprins de turmă și au ajuns printre rafturile cu produse

Aproximativ 50 de oi rătăcite s-au desprins de turmă și au luat cu asalt un supermarket dintr-un oraș german, spre surprinderea și amuzamentul clienților. Animalele au năvălit să exploreze raioanele înainte de a fi escortate afară.

„Invazia” lânoasă a avut loc luni, în timpul migrației sezoniere obișnuite a oilor, în localitatea Burgsinn din landul Bavaria. Câteva zeci de animale au avut însă alte planuri de traseu și au ajuns într-un magazin al lanțului Penny, scrie The Guardian.

„A fost imposibil de spus dacă oile căutau vreo ofertă specială sau pur și simplu voiau să se încălzească”, a transmis compania într-un comunicat, menționând că turma părea deosebit de atrasă de zona caselor de marcat, unde se aflau clienți și angajați.

Martorii spun că, deși animalele au rezistat tentației de a ronțăi produsele proaspete expuse, incursiunea lor a lăsat în urmă un mic dezastru în raionul de băuturi, unde, în forfota lor, au doborât sticle de sticlă și alte produse de pe rafturi.

Imaginile video surprind oile behăind, dar părând mai degrabă curioase decât speriate, în mijlocul dezordinii.

„Cei aproximativ 20 de clienți aflați în magazin au primit cu calm vizita spontană a animalelor”, a declarat Philipp Stiehler, președintele consiliului de administrație al subsidiarei Penny din sud-vestul Germaniei.

După aproximativ 20 de minute, oile au fost îndrumate spre ieșire și s-au întors la restul turmei.

Sursa: X / Volcaholic @volcaholic1

Nici Ambasada Germaniei la Londra nu a putut rezista jocurilor de cuvinte, publicând un mesaj plin de glume despre noile „mascote” pufoase. „50 de oi fugare au dat buzna într-un supermarket german din zona rurală a Baa-variei, provocând o adevărată nebunie luni dimineață”, a scris instituția pe X. „După ce s-au desprins dintr-o turmă de 500 de capete, oile neînfricate au petrecut 20 de minute plimbându-se prin supermarketul Penny, înainte de a se răzgândi și a ieși singure.”

Stiehler a respins speculațiile potrivit cărora Penny ar intenționa să îi ceară ciobanului despăgubiri pentru pagube sau costurile de curățenie. Din contră, compania a profitat de atenția mediatică națională și de postările virale pentru a anunța că dorește să sponsorizeze hrana celor 50 de „fugare” timp de un an.

Ciobanul Dieter Michler a declarat pentru postul public Bayerischer Rundfunk că transporta 500 de oi – femele cu miei – către adăpostul de iarnă. El bănuiește că cel puțin o parte dintre cele 50 de animale au fost distrase de ghindele de pe jos, atrăgându-le și pe celelalte, care au pierdut contactul cu restul turmei.

Apoi, spune el, „cineva trebuie să fi intrat în supermarket cu o pungă, iar ele l-au urmat”, crezând probabil că văd ceva ce semăna cu hrană concentrată sau cu un sac de sare, produse folosite pentru hrănirea oilor.

„Nu m-aș fi gândit niciodată că ar intra de bunăvoie într-un supermarket”, a mai spus Michler.

Un client a plecat cu mașina să-l ajungă din urmă pe cioban și restul turmei și l-a anunțat despre excursia neașteptată a animalelor scăpate. Când păstorul a ajuns la fața locului, oile erau deja în parcare, după ce angajații magazinului făcuseră zgomote puternice pentru a le alunga afară.

Michler a precizat că animalele sunt bine după emoțiile trăite. „De îndată ce s-au reunit cu turma, au fost din nou fericite”, a spus el.