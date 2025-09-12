search
Premierul Qatarului, invitat la cină de Trump în New Jersey, la câteva zile după atacul israelian care a vizat lideri Hamas în Doha

Publicat:

Premierul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, va cina la complexul de golf al președintelui Donald Trump din Bedminster (New Jersey). Întâlnirea are loc la trei zile după atacul israelian care a vizat lideri Hamas aflați într-un complex din Doha, capitala Qatarului.

Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani/FOTO: X
Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani/FOTO: X

Donald Trump a lansat chiar și o mustrare rară aliatului său, spunând că este „foarte nemulțumit” de atacurile israeliene, scrie Agerpres.

Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, va participa la cină alături de președintele american și de premierul qatarez.

Premierul Qatarului a declarat miercuri că omologul său israelian, Benjamin Netanyahu, ar trebui adus în faţa justiţiei, apreciind că atacul israelian asupra liderilor Hamas din Doha a "distrus orice speranţă" de eliberare a ostaticilor din Fâşia Gaza.  

Marți, 9 septembrie, Israelul a confirmat oficial o operațiune aeriană împotriva liderilor Hamas aflați în afara Fâșiei Gaza. Potrivit presei israeliene, exploziile care au zguduit capitala Qatarului ar fi rezultatul unei lovituri direcționate asupra conducerii politice a organizației palestiniene.

Într-o declarație comună, armata israeliană (IDF) și serviciul intern de securitate Shin Bet au anunțat că au vizat lideri importanți ai Hamas, responsabili pentru coordonarea atacului din 7 octombrie 2023 și pentru continuarea ostilităților împotriva Israelului.

Deși comunicatul oficial nu menționează explicit locația loviturii, contextul și sursele citate în presa de limbă ebraică indică drept țintă orașul Doha, capitala Qatarului – locul unde își desfășoară activitatea o parte importantă a conducerii politice a Hamas.

În timpul atacului, ar fi fost prezent și Khaled Mashaal, unul dintre cei mai vechi și influenți lideri ai Hamas, cunoscut opiniei publice pentru tentativa de asasinat orchestrat de Mossad în 1997, în Iordania. 

SUA

